Di Canio tranche : « Oui à Mancini. On accorde une seconde chance aux condamnés à perpétuité, et avec lui, on jouerait les difficiles ? »

« C'est une honte. Inacceptable, un scandale. Le football repose sur des règles claires : si tu es expulsé, la suspension est automatique. On ne peut pas faire d'exception. Je suis dégoûté, cela crée un grave précédent. Une Coupe du monde faussée ? Dans l'ensemble, oui, cet épisode a porté un coup à la crédibilité du tournoi. Je ne me réjouis jamais de l’élimination d’une équipe, mais il est juste que les États-Unis aient été battus par la Belgique. Un csc de Balogun aurait constitué une sorte de justice poétique pour ceux qui ont tenté de tricher. »