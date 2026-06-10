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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Dibu Martínez a fait son choix : il veut rejoindre la Juventus. Que manque-t-il pour finaliser le transfert ? L’Aston Villa communique désormais sa valuation

Mercato
E. Martinez
Juventus FC
Aston Villa

Où en sont les négociations qui pourraient offrir à Luciano Spalletti un nouveau gardien de but ?

La Juventus a choisi Emiliano « Dibu » Martínez pour devenir son futur gardien titulaire. La Vieille Dame a décidé d’accélérer le dossier menant au gardien argentin, conformément à la demande de l’entraîneur Luciano Spalletti, qui réclamait un gardien expérimenté et doté d’un fort leadership pour renforcer le poste. Des qualités que possède le numéro un de la sélection de Scaloni et qu’il est prêt à démontrer en Serie A.

Après plusieurs contacts ces derniers jours et un accord quasi total sur les termes du contrat, la Juventus doit désormais s’entendre avec Aston Villa, le club détenteur du joueur.

Reste à trouver le bon accord sur l’indemnité de transfert pour finaliser l’opération.

  • Dibu Martínez a choisi la Juventus.

    Selon Matteo Moretto, dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano en italien, l’accord entre Dibu Martínez et la Juventus est quasiment bouclé. Il ne reste plus qu’à finaliser quelques détails du contrat que la Vieille Dame négocie avec l’entourage du gardien argentin, actuellement concentré sur la Coupe du monde avec sasélection.

    Le gardien a déjà donné son accord à la Juventus et manifesté son désir de rejoindre les Bianconeri ; un accord de principe porte sur un contrat de trois ans.

    Reste désormais à engager les discussions avec Aston Villa, à partir de l’évaluation transmise par le club anglais concernant son gardien numéro un.

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  • QUEL EST LE PETIT PLUS QUI MANQUE POUR TERMINER LE TRAVAIL ?

    Selon Moretto, Aston Villa est prêt à se séparer de Martinez : le club serait disposé à céder l’attaquant après plusieurs saisons passées sous ses couleurs.

    Les négociations sont en cours entre les deux clubs afin de trouver un accord. Les Villans estiment legardien à environ 15 millions d’euros, tandis que la Juventus, aidée par l’agent du joueur argentin, cherche à négocier ce prix sous la barre des 10 millions.

    Un écart subsiste, mais il n’est pas insurmontable : la Juventus souhaite finaliser rapidement l’arrivée de « Dibu »Martinez et conclure un accord global dans les meilleurs délais.