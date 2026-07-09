Dibu Martínez a donné son accord à la Juventus, mais Aston Villa refuse de négocier

La rencontre, il y a vingt-quatre heures,entre la Juventus et les agents de Dibu Martínez s’est révélée décisive.Les discussions ont été très positives : un accord financier est désormais imminent. Il ne s’agit pas seulement de la volonté de l’Argentin de rejoindre la Juve, même sans Ligue des champions, alors qu’Aston Villa participera à la compétition l’année prochaine : le gardien est séduit par le projet bianconero et prêt à s’engager avec la Juventus.











