Parme surveille avec attention les négociations entre Emiliano Martínez et la Juventus. Le club ne cherche pas à s’immiscer dans le dossier, mais il anticipe les répercussions que ce transfert pourrait avoir sur le marché des gardiens, car le portier japonais Zion Suzuki pourrait être directement concerné.
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Dibu Martínez pourrait rejoindre la Juventus. En conséquence, Aston Villa se prémunit et envisage de recruter Suzuki, actuellement à Parme
SUZUKI : OÙ EN EST DIBU ?
Lorsqu’il n’était pas écarté pour blessure, Suzuki a démontré un niveau de performance parmi les plus élevés. D’après Fabrizio Romano, Aston Villa l’aurait inscrit sur la short-list des possibles successeurs de Dibu Martínez, au cas où le gardien argentin serait transféré à la Juventus. James Trafford, actuellement à Manchester City, fait également partie de cette liste.
Dibu-Juve : où en est la situation ?
Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien à environ 15 millions d’euros, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur argentin, cherche à négocier ce prix sous la barre des 10 millions.
Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez et conclure un accord global.