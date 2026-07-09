Longue interview de Vikash Dhorasoo, ancien milieu de terrain du Milan AC et de l’équipe de France, accordée à La Gazzetta dello Sport au sujet de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie : « J’ai pu revoir sans problème la finale de la Ligue des champions perdue avec le Milan AC en 2005 à Istanbul, car ce fut un moment intense. Celle de la Coupe du monde 2006, je n’y arrive pas, j’aurais voulu la gagner. J’aimerais remonter le temps et la rejouer. Ce n’était pas une belle défaite. C’était un match particulier. »
Traduit par
Dhorasoo : « Italie-France 2006, on pensait que les Italiens étaient cuits. Zidane s'est excusé pour le coup de tête donné à Materazzi »
L'expulsion de Zidane
« L'expulsion de Zidane, suite à ce coup de tête porté à Materazzi que personne n'a vu, a tout changé. Perdre de la sorte était désagréable ; nous étions convaincus de l'emporter. Nous nous l’étions promis : dès le retour de Zidane, Makelele et Thuram en équipe nationale, les qualifications avaient pris un nouvel élan. Que fit Zidane ? Il s’excusa, simplement. Devant le président Chirac, Domenech voulut le remercier et tenta d’amorcer un applaudissement, resté très timide. »
L’ITALIE, UNE NATION SOUS-ÉVALUÉE
« Nous avions l’impression que les Italiens étaient cuits. Beaucoup affirment que si Zidane n’avait pas été expulsé, nous aurions gagné. Rien ne le prouve. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas son expulsion, qui était d’ailleurs tardive, qui nous a fait perdre. Même si le football se joue sur des détails. »
L'EXEMPLE DE MALDINI
« Ce n'était pas très fair-play de notre part de ne pas être tous restés sur la pelouse pour la cérémonie de remise des prix. Sur ce plan, Maldini a fait preuve de bien plus d'élégance l'année précédente : après avoir perdu la Ligue des champions contre Liverpool, il nous avait obligés à rester jusqu'au bout. À Berlin, en revanche, nous n'étions plus que quelques-uns à rester. Et dans les vestiaires, Zidane s'était déjà rhabillé. »
L’ORGANISATION ÉTENDUE SOUS LE FEU DES CRITIQUES
« À Berlin, l’organisation a failli à la tâche. Nous logions dans un hôtel ouvert au public et devions emprunter les ascenseurs de service pour rejoindre nos chambres. Le hall était noir de monde ; je revois Spike Lee en pleine discussion avec Henry et Thuram. La gestion des invitations pour les familles a été chaotique, source de tensions, de stress et de distractions. Impossible de s’isoler pour se concentrer. Avant la rencontre, c’est le président de la Fédération qui s’est adressé au groupe en premier : une entrée en matière peu idéale. Domenech a pris la parole ensuite, mais sans lancer le traditionnel « allons nous régaler de pizza et de pâtes ». »
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