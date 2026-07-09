Dhorasoo : « Italie-France 2006, on pensait que les Italiens étaient cuits. Zidane s'est excusé pour le coup de tête donné à Materazzi »

« À Berlin, l’organisation a failli à la tâche. Nous logions dans un hôtel ouvert au public et devions emprunter les ascenseurs de service pour rejoindre nos chambres. Le hall était noir de monde ; je revois Spike Lee en pleine discussion avec Henry et Thuram. La gestion des invitations pour les familles a été chaotique, source de tensions, de stress et de distractions. Impossible de s’isoler pour se concentrer. Avant la rencontre, c’est le président de la Fédération qui s’est adressé au groupe en premier : une entrée en matière peu idéale. Domenech a pris la parole ensuite, mais sans lancer le traditionnel « allons nous régaler de pizza et de pâtes ». »