Chelsea a officiellement obtenu les services du gardien de 33 ans pour un montant estimé à 7,5 millions de livres sterling, selon The Athletic. Martinez a signé un contrat initial de deux ans à Stamford Bridge, qui comprend une option du club pour prolonger son séjour d’une troisième saison.

Le transfert s’est concrétisé rapidement après l’échec d’un transfert envisagé vers la Juventus plus tôt en août. À la suite de cet échec, les représentants du gardien ont approché de manière proactive le club de l’ouest de Londres pour conclure un accord.

Son arrivée apporte immédiatement une concurrence de très haut niveau dans les buts après la victoire 3-2 de Chelsea contre Fulham lundi en ouverture de saison. L’actuel numéro un Robert Sanchez a commis deux erreurs très médiatisées lors de cette rencontre à Craven Cottage, ce qui a poussé la direction de Chelsea et Xabi Alonso à agir rapidement sur le marché des transferts.



