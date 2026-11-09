Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Di Canio : « L’Inter est injouable quand elle est comme ça. En Italie, Spence joue les yeux bandés. Contre l’AC Milan, elle a perdu à cause d’un choix insensé. »

Inter
P. Di Canio
Mercato
Como
Milan AC
D. Spence
Serie A

La victoire contre Côme a changé le discours autour de l’Inter.

L’Inter bat Côme 2-0 et, après des semaines somme toute compliquées, marquées par de nombreuses critiques, notamment à la suite de sa défaite dans le derby, renverse une nouvelle fois le discours qui l’entoure. Du moins en Italie, où la poursuite de la Lazio, en tête du classement, a repris avec le même retard d’un point qu’avant la trêve.

Et c’est précisément cette nette victoire face à la belle histoire de Côme, qui domine en Ligue des champions après avoir infligé un 9-1 à Lens, réécrivant ainsi l’histoire du club et du football italien, qui a conduit des figures historiques de la télévision et des consultants, comme Paolo Di Canio sur le plateau de Sky Sport, à prendre résolument position en faveur de la domination de l’Inter.

  • L’absence de Lautaro, un facteur ? Thuram fait la différence

    « L’absence de Lautaro pèse : c’est un leader. Même à 60 %, surtout dans certains matches, il a la qualité technique pour se libérer et sait frapper comme peu d’autres… Mais Thuram fait la différence : même lors des derniers matches, quand l’Inter ne produisait rien, il bougeait, se démenait, allait chercher le ballon et se déplaçait sur tout le front de l’attaque. C’est l’équipe qui change, et aujourd’hui, nous avons vu la véritable Inter. »

  • AU SEIN DU CLUB, IL Y A DE SOLIDES ANTICORPS

    « On peut s’écarter un instant du droit chemin parce qu’on s’est embourgeoisés, parce que tout semble facile. Mais quand les choses ne nous réussissent plus ? On n’est plus les mêmes ? Ce qui est bien à l’Inter, c’est qu’il y a des anticorps au sein du club, si bien qu’ils ne peuvent pas gâcher ce qu’ils ont construit au cours de ces 6 années : ils assimilent les principes du club, de cet environnement sérieux. »

  • INTER INJOUABLE

    « Lors des 6 premiers matches, nous avons parlé de domination, d’une Inter injouable, et c’est ce que je pense quand je la vois comme aujourd’hui. S’ils se perdent, ils se retrouvent ensuite, parce que l’environnement est sain et sérieux. Akanji est intervenu avec une jambe tonique, et ils ont joué en semaine : c’est uniquement une question de mental, même s’il y a quelques défauts, comme dans beaucoup d’autres équipes. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • L’approche a changé

    « Cette fraîcheur, cette réactivité ne doivent rien au hasard, pas plus que les buts qu’elle encaissait. Cette approche était un défaut : de la lenteur, un manque de rythme, aussi bien mentalement que dans la circulation du ballon, et des récupérations au mauvais moment. C’est ça, l’Inter : quand elle te presse, elle vient te chercher. Ce n’est pas que les autres équipes sont phénoménales en défense. Le changement de système contre l’AC Milan m’a semblé être un choix irréfléchi, tu fais perdre son identité à l’équipe : cela arrive aussi aux meilleurs entraîneurs du monde »

  • SPENCE AVEC UN BANDAGE

    « Diouf, un gaucher, un milieu relayeur accro aux dribbles, qui se met à jouer piston, inattentif, qui n’a pas le pied droit naturel... Spence ? Il joue les yeux bandés en Italie... Même les yeux bandés, il joue. Mais il a été titulaire à la Coupe du monde avec la troisième sélection du monde. On ne parle pas de n’importe qui... Il a une patte, une technique.

    Le ballon qu’il met, c’est une passe décisive digne de la Premier League : un ballon envoyé avec force, soit tu marques contre ton camp, soit mon coéquipier marque. Mais il a aussi les qualités techniques pour ressortir le ballon. Parfois, il s’endormira parce qu’il est un peu comme ça, mais si on lui enlève ce défaut, il sera plus facile de le faire jouer piston avec cet athlétisme, cette qualité et cette technique. »