L'Inter marque le pas à Florence, ce qui ralentit sa course au titre, tandis que le Milan se rapproche et n'est plus qu'à six points ; de son côté, la Fiorentina a décroché un point important, tant pour le classement que pour le moral. Derrière ce match nul 1-1 contre l'équipe de Cristian Chivu se cache un message clair à l'intention de tous ses adversaires : les Viola sont bien vivants, ils continuent de tenir à distance la zone de relégation et enchaînent un troisième résultat positif en championnat (une victoire et deux nuls). Les Nerazzurri avaient pris l'avantage grâce à un but de Pio Esposito dès la première minute du match, mais en seconde période, Cher Ndour a égalisé à la 77e minute.
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Di Canio après Fiorentina-Inter : « L'Inter a peur du cauchemar. Je n'ai jamais vu Thuram aussi abattu, quelle erreur de la part de Barella »
« ILS CRAIGNENT QUE LE CAUCHEMAR DE L'ANNÉE DERNIÈRE NE SE RÉPÈTE »
Dans les studios de Sky Sport, Paolo Di Canio a commenté ainsi la mauvaise passe des Nerazzurri : « Par le passé, la gestion pouvait sembler un peu présomptueuse, mais cette fois-ci, cela ressemble plutôt à un mélange de crainte de ne pas y arriver. Je pense que la double défaite en Ligue des champions contre Bodo/Glimt a été un coup dur. Cela fait maintenant trois semaines qu'ils n'ont pas joué en Europe, donc sur le plan physique, il n'y a pas d'excuses ; je crois qu'il y a un problème mental, ils ont peur que le cauchemar de l'année dernière se reproduise. Maintenant, il y a le Milan et Naples revient aussi, ce qui peut mettre la pression sur une équipe en difficulté sur ses points forts. Je n'ai jamais vu Thuram aussi abattu, Barella a commis une grave erreur sur le but de Ndour ».