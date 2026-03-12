Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

Traduit par

« Di Stefano, Kroos, Ronaldo et Mbappé réunis en une seule personne » : Federico Valverde, joueur du Real Madrid, est « vraiment heureux » après sa performance incroyable contre Manchester City

Federico Valverde a livré une performance spectaculaire lors de la victoire surprise du Real Madrid contre Manchester City.

Après son exploit en Ligue des champions, Federico Valverde, le héros du Real Madrid, n'a pas fait preuve d'une fausse modestie. « C'était incroyable, c'est le genre de soirée dont on rêve », a déclaré le fier auteur d'un triplé après sa performance débridée lors de la victoire 3-0 (3-0) contre Manchester City à Movistar. Tacles derrière, duels au milieu de terrain, trois buts devant : Valverde était partout lors du match aller des huitièmes de finale à l'Estadio Santiago Bernabeu.

  • « Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer un match comme celui-ci. Je suis vraiment heureux, mais surtout parce que l'équipe a gagné », a déclaré le capitaine. C'est surtout grâce à lui que l'équipe a remporté la victoire. En l'absence des superstars Kylian Mbappé et Jude Bellingham, l'Uruguayen a marqué de son empreinte ce duel passionnant, ouvrant ainsi grand la porte des quarts de finale contre le Bayern Munich.

    « Il est la référence », a déclaré l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa : « Tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être, c'est Fede Valverde. » La presse espagnole l'a couvert d'éloges. « Il était Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé en une seule personne », a écrit le journal Marca.

    • Publicité
  • federico-valverde(C)Getty Images

    Malgré son exploit, Federico Valverde, joueur du Real Madrid, met en garde contre le match retour : « À Manchester, c'est très difficile ».

    Au début de son gala, Valverde a offert une passe décisive à son gardien : après un long ballon du gardien Thibaut Courtois, l'Uruguayen a semé son défenseur dès son premier contact avec le ballon, puis a trompé le gardien de City Gianluigi Donnarumma d'un tir précis. Après une passe de Vinicius Junior, il a porté le score à 2-0 d'un tir précis, avant de réaliser un exploit juste avant la pause. Valverde a lobé le ballon dans la surface de réparation au-dessus du défenseur de City Marc Guéhi et a conclu d'une volée. Vinicius a également manqué un penalty (57e).

    Le duel contre le champion allemand semble désormais n'être plus qu'une formalité. Mardi soir, le Bayern s'était imposé 6-1 (3-0) face à l'Atalanta Bergame. Les quarts de finale auront lieu les 7/8 et 14/15 avril.

    Mais Valverde a mis en garde contre tout excès de confiance. « Les matchs à Manchester sont très difficiles. Nous devons y jouer comme si le score était de 0-0 et travailler dur », a-t-il exigé. Mais il l'a admis sans détour : « Nous avons montré que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque l'équipe travaille ensemble. »

  • Federico Valverde : ses statistiques cette saison

    Interventions39
    Buts6
    Passes décisives12
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0