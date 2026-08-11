Paolo Di Canio, ancien attaquant et aujourd’hui consultant pour Sky, a fait le point sur les cadors du championnat d’Italie et sur certains joueurs, dans un entretien accordé au Corriere della Sera, à moins de deux semaines du coup d’envoi de la Serie A.
LEAO ET L’AC MILAN
« On se demande toujours pourquoi il fait quatre bons matches puis s’arrête. On ne cesse de parler de lui, de savoir s’il reste ou s’il part. Il est passé d’un entraîneur à l’autre et a toujours la même attitude. Amorim dit qu’il doit s’amuser. Mais arrêtons un peu : sur le terrain, qui est-ce qui s’amuse ? On transpire, on travaille, on court et surtout on se sacrifie. Quand on gagne, on peut se réjouir, mais s’amuser, c’est autre chose. Le football est un travail, pas deux ou trois heures d’entraînement par jour. C’est une culture faite de beaucoup de choses, à commencer par un club capable de fixer des règles et de les faire respecter. Le football n’est pas un monde à part, et l’argent n’a rien à voir là-dedans. »
AMORIM
« Il fait certainement partie des meilleurs entraîneurs émergents, mais il aura beaucoup à faire. Son attitude de l’an dernier à Manchester United m’avait frappé. Dès son arrivée, pour des raisons disciplinaires, il a mis Rashford à l’écart du groupe. Il a voulu jouer les durs, il s’est opposé à un club qui a une histoire importante. Ensuite, il a écarté Mainoo, je n’ai pas trouvé cela correct. Maintenant, il dit que Leao doit s’amuser... Je ne comprends pas. La musique, les défilés, c’est compris aussi ? »