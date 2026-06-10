Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Dibu Martínez pourrait rejoindre la Juventus. En conséquence, Aston Villa se prémunit et envisage de recruter Suzuki, actuellement à Parme

Aston Villa
Z. Suzuki
E. Martinez
Mercato
Parme
Juventus FC

Sur l’axe Londres-Turin, des mouvements de joueurs pourraient intervenir.

Parme surveille avec attention les négociations entre Emiliano Martínez et la Juventus. Le club ne cherche pas à s’immiscer dans le dossier, mais il anticipe les répercussions que ce transfert pourrait avoir sur le marché des gardiens, car le portier japonais Zion Suzuki pourrait être directement concerné.

  • SUZUKI : OÙ EN EST DIBU ?

    Lorsqu’il n’était pas écarté pour blessure, Suzuki a démontré un niveau de performance parmi les plus élevés. D’après Fabrizio Romano, Aston Villa l’aurait inscrit sur la short-list des possibles successeurs de Dibu Martínez, au cas où le gardien argentin serait transféré à la Juventus. James Trafford, actuellement à Manchester City, fait également partie de cette liste.

    • Publicité

  • Dibu-Juve : où en est la situation ?

    Aston Villa est prêt à laisser partir Martinez : les négociations sont en cours afin de trouver un accord entre les deux clubs. Les Villans estiment legardien à environ 15 millions d’euros, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur argentin, cherche à négocier ce prix sous la barre des 10 millions.

    Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu » Martinez et conclure un accord global.