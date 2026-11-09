L’Inter bat Côme 2-0 et, après des semaines somme toute compliquées, marquées par de nombreuses critiques, notamment à la suite de sa défaite dans le derby, renverse une nouvelle fois le discours qui l’entoure. Du moins en Italie, où la poursuite de la Lazio, en tête du classement, a repris avec le même retard d’un point qu’avant la trêve.

Et c’est précisément cette nette victoire face à la belle histoire de Côme, qui domine en Ligue des champions après avoir infligé un 9-1 à Lens, réécrivant ainsi l’histoire du club et du football italien, qui a conduit des figures historiques de la télévision et des consultants, comme Paolo Di Canio sur le plateau de Sky Sport, à prendre résolument position en faveur de la domination de l’Inter.