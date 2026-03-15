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Emanuele Tramacere

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Di Canio : « Leao a craqué ! Allegri est furieux. Pulisic se donne à fond, lui, il se la coule douce. »

L'ancien attaquant de la Lazio et désormais commentateur télévisé chevronné, Paolo Di Canio, s'est exprimé dans l'émission « Il Club » depuis les studios de Sky Sport après le match perdu 1-0 par le Milan contre la Lazio. Ce résultat n'a pas seulement empêché le Milan de relancer la course au Scudetto en profitant du match nul 1-1 de l'Inter contre l'Atalanta, mais il a également permis aux Nerazzurri de prendre 8 points d'avance. 

Di Canio a pointé du doigt Rafael Leao qui, selon lui, en fait trop peu pour mériter sa place dans cette équipe et se permet même de se disputer avec Allegri au moment de son remplacement.

Voici ses propos.

  • MARCHEZ PENDANT 70 MINUTES

    « On ne peut pas voir pendant 70 minutes un joueur qui se promène pendant que les autres se donnent à fond. Ce n'est pas parce qu'un joueur est là pour récupérer deux ballons, faire deux mouvements, puis ne plus se donner à fond. À Crémone, Pulisic a été remplacé et il était en colère parce qu'il courait sans arrêt et qu'il n'était pas en forme, mais l'autre a gâché quatre contre-attaques. Allegri jongle pour trouver le juste équilibre entre donner plus d'opportunités à l'un ou à l'autre. »

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  • ALLEGRI S'ÉNERVE COMME UNE BÊTE

    « Il fait le même match, voire pire, contre la Cremonese et choisit de laisser Leao sur le terrain. Et il n'était pas en mesure de relancer la course au Scudetto. Aujourd'hui, Max est furieux comme une bête parce que – même s'il dit « non, nous devons rester concentrés sur l'objectif de la Ligue des champions » – un entraîneur, c'est comme ça. »

  • « C'EST FINI »

    « Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette polémique avec Pulisic, mais quand un joueur, en phase défensive, s'investit, vient relancer le jeu, et que lui ne le fait pas... alors je lui dis : « Ça suffit, tu m'as cassé les pieds » »

  • IL FAUT L'ENLEVER

    « Je l'aurais remplacé. Si je vois des espaces, je peux le laisser, mais si je dois aligner deux attaquants, je ne vais pas faire n'importe quoi. Il reste 25 minutes à jouer et l'objectif était de revenir au moins au score. »

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