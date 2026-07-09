La Juventus continue de presser pour recruter Dibu Martínez, le gardien désigné par Luciano Spalletti. Le directeur général Giovanni Carnevali multiplie les démarches pour répondre à cette exigence.
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Dibu Martínez a donné son accord à la Juventus, mais Aston Villa refuse de négocier
Dibu a donné son accord.
La rencontre, il y a vingt-quatre heures,entre la Juventus et les agents de Dibu Martínez s’est révélée décisive.Les discussions ont été très positives : un accord financier est désormais imminent. Il ne s’agit pas seulement de la volonté de l’Argentin de rejoindre la Juve, même sans Ligue des champions, alors qu’Aston Villa participera à la compétition l’année prochaine : le gardien est séduit par le projet bianconero et prêt à s’engager avec la Juventus.
Aston Villa maintient ses exigences
Les discussions se poursuivent entre lesclubs. La Juventus s’efforce de resserrer l’écart avec Aston Villa et espère finaliser l’opération dès la fin de la Coupe du monde, ou à tout le moins après l’élimination de l’Argentine. Carnevali et Massara comptent rencontrer le joueur avec un accord de principe, avant de se rendre à Aston Villa pour faire tomber ce dernier obstacle.
LA DISTANCE
« L'option la plus simple reste Guglielmo Vicario, quine rentre pas dans les plans de Tottenham et pourrait donc être recruté assez facilement. Toutefois, la Juventus reste pour l'instant entièrement concentrée sur Dibu : un accord de principe semble sur le point d'être finalisé. » La Juventus prévoit de reprendre contact avec Aston Villa pour tenter de trouver les modalités d’un rapprochement : le club de Birmingham maintient sa demande d’au moins 15 millions et refuse de négocier les 8 millions proposés par la Juve.
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