La Juventus a choisi Emiliano « Dibu » Martínez pour devenir son futur gardien titulaire. La Vieille Dame a décidé d’accélérer le dossier menant au gardien argentin, conformément à la demande de l’entraîneur Luciano Spalletti, qui réclamait un gardien expérimenté et doté d’un fort leadership pour renforcer le poste. Des qualités que possède le numéro un de la sélection de Scaloni et qu’il est prêt à démontrer en Serie A.

Après plusieurs contacts ces derniers jours et un accord quasi total sur les termes du contrat, la Juventus doit désormais s’entendre avec Aston Villa, le club détenteur du joueur.

Reste à trouver le bon accord sur l’indemnité de transfert pour finaliser l’opération.