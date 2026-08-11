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Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Di Canio : « Allegri récupère un Napoli épuisé par Conte. Leao doit prendre du plaisir sur le terrain ? Mais arrêtons un peu »

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L’ancien attaquant parle des protagonistes de la Serie A

Paolo Di Canio, ancien attaquant et aujourd’hui consultant pour Sky, a fait le point sur les cadors du championnat d’Italie et sur certains joueurs, dans un entretien accordé au Corriere della Sera, à moins de deux semaines du coup d’envoi de la Serie A.


LEAO ET L’AC MILAN

« On se demande toujours pourquoi il fait quatre bons matches puis s’arrête. On ne cesse de parler de lui, de savoir s’il reste ou s’il part. Il est passé d’un entraîneur à l’autre et a toujours la même attitude. Amorim dit qu’il doit s’amuser. Mais arrêtons un peu : sur le terrain, qui est-ce qui s’amuse ? On transpire, on travaille, on court et surtout on se sacrifie. Quand on gagne, on peut se réjouir, mais s’amuser, c’est autre chose. Le football est un travail, pas deux ou trois heures d’entraînement par jour. C’est une culture faite de beaucoup de choses, à commencer par un club capable de fixer des règles et de les faire respecter. Le football n’est pas un monde à part, et l’argent n’a rien à voir là-dedans. »


AMORIM

« Il fait certainement partie des meilleurs entraîneurs émergents, mais il aura beaucoup à faire. Son attitude de l’an dernier à Manchester United m’avait frappé. Dès son arrivée, pour des raisons disciplinaires, il a mis Rashford à l’écart du groupe. Il a voulu jouer les durs, il s’est opposé à un club qui a une histoire importante. Ensuite, il a écarté Mainoo, je n’ai pas trouvé cela correct. Maintenant, il dit que Leao doit s’amuser... Je ne comprends pas. La musique, les défilés, c’est compris aussi ? »


  • LA GRILLE

    « Inter est détaché, puis viennent la Juventus et Napoli, et ensuite Milan et la Roma. »


    INTER

    « Il a davantage de certitudes, l’équipe est forte. La valeur de l’Inter, c’est le club : des rôles précis, chacun fait le sien avec les fonctions qui lui reviennent. Chivu part favori aussi parce que les grands clubs ont changé d’entraîneur, ils doivent trouver la bonne formule. Lui l’a déjà. »


    ALLEGRI ET NAPOLI

    « Il récupère une équipe épuisée par la méthode Conte, lui sait gérer, il est ouvert au dialogue. Il travaille sans crier. Il manque encore quelque chose pour le double engagement. »


    COMO

    « Fabregas propose un football énergivore : verticalité, possession. La Ligue des champions pompe de l’énergie, c’est aussi une première pour lui. Jouer parmi les huit premiers (pour la qualification) est un vrai test. Une nouveauté pour tout le monde. »


    SPALLETTI

    « Il a pris ses repères, maintenant il est aussi acteur sur le marché. Il part comme principal anti-Inter, comme Napoli. »


    MANCINI SÉLECTIONNEUR DE L’ITALIE

    « Je me suis prononcé en sa faveur bien avant que cela ne devienne évident. Il sait comment gagner. Ça m’a agacé d’entendre parler de haute trahison, mais enfin, on plaisante ? Dans notre pays, on invoque la réinsertion pour les braqueurs, les assassins, et ensuite Mancini ne pourrait pas être réhabilité parce qu’il est parti en Arabie ? Le point, c’est autre chose : je n’entends plus parler de sentiment d’appartenance. Contre la Bosnie, cela devait être le match de la vie, nous y sommes allés pour pointer. »


    • Publicité

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