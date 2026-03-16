Paolo Di Canio, commentateur sur Sky, fait l'éloge de la Lazio dans l'émission « Sky Calcio Club » : « Un public comme celui-là est redoutable, il a redonné du baume au cœur aux joueurs. L'ambiance ressemblait à celle d'une finale, avec cette envie retrouvée d'être ensemble et de se battre. La Lazio a pratiqué un football intense, en vue du match retour de la Coupe d'Italie, car quand on parvient à atteindre la finale d'une compétition dans une saison comme celle-ci, c'est déjà un exploit. »
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Di Canio critique sévèrement le Milan : « Une équipe sans personnalité. Leao se promène, Pulisic fait la tête »
CRITIQUE À L'ENCONTRE DE LEAO
Di Canio pointe du doigt Leao : « Le Milan a toujours eu du mal face à des équipes encore moins bien armées que la Lazio, surtout quand il doit construire le jeu. Leao se contente de marcher, il n'apporte de solution que sur les contres. On ne peut pas voir un joueur qui se contente de marcher pendant 70 minutes alors que les autres se sacrifient, et qui s'énerve parce qu'on ne lui fait pas de passes. C'est à Allegri de régler ce problème. Aujourd’hui, Max s’énerve comme une bête parce qu’il voit cette polémique : l’un s’engage et essaie de relancer le jeu (Pulisic, ndlr), sans le faire avec lui (Leao, ndlr)… tu m’as cassé les pieds. Je l’aurais sorti. »
SANS PERSONNALITÉ
Di Canio poursuit son plaidoyer : « Le Milan est une équipe sans personnalité. Laissons de côté Modric, qui m'impressionne. De Winter, Leao dans cet état, Pulisic qui fait la tête et ne lui passe pas le ballon. C'est une équipe qui manque globalement de personnalité. »