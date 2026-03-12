« Di Stefano, Kroos, Ronaldo et Mbappé réunis en une seule personne » : Federico Valverde, joueur du Real Madrid, est « vraiment heureux » après sa performance incroyable contre Manchester City

Au début de son gala, Valverde a offert une passe décisive à son gardien : après un long ballon du gardien Thibaut Courtois, l'Uruguayen a semé son défenseur dès son premier contact avec le ballon, puis a trompé le gardien de City Gianluigi Donnarumma d'un tir précis. Après une passe de Vinicius Junior, il a porté le score à 2-0 d'un tir précis, avant de réaliser un exploit juste avant la pause. Valverde a lobé le ballon dans la surface de réparation au-dessus du défenseur de City Marc Guéhi et a conclu d'une volée. Vinicius a également manqué un penalty (57e).

Le duel contre le champion allemand semble désormais n'être plus qu'une formalité. Mardi soir, le Bayern s'était imposé 6-1 (3-0) face à l'Atalanta Bergame. Les quarts de finale auront lieu les 7/8 et 14/15 avril.

Mais Valverde a mis en garde contre tout excès de confiance. « Les matchs à Manchester sont très difficiles. Nous devons y jouer comme si le score était de 0-0 et travailler dur », a-t-il exigé. Mais il l'a admis sans détour : « Nous avons montré que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque l'équipe travaille ensemble. »