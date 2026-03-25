Di Gennaro : « Les joueurs ont écarté Spalletti de l'équipe nationale, il ne sait pas gérer son ego »

« Dans notre championnat, on parle beaucoup plus des arbitres, notamment parce qu’il y a eu un peu de confusion ces trois derniers mois. D’une manière générale, il faudrait s’asseoir autour d’une table, discuter concrètement, faire appel à l’expertise de personnes compétentes et mettre en œuvre une série de réformes. Avant tout, il faudrait réduire le nombre d’étrangers, qui représentent près de 70 %. Il faudrait également mener une analyse très approfondie, mais je pense que nous ne ferons jamais une analyse de ce type. Puis-je te donner un chiffre incroyable ? En Eccellenza, la cinquième division italienne, 80 % des attaquants sont étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, au contraire, je le répète, je l'ai souvent dit, si des joueurs comme Modric et De Bruyne arrivent, c'est une bonne chose pour tout le football italien. Modric fait des choses exceptionnelles avec le Milan, on m'a dit qu'il était extraordinaire même à l'entraînement. Et tu verras que De Bruyne, s'il reste, j'espère que oui, sera encore plus fort à l'avenir avec Naples.