Di Marzio ajoute : « La Juventus n’a jamais ouvert la porte, et il reste à voir si elle le fera lors du prochain mercato, ayant également recruté Alajbegović comme possible héritier. Je pense que le nouveau coach, à 100 millions, ou en tout cas le nouveau jeune joueur à plus de 100 millions, pourrait bien être Yildiz. Si la Juventus devait le vendre, ce serait assurément pour un montant à trois chiffres, et un montant à trois chiffres d’un certain niveau. Certainement pas 110 ou 120 millions, mais quelque chose qui se rapproche davantage des 150 millions d’euros. Donc, si je devais citer un nom qui dépassera assurément les 100 millions d’euros en cas de départ, c’est Yildiz de la Juventus. »







