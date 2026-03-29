Alessandro Diamanti, entraîneur et ancien joueur de Serie A, s'est confié à gianlucadimarzio.com après l'annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool. Les deux hommes ont partagé le vestiaire à Florence lors de la saison 2014/15, à partir de janvier, lorsque l'Égyptien est arrivé en provenance de Chelsea. « On arrive à un moment de sa carrière où il est légitime de faire des choix différents : après toutes ces années, ces buts, ces records et tout ce qu’il a fait pour les Reds, je pense que c’est tout à fait normal. »
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Diamanti : « À la Fiorentina, Salah avait toujours un cappuccino à la main ; je lui disais que tôt ou tard, il allait se chier dessus »
DES DOUTES AU DÉBUT
« J'ai toujours eu une excellente relation avec Momo, notamment parce que je parlais anglais et que lui, qui venait de Chelsea, ne parlait pas italien. Du coup, comme j'étais en quelque sorte le ciment de l'équipe dans les vestiaires, je l'ai pris sous mon aile. Il venait de la Premier League et nous savions qu'il était fort, mais à l'entraînement, nous en avons d'abord douté car, bien qu'il fût déjà très rapide, il n'était pas aussi redoutable techniquement qu'aujourd'hui. Une fois en forme, il a prouvé qu’il était d’un tout autre niveau, avec une vitesse époustouflante. En revanche, il ratait beaucoup de buts, il était plus doué pour créer des occasions. »
LES CAPPUCCINI À LA FLORENTINE
« Ça a été un plaisir de jouer avec lui : comme je suis un meneur de jeu, je le cherchais dans les espaces et il avait une sacrée énergie, donc c'était facile de le trouver. Un gars incroyable, dont je garde sincèrement un excellent souvenir. Des anecdotes ? Je lui cassais toujours les couilles parce qu'il avait toujours un cappuccino à la main, on ne sait pas combien il en buvait. Avant l’entraînement, dans les vestiaires, il y avait le cappuccino, après l’entraînement, le cappuccino, alors je lui disais toujours : « Un de ces jours, tu vas te chier dessus. » C’était marrant de le voir sans cesse tourner en rond avec cette énorme tasse à la main. C’était un gars sympa, très attachant et sans aucun doute un champion absolu, on avait une grande estime l’un pour l’autre. »
Avenir
« Je ne pense vraiment pas qu'il revienne en Serie A ; à mon avis, il ne reviendra jamais en Italie. Il trouvera certainement un moyen de continuer à jouer à haut niveau à l'étranger, ou bien il ira profiter de la vie pour terminer sa carrière sereinement, sans pression. Sa prochaine destination ? Honnêtement, je ne saurais pas répondre, je me fie à mon intuition. Je n’ai plus de nouvelles de lui, je garde de lui un excellent souvenir, si je le croisais, on irait sûrement boire un verre ensemble. »