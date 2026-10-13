Di Canio : « L’Inter domine trop en Italie. Elle peut presque se concentrer uniquement sur la Ligue des champions »

L'Inter s'apprête à affronter le Club Bruges pour son deuxième match de la saison dans la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027. Cette rencontre, déjà cruciale pour son parcours européen, intervient après un match de championnat qu'elle a dominé face à Parme.

Un championnat qui, selon Paolo Di Canio, présent sur le plateau de Sky, semble déjà se diriger vers une confirmation de l'Inter, au point de permettre à Chivu et à ses joueurs de se concentrer à 100 % sur la Ligue des champions.