Vingegaard est tombé de tout son poids sur la clavicule et il était immédiatement évident qu’il avait été gravement touché. Quelques instants plus tard, le vainqueur du Tour en 2022 et 2023, le bras en écharpe et soutenu par le personnel médical, était évacué du parcours. La course est donc terminée pour le principal challenger du leader du classement général et dominateur du Tour, Tadej Pogacar.

« C’est vraiment triste de voir Jonas abandonner », a réagi Pogacar, visiblement ému à l’arrivée. « Depuis 2021, nous nous disputons chaque année la victoire au Tour entre nous. Au début, nos relations n’étaient peut-être pas idéales, mais ces deux dernières années, nous sommes devenus de très bons rivaux, pleins de respect l’un pour l’autre, voire, d’une certaine manière, des amis. Le Tour ne sera plus le même sans lui. »

Pogacar a par ailleurs souligné qu’un contrôle antidopage nocturne, effectué sur lui-même et sur Vingegaard la nuit précédant la 15e étape, n’était certainement pas idéal. « Nous avons subi un contrôle antidopage à 2 heures du matin. Quand ton sommeil est perturbé pendant la nuit, tu es peut-être un peu moins concentré dans les descentes. Son Tour est gâché. Je ne dis pas que c’est la raison de sa chute, mais cela pourrait éventuellement y être lié », a déclaré Pogacar.

Au moment de l’incident, sur les 183,9 kilomètres de l’étape, Vingegaard et ses coéquipiers s’apprêtaient à aborder la dernière ascension, le Plateau de Solaison, tandis que l’équipe Visma Lease a Bike imposait le tempo pour ramener son leader sur les échappés.

Isaac Del Toro, l’un des principaux coéquipiers de Pogacar, a également chuté, mais le Mexicain s’en est sorti sans gravité et a pu repartir aussitôt.