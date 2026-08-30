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Dibu est un Blue ! Chelsea boucle la signature du vainqueur de la Coupe du monde Emiliano Martinez en provenance d’Aston Villa, alors que Xabi Alonso remanie sa hiérarchie des gardiens
Martinez boucle son transfert à Stamford Bridge
Chelsea a officiellement obtenu les services du gardien de 33 ans pour un montant estimé à 7,5 millions de livres sterling, selon The Athletic. Martinez a signé un contrat initial de deux ans à Stamford Bridge, qui comprend une option du club pour prolonger son séjour d’une troisième saison.
Le transfert s’est concrétisé rapidement après l’échec d’un départ envisagé vers la Juventus plus tôt en août. À la suite de cet échec, les représentants du gardien ont pris les devants en contactant le club de l’ouest londonien afin de conclure un accord.
Son arrivée instaure immédiatement une concurrence de très haut niveau dans les buts après la victoire 3-2 de Chelsea contre Fulham lundi, en ouverture de saison. L’actuel numéro un Robert Sanchez a commis deux erreurs très remarquées lors de cette rencontre à Craven Cottage, ce qui a poussé la direction de Chelsea et Xabi Alonso à agir rapidement sur le marché des transferts.
- AFP
Martinez veut gagner encore plus de trophées
S’exprimant sur les canaux officiels du club de Chelsea, Martinez a exprimé son immense fierté après avoir bouclé ce transfert. Le gardien expérimenté a expliqué que son arrivée dans l’ouest de Londres avait été une étape naturelle et évidente, tant pour sa carrière que pour sa famille.
« Je suis ravi d’être dans ce club, a déclaré dimanche matin l’international argentin. Rejoindre Chelsea a été une décision facile à prendre pour moi et ma famille, et je suis tout simplement aux anges. J’ai hâte de commencer. »
Martinez a également souligné son désir ardent de continuer à remporter des trophées majeurs avec son nouveau club. « Je veux réussir ici, a-t-il ajouté. Je suis quelqu’un qui veut gagner dans tout ce qu’il fait et je veux apporter cela ici, dans ce club, parce que c’est un club qui gagne des titres. Je pense donc que c’est une bonne association. »
Il a conclu en promettant de faire le maximum pour les fidèles de Chelsea. « Je suis animé par la passion et je joue avec le cœur, a déclaré Martinez. Je donnerai 100 % à chaque match, à chaque entraînement, pour rendre fier le club, mes coéquipiers et les supporters. »
La fin d’une impressionnante époque à Villa
Martinez quitte Villa Park en tant qu’icône du club, après avoir disputé 256 matches au cours de six saisons remarquables dans les Midlands. Sous les ordres d’Unai Emery, il a joué un rôle déterminant pour permettre au club de décrocher deux places dans le top 4 et a soulevé, avec éclat, l’UEFA Europa League en mai.
Cependant, son aventure au club a effectivement pris fin lorsque Villa a recruté Zion Suzuki, 24 ans, en provenance de Parme pour en faire son nouveau numéro un incontesté. Après l’arrivée de Suzuki, Martinez avait été contraint de s’entraîner à l’écart du groupe professionnel.
Avant son passage à Villa, le gardien a passé une décennie sous contrat à Arsenal, où il s’est imposé jusqu’à remporter la FA Cup en 2020. Sur la scène internationale, le double lauréat du trophée Yachine reste au sommet de son art, constituant le socle de l’âge d’or récent de l’Argentine, marqué par deux sacres en Copa America et la Coupe du monde 2022.
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Pression immédiate sur Sanchez
L’arrivée de Martinez jette immédiatement le doute sur l’avenir de Sanchez en tant que gardien titulaire de Chelsea. L’Espagnol de 28 ans s’apprête désormais à entamer sa quatrième saison à Stamford Bridge et a disputé 112 matches, mais sa récente prestation peu convaincante contre Fulham a rendu sa place de titulaire très fragile.
Avec Mike Penders, 21 ans, également très apprécié, qui attend son heure après un prêt réussi à Strasbourg la saison dernière, la concurrence pour le poste de gardien n’a jamais été aussi féroce. Martinez va désormais chercher à détrôner rapidement Sanchez et à s’imposer comme l’indiscutable numéro un, en apportant la stabilité de très haut niveau nécessaire pour aider Chelsea à rebondir après la décevante 10e place de la saison dernière et ramener le club sur la scène européenne.
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