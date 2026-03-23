Paolo Di Canio s'exprime sans détours sur l'actualité du football italien et sur ce qui se passe en Serie A. Voici ce qu'il a déclaré lors d'un événement consacré au padel.
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Di Canio : « Sans Leao, le Milan est plus solide. Il m'en veut ? Je m'en fiche, ce n'est pas mon cousin. Pio Esposito ? C'est tout autre chose. »
Le Lion
« En toute honnêteté, il faut dire qu’en Italie, si l’on veut progresser, il faut s’inspirer de l’Espagne ou de la France : aucune équipe ne compte dans ses rangs un joueur dont l’opinion publique doit toujours dire « oui, mais s’il faisait… ». Un « mais » dans le grand football, c’est déjà trop : avec lui, on en utilise toujours 5 ou 6. Il n’y a qu’en Italie, peut-être parce que nous avons peu de talent, que nous nous habituons à supporter cela : après tout, ce sont les affaires du Milan, mais s’il veut progresser, il ne peut pas avoir un joueur qui ne sait pas comment se lever, et « mais, mais, mais ». Combien ça coûte ? Un euro, bon, on essaie. Huit millions, si je dois renouveler, je ne sais pas.
« Tare ? Je pense à son attitude à l’Olimpico, ça me semble clair. C’est un dirigeant sérieux, qui a joué au foot et fait du foot, qui a construit la Lazio et l’a amenée à bien performer, qui veut construire une nouvelle dimension pour le Milan, il ne peut pas accepter cette attitude. Un coup de gueule, ça peut passer, mais le problème, c’est la gestion générale d’un joueur qui aurait tout le potentiel, mais qui a 27 ans. S’il était plus fort à 22 ans qu’à 27, ça veut dire qu’il vaut moins : je ne regarde pas les chiffres, je pense aux buts qui comptent. Si on voit la différence sans Leao, c’est une chose, mais s’il ne joue pas, le Milan est plus solide : en huit matchs, vingt-et-un buts marqués et deux encaissés.
« Va-t-il se fâcher contre moi ? Mais qu’est-ce que ça peut me faire, c’est mon frère ou mon cousin ? Je parle en bien de beaucoup d’autres joueurs, Yildiz est fiable et sérieux. Quand je parle, je parle de grands footballeurs, pas dans mon bar de quartier au Quarticciolo. »
« Le poste d’attaquant ? C’est certainement mieux pour lui, car en Italie, il marque plus. Le problème, c’est ce que tu fais, ce que tu apportes pendant le match en dehors du but. Parce que si j’avais un joueur apathique qui me marquait trois buts, je l’accepterais, mais ça n’arrive même pas dans d’autres catégories. Le Milan, par contre, ne peut pas se permettre ça. Je n’en veux pas à Leao, je suis aussi énervé contre lui parce qu’au fond, moi aussi je me dis : 188 centimètres, beaucoup de qualité. Mais souvent, on se demande à quoi il pense, j’ai l’impression que parfois, le foot, vu qu’il a un talent inné, c’est quelque chose de normal, mais que le vrai plaisir, c’est le studio d’enregistrement ou le défilé. Torse nu comme il y a un mois, en hiver. Je ne dis pas ça pour une question d’esthétique, mais je me demande si c’est acceptable au niveau professionnel. À part un accord avec des marques, parce que c’est une question d’appétit : si on te donne de l’argent pour 20 minutes de photos, ça va. Mais le défilé… Les temps ont changé, c’est vrai, mais la discipline n’a pas changé. Avant, on pouvait faire certaines choses, maintenant l’approche est différente. Mais les règles sont les mêmes. Je ne dis pas qu’il faille le vendre, peut-être qu’il va prendre un nouveau tournant et je serai le premier à changer d’avis. Je suis prêt à profiter pleinement de ce talent, comme Yildiz qui ne déçoit jamais et dont les résultats sont là. »
PIO ESPOSITO
« C’est tout autre chose. On voit qu’il a une motivation intérieure.Il me fait penser aux joueurs d’autrefois. Non pas que les jeunes d’aujourd’hui manquent d’envie, il suffit de voir Yildiz. Mais il me semble vraiment être un joueur d’une autre époque ; son seul défaut, c’est qu’il manque de vitesse dans la surface, mais il me rend fou. Voir ce garçon qui se donne à fond, qui effectue ce dernier pivot, qui reste sur place parce qu’on lui a tiré le maillot : on le garde bien près de nous, car c’est vraiment une force de la nature. Avant tout pour son attitude : on a besoin de quelqu’un comme lui. Maintenant, un combat nous attend. Je ne veux rien attiser : le Pays de Galles veut entrer dans l’histoire, tout comme la Bosnie. J’aime beaucoup Pio, la difficulté est de savoir s’il peut être l’attaquant incontestable de l’Inter pour les dix prochaines années : il peut devenir une sorte de Luca Toni.