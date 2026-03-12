Après son exploit en Ligue des champions, Federico Valverde, le héros du Real Madrid, n'a pas fait preuve d'une fausse modestie. « C'était incroyable, c'est le genre de soirée dont on rêve », a déclaré le fier auteur d'un triplé après sa performance débridée lors de la victoire 3-0 (3-0) contre Manchester City à Movistar. Tacles derrière, duels au milieu de terrain, trois buts devant : Valverde était partout lors du match aller des huitièmes de finale à l'Estadio Santiago Bernabeu.
« Di Stefano, Kroos, Ronaldo et Mbappé réunis en une seule personne » : Federico Valverde, joueur du Real Madrid, est « vraiment heureux » après sa performance incroyable contre Manchester City
« Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer un match comme celui-ci. Je suis vraiment heureux, mais surtout parce que l'équipe a gagné », a déclaré le capitaine. C'est surtout grâce à lui que l'équipe a remporté la victoire. En l'absence des superstars Kylian Mbappé et Jude Bellingham, l'Uruguayen a marqué de son empreinte ce duel passionnant, ouvrant ainsi grand la porte des quarts de finale contre le Bayern Munich.
« Il est la référence », a déclaré l'entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa : « Tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être, c'est Fede Valverde. » La presse espagnole l'a couvert d'éloges. « Il était Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé en une seule personne », a écrit le journal Marca.
Malgré son exploit, Federico Valverde, joueur du Real Madrid, met en garde contre le match retour : « À Manchester, c'est très difficile ».
Au début de son gala, Valverde a offert une passe décisive à son gardien : après un long ballon du gardien Thibaut Courtois, l'Uruguayen a semé son défenseur dès son premier contact avec le ballon, puis a trompé le gardien de City Gianluigi Donnarumma d'un tir précis. Après une passe de Vinicius Junior, il a porté le score à 2-0 d'un tir précis, avant de réaliser un exploit juste avant la pause. Valverde a lobé le ballon dans la surface de réparation au-dessus du défenseur de City Marc Guéhi et a conclu d'une volée. Vinicius a également manqué un penalty (57e).
Le duel contre le champion allemand semble désormais n'être plus qu'une formalité. Mardi soir, le Bayern s'était imposé 6-1 (3-0) face à l'Atalanta Bergame. Les quarts de finale auront lieu les 7/8 et 14/15 avril.
Mais Valverde a mis en garde contre tout excès de confiance. « Les matchs à Manchester sont très difficiles. Nous devons y jouer comme si le score était de 0-0 et travailler dur », a-t-il exigé. Mais il l'a admis sans détour : « Nous avons montré que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque l'équipe travaille ensemble. »
Federico Valverde : ses statistiques cette saison
Interventions 39 Buts 6 Passes décisives 12