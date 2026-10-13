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Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Di Canio : « L’Inter domine trop en Italie. Elle peut presque se concentrer uniquement sur la Ligue des champions »

Inter
Club Bruges
Ligue des Champions
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Lazio Rome
Roma
Serie A

L'Inter s'apprête à affronter le Club Bruges pour son deuxième match de la saison dans la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027. Cette rencontre, déjà cruciale pour son parcours européen, intervient après un match de championnat qu'elle a dominé face à Parme.

Un championnat qui, selon Paolo Di Canio, présent sur le plateau de Sky, semble déjà se diriger vers une confirmation de l'Inter, au point de permettre à Chivu et à ses joueurs de se concentrer à 100 % sur la Ligue des champions.

  • UN GROUPE FIABLE, REMPLAÇANTS COMPRIS

    « Ce groupe est désormais fiable. L’an dernier, Chivu l’a façonné et a donné du temps de jeu à tout le monde, comme cela ne s’était pas produit par le passé. Peut-être avait-il aussi fait jouer les autres, mais beaucoup moins. À domicile, tu peux te permettre d’aligner 7 ou 8 joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables. »

  • BRUGES DÉJÀ INCONTOURNABLE

    « Aujourd’hui, tu sais que tu disputes ton deuxième match de Ligue des champions et que tu dois le gagner. Tu risques de rater le train. C’est un match extrêmement important pour l’Inter. Ce n’est que le deuxième, mais il est important. Les trois points sont nécessaires aujourd’hui pour poursuivre avec confiance le travail qu’ils accomplissent. »

  • TROP DOMINANT EN SERIE A

    « En Italie, l'Inter est une équipe dominante, je ne dis pas qu'elle puisse baisser la garde, mais elle est trop dominante. En Ligue des champions, si elle veut accomplir quelque chose d'important, elle doit commencer à accélérer franchement. »

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  • ATTITUDE MENTALE

    « Sur le plan de la prestation, l’Inter a livré un grand match de niveau international face au Real Madrid. Elle a joué d’égal à égal, puis a payé des erreurs qu’on ne peut pas se permettre à ce niveau et qu’on a aussi vues parfois en championnat. Il faut faire preuve d’une stabilité mentale dès le coup d’envoi. »