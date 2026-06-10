Parme surveille avec attention les négociations entre Emiliano Martínez et la Juventus. Le club ne cherche pas à s’immiscer dans ce dossier, mais il anticipe les conséquences que cette opération pourrait avoir sur le marché des transferts, car le gardien japonais Zion Suzuki pourrait être directement concerné.
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Dibu Martínez vers la Juventus ? L’Aston Villa anticipe et se penche sur Suzuki, du Parma
SUZUKI : ET MAINTENANT ?
Lorsqu’il n’était pas écarté pour blessure, Suzuki a démontré un niveau de performance parmi les plus élevés. D’après Fabrizio Romano, Aston Villa l’aurait inscrit sur la short-list des possibles successeurs de Dibu Martínez, au cas où le gardien argentin serait transféré à la Juventus. James Trafford, actuellement à Manchester City, fait également partie de cette liste.
Dibu-Juve : où en est la situation ?
Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien argentin à environ 15 millions d’euros afin de finaliser le transfert, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur, cherche à négocier cette demande pour descendre sous la barre des 10 millions.
Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Vieille Dame souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez.
Par ailleurs, pour Michele Di Gregorio, en partance de Turin, le club turc de Besiktas, dirigé par Vincenzo Italiano, constituerait une alternative à Elia Caprile (Cagliari).