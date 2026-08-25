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Gianluca Minchiotti

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Di Gregorio : « Je suis très heureux. » Et il efface la Juventus de ses réseaux sociaux

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M. Di Gregorio

Le gardien s’exprime après son passage à Bournemouth en prêt avec option d’achat

La parole à Michele Di Gregorio, officiellement prêté à partir d’aujourd’hui avec option d’achat par la Juventus à Bournemouth : « Je suis très heureux d’être ici. C’est un moment fondamental dans ma carrière et c’est pour cela que je considère que le choix de venir à Bournemouth a été le bon ».


Le gardien ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « J’ai ressenti la grande volonté du club de m’avoir ici et l’ambition de continuer à grandir pour atteindre des objectifs importants. La Premier League est le plus beau championnat du monde : pour moi, c’est un honneur d’être ici et d’avoir l’opportunité de me mesurer à un niveau aussi élevé ».

  • Sportmediaset souligne que, après l’officialisation de son transfert à Bournemouth, Di Gregorio a effacé toute trace des deux saisons vécues à la Juventus de ses profils sur les réseaux sociaux. Il ne reste que trois publications, mises en ligne aujourd’hui, liées à sa nouvelle aventure en Angleterre. Aucune référence à la Juventus dans la bio ou dans le reste du profil. Di Gregorio, né en 1997, a joué à la Juventus de 2024 à aujourd’hui, pour un bilan de 84 matches disputés et 84 buts encaissés.

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