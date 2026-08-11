LA GRILLE

« Inter est détaché, puis viennent la Juventus et Napoli, et ensuite Milan et la Roma. »





INTER

« Il a davantage de certitudes, l’équipe est forte. La valeur de l’Inter, c’est le club : des rôles précis, chacun fait le sien avec les fonctions qui lui reviennent. Chivu part favori aussi parce que les grands clubs ont changé d’entraîneur, ils doivent trouver la bonne formule. Lui l’a déjà. »





ALLEGRI ET NAPOLI

« Il récupère une équipe épuisée par la méthode Conte, lui sait gérer, il est ouvert au dialogue. Il travaille sans crier. Il manque encore quelque chose pour le double engagement. »





COMO

« Fabregas propose un football énergivore : verticalité, possession. La Ligue des champions pompe de l’énergie, c’est aussi une première pour lui. Jouer parmi les huit premiers (pour la qualification) est un vrai test. Une nouveauté pour tout le monde. »





SPALLETTI

« Il a pris ses repères, maintenant il est aussi acteur sur le marché. Il part comme principal anti-Inter, comme Napoli. »





MANCINI SÉLECTIONNEUR DE L’ITALIE

« Je me suis prononcé en sa faveur bien avant que cela ne devienne évident. Il sait comment gagner. Ça m’a agacé d’entendre parler de haute trahison, mais enfin, on plaisante ? Dans notre pays, on invoque la réinsertion pour les braqueurs, les assassins, et ensuite Mancini ne pourrait pas être réhabilité parce qu’il est parti en Arabie ? Le point, c’est autre chose : je n’entends plus parler de sentiment d’appartenance. Contre la Bosnie, cela devait être le match de la vie, nous y sommes allés pour pointer. »



