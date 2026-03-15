Di Canio : « Leao a craqué ! Allegri est furieux. Pulisic se donne à fond, lui, il se la coule douce. »

L'ancien attaquant de la Lazio et désormais commentateur télévisé chevronné, Paolo Di Canio, s'est exprimé dans l'émission « Il Club » depuis les studios de Sky Sport après le match perdu 1-0 par le Milan contre la Lazio. Ce résultat n'a pas seulement empêché le Milan de relancer la course au Scudetto en profitant du match nul 1-1 de l'Inter contre l'Atalanta, mais il a également permis aux Nerazzurri de prendre 8 points d'avance.

Di Canio a pointé du doigt Rafael Leao qui, selon lui, en fait trop peu pour mériter sa place dans cette équipe et se permet même de se disputer avec Allegri au moment de son remplacement.

Voici ses propos.