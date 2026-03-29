Diamanti : « À la Fiorentina, Salah avait toujours un cappuccino à la main ; je lui disais que tôt ou tard, il allait se chier dessus »

« Ça a été un plaisir de jouer avec lui : comme je suis un meneur de jeu, je le cherchais dans les espaces et il avait une sacrée énergie, donc c'était facile de le trouver. Un gars incroyable, dont je garde sincèrement un excellent souvenir. Des anecdotes ? Je lui cassais toujours les couilles parce qu'il avait toujours un cappuccino à la main, on ne sait pas combien il en buvait. Avant l’entraînement, dans les vestiaires, il y avait le cappuccino, après l’entraînement, le cappuccino, alors je lui disais toujours : « Un de ces jours, tu vas te chier dessus. » C’était marrant de le voir sans cesse tourner en rond avec cette énorme tasse à la main. C’était un gars sympa, très attachant et sans aucun doute un champion absolu, on avait une grande estime l’un pour l’autre. »