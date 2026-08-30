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Dibu est un joueur de Chelsea ! Chelsea boucle la signature du vainqueur de la Coupe du monde Emiliano Martinez en provenance d’Aston Villa, alors que Xabi Alonso remanie sa hiérarchie des gardiens
Martinez boucle son transfert à Stamford Bridge
Chelsea a officiellement obtenu les services du gardien de 33 ans pour un montant estimé à 7,5 millions de livres sterling, selon The Athletic. Martinez a signé un contrat initial de deux ans à Stamford Bridge, qui comprend une option du club pour prolonger son séjour d’une troisième saison.
Le transfert s’est concrétisé rapidement après l’échec d’un transfert envisagé vers la Juventus plus tôt en août. À la suite de cet échec, les représentants du gardien ont approché de manière proactive le club de l’ouest de Londres pour conclure un accord.
Son arrivée apporte immédiatement une concurrence de très haut niveau dans les buts après la victoire 3-2 de Chelsea contre Fulham lundi en ouverture de saison. L’actuel numéro un Robert Sanchez a commis deux erreurs très médiatisées lors de cette rencontre à Craven Cottage, ce qui a poussé la direction de Chelsea et Xabi Alonso à agir rapidement sur le marché des transferts.
- AFP
Martinez veut encore garnir son palmarès
S'exprimant sur les canaux médiatiques officiels de Chelsea, Martinez a affiché une immense fierté après avoir bouclé ce transfert. Le gardien vétéran a expliqué que déménager dans l'ouest de Londres avait été une étape naturelle et évidente, tant pour sa carrière que pour sa famille.
« Je suis ravi d'être dans ce club », a déclaré l'international argentin dimanche matin. « Rejoindre Chelsea a été une décision facile à prendre pour moi et ma famille, et je suis aux anges. J'ai hâte de commencer. »
Martinez a également mis en avant son désir ardent de continuer à collectionner les trophées majeurs avec son nouveau club. « Je veux réussir ici », a-t-il ajouté. « Je suis quelqu'un qui veut gagner dans tout ce qu'il fait et je veux apporter cela ici, dans ce club, parce que c'est un club qui gagne des titres, donc je pense que c'est une bonne adéquation. »
Il a conclu en promettant de faire le maximum pour les fidèles de Chelsea. « Je suis passionné et je joue avec mon cœur », a déclaré Martinez. « Je donnerai 100 % à chaque match, à chaque entraînement, pour rendre fier le club, mes coéquipiers et les supporters. »
- Imagn
La fin d’une impressionnante époque à Villa
Martinez quitte Villa Park en véritable légende du club, après avoir disputé 256 matches en six saisons remarquables dans les Midlands. Sous les ordres d’Unai Emery, il a joué un rôle déterminant pour assurer deux places dans le top 4 et a notamment soulevé l’UEFA Europa League en mai.
Cependant, son passage au club a effectivement pris fin lorsque Villa a recruté Zion Suzuki, 24 ans, en provenance de Parme pour en faire son nouveau numéro un incontesté. Après l’arrivée de Suzuki, Martinez avait été contraint de s’entraîner à l’écart du groupe professionnel.
Avant son aventure à Villa, le gardien a passé une décennie sous contrat avec Arsenal, où il a percé avant de remporter la FA Cup en 2020. Sur la scène internationale, le double lauréat du trophée Yachine reste au sommet de son art, servant de socle à l’âge d’or récent de l’Argentine, marqué par deux sacres en Copa America et la Coupe du monde 2022.
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Pression immédiate sur Sanchez
L'arrivée de Martinez jette immédiatement le doute sur l'avenir de Sanchez en tant que gardien titulaire de Chelsea. L'Espagnol de 28 ans s'apprête désormais à entamer sa quatrième saison à Stamford Bridge et a disputé 112 matches, mais sa récente prestation peu convaincante contre Fulham a fortement fragilisé sa place de titulaire.
Avec Mike Penders, 21 ans et très prometteur, également en embuscade après un prêt réussi à Strasbourg la saison dernière, la concurrence pour le poste de gardien n'a jamais été aussi féroce. Martinez va désormais tenter de rapidement détrôner Sanchez et de s'imposer comme l'indiscutable numéro un, en apportant la stabilité de très haut niveau nécessaire pour aider Chelsea à rebondir après sa triste 10e place de la saison dernière et ramener le club en Coupe d'Europe.
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