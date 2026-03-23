Di Canio : « Sans Leao, le Milan est plus solide. Il m'en veut ? Je m'en fiche, ce n'est pas mon cousin. Pio Esposito ? C'est tout autre chose. »

« En toute honnêteté, il faut dire qu’en Italie, si l’on veut progresser, il faut s’inspirer de l’Espagne ou de la France : aucune équipe ne compte dans ses rangs un joueur dont l’opinion publique doit toujours dire « oui, mais s’il faisait… ». Un « mais » dans le grand football, c’est déjà trop : avec lui, on en utilise toujours 5 ou 6. Il n’y a qu’en Italie, peut-être parce que nous avons peu de talent, que nous nous habituons à supporter cela : après tout, ce sont les affaires du Milan, mais s’il veut progresser, il ne peut pas avoir un joueur qui ne sait pas comment se lever, et « mais, mais, mais ». Combien ça coûte ? Un euro, bon, on essaie. Huit millions, si je dois renouveler, je ne sais pas.





« Tare ? Je pense à son attitude à l’Olimpico, ça me semble clair. C’est un dirigeant sérieux, qui a joué au foot et fait du foot, qui a construit la Lazio et l’a amenée à bien performer, qui veut construire une nouvelle dimension pour le Milan, il ne peut pas accepter cette attitude. Un coup de gueule, ça peut passer, mais le problème, c’est la gestion générale d’un joueur qui aurait tout le potentiel, mais qui a 27 ans. S’il était plus fort à 22 ans qu’à 27, ça veut dire qu’il vaut moins : je ne regarde pas les chiffres, je pense aux buts qui comptent. Si on voit la différence sans Leao, c’est une chose, mais s’il ne joue pas, le Milan est plus solide : en huit matchs, vingt-et-un buts marqués et deux encaissés.





« Va-t-il se fâcher contre moi ? Mais qu’est-ce que ça peut me faire, c’est mon frère ou mon cousin ? Je parle en bien de beaucoup d’autres joueurs, Yildiz est fiable et sérieux. Quand je parle, je parle de grands footballeurs, pas dans mon bar de quartier au Quarticciolo. »





« Le poste d’attaquant ? C’est certainement mieux pour lui, car en Italie, il marque plus. Le problème, c’est ce que tu fais, ce que tu apportes pendant le match en dehors du but. Parce que si j’avais un joueur apathique qui me marquait trois buts, je l’accepterais, mais ça n’arrive même pas dans d’autres catégories. Le Milan, par contre, ne peut pas se permettre ça. Je n’en veux pas à Leao, je suis aussi énervé contre lui parce qu’au fond, moi aussi je me dis : 188 centimètres, beaucoup de qualité. Mais souvent, on se demande à quoi il pense, j’ai l’impression que parfois, le foot, vu qu’il a un talent inné, c’est quelque chose de normal, mais que le vrai plaisir, c’est le studio d’enregistrement ou le défilé. Torse nu comme il y a un mois, en hiver. Je ne dis pas ça pour une question d’esthétique, mais je me demande si c’est acceptable au niveau professionnel. À part un accord avec des marques, parce que c’est une question d’appétit : si on te donne de l’argent pour 20 minutes de photos, ça va. Mais le défilé… Les temps ont changé, c’est vrai, mais la discipline n’a pas changé. Avant, on pouvait faire certaines choses, maintenant l’approche est différente. Mais les règles sont les mêmes. Je ne dis pas qu’il faille le vendre, peut-être qu’il va prendre un nouveau tournant et je serai le premier à changer d’avis. Je suis prêt à profiter pleinement de ce talent, comme Yildiz qui ne déçoit jamais et dont les résultats sont là. »