Di Canio après Fiorentina-Inter : « L'Inter a peur du cauchemar. Je n'ai jamais vu Thuram aussi abattu, quelle erreur de la part de Barella »

Dans les studios de Sky Sport, Paolo Di Canio a commenté ainsi la mauvaise passe des Nerazzurri : « Par le passé, la gestion pouvait sembler un peu présomptueuse, mais cette fois-ci, cela ressemble plutôt à un mélange de crainte de ne pas y arriver. Je pense que la double défaite en Ligue des champions contre Bodo/Glimt a été un coup dur. Cela fait maintenant trois semaines qu'ils n'ont pas joué en Europe, donc sur le plan physique, il n'y a pas d'excuses ; je crois qu'il y a un problème mental, ils ont peur que le cauchemar de l'année dernière se reproduise. Maintenant, il y a le Milan et Naples revient aussi, ce qui peut mettre la pression sur une équipe en difficulté sur ses points forts. Je n'ai jamais vu Thuram aussi abattu, Barella a commis une grave erreur sur le but de Ndour ».



