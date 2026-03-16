Di Canio critique sévèrement le Milan : « Une équipe sans personnalité. Leao se promène, Pulisic fait la tête »

Di Canio pointe du doigt Leao : « Le Milan a toujours eu du mal face à des équipes encore moins bien armées que la Lazio, surtout quand il doit construire le jeu. Leao se contente de marcher, il n'apporte de solution que sur les contres. On ne peut pas voir un joueur qui se contente de marcher pendant 70 minutes alors que les autres se sacrifient, et qui s'énerve parce qu'on ne lui fait pas de passes. C'est à Allegri de régler ce problème. Aujourd’hui, Max s’énerve comme une bête parce qu’il voit cette polémique : l’un s’engage et essaie de relancer le jeu (Pulisic, ndlr), sans le faire avec lui (Leao, ndlr)… tu m’as cassé les pieds. Je l’aurais sorti. »