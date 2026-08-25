La parole à Michele Di Gregorio, officiellement prêté à partir d’aujourd’hui avec option d’achat par la Juventus à Bournemouth : « Je suis très heureux d’être ici. C’est un moment fondamental dans ma carrière et c’est pour cela que je considère que le choix de venir à Bournemouth a été le bon ».





Le gardien ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « J’ai ressenti la grande volonté du club de m’avoir ici et l’ambition de continuer à grandir pour atteindre des objectifs importants. La Premier League est le plus beau championnat du monde : pour moi, c’est un honneur d’être ici et d’avoir l’opportunité de me mesurer à un niveau aussi élevé ».