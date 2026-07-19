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Oliver Maywurm

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Diagnostic sans appel après la chute de Jonas Vingegaard : le dauphin du classement général doit abandonner le Tour de France 2026. Une déclaration touchante de Tadej Pogacar

Le deuxième du classement général du Tour de France 2026 a quitté la course. Jonas Vingegaard a été contraint à l’abandon après une violente chute.

L'incident s'est produit dimanche lors de la 15e étape, à environ 25 kilomètres de l'arrivée. Dans un virage, Vingegaard a heurté un trottoir, sa roue avant ayant apparemment dérapé juste avant.

Selon son équipe Visma Lease A Bike, le Danois de 29 ans souffre d’une fracture de la clavicule et doit être opéré dans les prochains jours.

  • Vingegaard est tombé de tout son poids sur la clavicule et il était immédiatement évident qu’il avait été gravement touché. Quelques instants plus tard, le vainqueur du Tour en 2022 et 2023, le bras en écharpe et soutenu par le personnel médical, était évacué du parcours. La course est donc terminée pour le principal challenger du leader du classement général et dominateur du Tour, Tadej Pogacar.

    « C’est vraiment triste de voir Jonas abandonner », a réagi Pogacar, visiblement ému à l’arrivée. « Depuis 2021, nous nous disputons chaque année la victoire au Tour entre nous. Au début, nos relations n’étaient peut-être pas idéales, mais ces deux dernières années, nous sommes devenus de très bons rivaux, pleins de respect l’un pour l’autre, voire, d’une certaine manière, des amis. Le Tour ne sera plus le même sans lui. »

    Pogacar a par ailleurs souligné qu’un contrôle antidopage nocturne, effectué sur lui-même et sur Vingegaard la nuit précédant la 15e étape, n’était certainement pas idéal. « Nous avons subi un contrôle antidopage à 2 heures du matin. Quand ton sommeil est perturbé pendant la nuit, tu es peut-être un peu moins concentré dans les descentes. Son Tour est gâché. Je ne dis pas que c’est la raison de sa chute, mais cela pourrait éventuellement y être lié », a déclaré Pogacar.

    Au moment de l’incident, sur les 183,9 kilomètres de l’étape, Vingegaard et ses coéquipiers s’apprêtaient à aborder la dernière ascension, le Plateau de Solaison, tandis que l’équipe Visma Lease a Bike imposait le tempo pour ramener son leader sur les échappés.

    Isaac Del Toro, l’un des principaux coéquipiers de Pogacar, a également chuté, mais le Mexicain s’en est sorti sans gravité et a pu repartir aussitôt.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    Tour de France 2026 : Jonas Vingegaard abandonne pour la première fois un Grand Tour

    Au terme des deux premières semaines du Tour 2026, Vingegaard, comme tous ses adversaires, ne pouvait pas contester la domination « surhumaine » de Pogacar, mais se dirigeait sereinement vers la deuxième place du classement général. Avant la 15e étape, son retard sur le Slovène s’établissait exactement à quatre minutes et demie.

    La lutte pour la deuxième place s’est ravivée après l’élimination amère de Vingegaard, contraint d’abandonner un Grand Tour pour la première fois. Dimanche, Remco Evenepoel (Red Bull – Bora Hansgrohe) a pris le rôle de dauphin grâce à une performance solide. Le Belge a d’abord battu le quadruple vainqueur du Tour pour s’adjuger l’étape, puis a endossé le rôle de dauphin au classement général, même si son retard s’établit désormais à cinq minutes.

    Son coéquipier Florian Lipowitz, meilleur Allemand du peloton, se bat lui aussi pour le podium. La troisième place est à sa portée : le coureur de 25 ans a terminé cinquième de la 15e étape.

  • Jonas Vingegaard abandonne le Tour de France 2026 : le top 10 du classement général


    Poste

    Pilotes

    Pays

    Temps

    1

    Tadej Pogacar

    Slovénie

    55 h 41 min 31 s

    2

    Remco Evenepoel

    Belgique

    05:00 min

    3

    Isaac Del Toro

    Mexique

    05:58 min

    4

    Paul Seixas

    France

    06 min 23 s

    5

    Florian Lipowitz

    Allemagne

    06 min 48 s

    6

    Juan Ayuso

    Espagne

    07 min 28 s

    7

    Mattias Skjelmose

    Danemark

    09 min 38 s

    8

    Lenny Martinez

    France

    10 min 28 s

    9

    Tom Pidcock

    Royaume-Uni

    11 min 19 s

    10

    Jordan Jegat

    France

    19 min 26 s


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