Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien à environ 15 millions d’euros, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur argentin, cherche à négocier ce prix sous la barre des 10 millions.

Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez et conclure un accord global.