Longue interview de Paolo Di Canio, consultant pour Sky Sport, publiée dans La Repubblica. Au menu des échanges, le futur de la Nazionale : « Malagò est l’homme de la situation. Il possède de solides réseaux institutionnels et excelle dans la communication. Son discours lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Milan-Cortina m’a impressionné : s’exprimant en anglais, il a mis en lumière notre histoire, notre culture et nos traditions avec l’assurance d’un véritable leader. »
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Di Canio tranche : « Oui à Mancini. On accorde une seconde chance aux condamnés à perpétuité, et avec lui, on jouerait les difficiles ? »
Maldini et le nouvel entraîneur
« Malagò attend Maldini, et j’apprécie la réflexion de Paolo : c’est un signe de sérieux, il veut connaître sa marge de manœuvre. Malagò et Maldini formeraient un duo parfait. Comme sélectionneur, Mancini ou Conte me conviennent, mais il n’y a pas besoin d’aller plus loin. »
Mancini et Conte
« À l’heure actuelle, Mancini apparaît comme le candidat le plus pertinent pour prendre les commandes. Il sait tirer le meilleur des jeunes et possède un œil averti pour dénicher les talents. Conte est certes excellent, mais il a besoin d’une présence quotidienne sur le terrain. Certains lui reprochent encore son départ en 2023, pourtant il s’est excusé. On accorde une seconde chance aux condamnés à perpétuité, et nous serions regardants avec lui ? »
L'AFFAIRE BALOGUN
« C'est une honte. Inacceptable, un scandale. Le football repose sur des règles claires : si tu es expulsé, la suspension est automatique. On ne peut pas faire d'exception. Je suis dégoûté, cela crée un grave précédent. Une Coupe du monde faussée ? Dans l'ensemble, oui, cet épisode a porté un coup à la crédibilité du tournoi. Je ne me réjouis jamais de l’élimination d’une équipe, mais il est juste que les États-Unis aient été battus par la Belgique. Un csc de Balogun aurait constitué une sorte de justice poétique pour ceux qui ont tenté de tricher. »
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