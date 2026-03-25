Antonio Di Gennaro, ancien footballeur devenu commentateur télé, s'est confié à Fanpage.it au sujet de l'équipe nationale : « Nous sommes en difficulté, c'est vrai, et nous sommes en perte de vitesse par rapport aux cinq principaux championnats. Il est certain que chez nous, on travaille beaucoup sur le physique, et nous avons en outre du mal à trouver des joueurs capables de dribbler leurs adversaires. Cela vaut tout particulièrement pour les Italiens. Le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, même dans les centres de formation, on travaille beaucoup sur la tactique. Notre football ne peut pas s'améliorer si l'on ne décide pas concrètement de changer ».
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Di Gennaro : « Les joueurs ont écarté Spalletti de l'équipe nationale, il ne sait pas gérer son ego »
TROP D'ÉTRANGERS : COMMENT RELANCER LE FOOTBALL ITALIEN
« Dans notre championnat, on parle beaucoup plus des arbitres, notamment parce qu’il y a eu un peu de confusion ces trois derniers mois. D’une manière générale, il faudrait s’asseoir autour d’une table, discuter concrètement, faire appel à l’expertise de personnes compétentes et mettre en œuvre une série de réformes. Avant tout, il faudrait réduire le nombre d’étrangers, qui représentent près de 70 %. Il faudrait également mener une analyse très approfondie, mais je pense que nous ne ferons jamais une analyse de ce type. Puis-je te donner un chiffre incroyable ? En Eccellenza, la cinquième division italienne, 80 % des attaquants sont étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, au contraire, je le répète, je l'ai souvent dit, si des joueurs comme Modric et De Bruyne arrivent, c'est une bonne chose pour tout le football italien. Modric fait des choses exceptionnelles avec le Milan, on m'a dit qu'il était extraordinaire même à l'entraînement. Et tu verras que De Bruyne, s'il reste, j'espère que oui, sera encore plus fort à l'avenir avec Naples.
SPALLETTI A ÉTÉ ÉLIMINÉ
« Si tu ne te donnes pas à fond à l'entraînement, tu ne peux pas être performant en match. Je te le dis, c'est important : les joueurs doivent aussi prendre du plaisir à s'entraîner. Si tu ne t'amuses pas, c'est difficile. L'équipe nationale qui a remporté l'Euro prenait du plaisir. Spalletti a été écarté par les joueurs de l'équipe nationale. Car Spalletti est sans aucun doute un grand entraîneur, mais il doit savoir gérer son ego et il doit savoir gérer ses joueurs. »
SPALLETTI VEUT SE MONTRER SYMPATHIQUE, MAIS...
« Spalletti, ils l'ont vraiment mis à l'écart, hein. Je te le dis noir sur blanc, j'étais là en Allemagne (à l'Euro 2024, ndlr). Il le cherche un peu, lui. Spallettone est un grand entraîneur, il veut se montrer sympathique avec ses petites blagues, mais ses joueurs ne le comprennent pas toujours. Je le connais depuis toujours, on a joué ensemble chez les jeunes de la Fiorentina. Sur le terrain, c’est le numéro un, en dehors, au niveau de la communication, un peu moins. Et puis, à la Juventus, il fait un travail extraordinaire. Si tu regardes l’effectif de la Juventus et que tu évalues les joueurs, combien penses-tu qu’il y en a qui ont le niveau de la Juve ? Peu, pour moi Yildiz et Bremer. »