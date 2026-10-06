Même s’il est à l’arrêt sur blessure, Kenan Yildiz continue de faire parler de lui, y compris sur le marché des transferts. Gianluca Di Marzio, interrogé par Bet365 News, s’est exprimé sur l’avenir du numéro 10 de la Juventus : « Je pense qu’une possible surprise lors des prochaines sessions du mercato pourrait être liée à l’avenir de Yildiz - rapporte TuttoJuve.com -, pour lequel des offres et des demandes d’informations étaient déjà arrivées l’été dernier - que la Juventus n’a jamais évaluées – à trois chiffres, de la part de clubs comme Arsenal et aussi Tottenham ».
Di Marzio : « Yildiz, si la Juventus devait le vendre, ce serait pour un montant proche des 150 millions d’euros »
Di Marzio ajoute : « La Juventus n’a jamais ouvert la porte, et il reste à voir si elle le fera lors du prochain mercato, ayant également recruté Alajbegović comme possible héritier. Je pense que le nouveau coach, à 100 millions, ou en tout cas le nouveau jeune joueur à plus de 100 millions, pourrait bien être Yildiz. Si la Juventus devait le vendre, ce serait assurément pour un montant à trois chiffres, et un montant à trois chiffres d’un certain niveau. Certainement pas 110 ou 120 millions, mais quelque chose qui se rapproche davantage des 150 millions d’euros. Donc, si je devais citer un nom qui dépassera assurément les 100 millions d’euros en cas de départ, c’est Yildiz de la Juventus. »
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