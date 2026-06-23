Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Devenir une évidence » : entre le cosignage de Zlatan et une valeur estimée à 57 millions de dollars alors que les rumeurs de transfert vont bon train, la star de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun a tout à gagner après ses débuts fulgurants en Coupe du monde

Analysis
F. Balogun
États-Unis
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde

Le monde entier en sait désormais davantage sur cet attaquant américain, qui pourrait devenir une star aussi bien aux États-Unis qu’en Europe s’il maintient son niveau de performance.

Depuis une semaine et demie, Folarin Balogun croise sans cesse la route de véritables légendes. Certaines de ces rencontres se sont traduites par des échanges verbaux, d’autres se sont réglées sur le tableau d’affichage. Quoi qu’il en soit, le nom de Balogun figure désormais régulièrement parmi celui des plus grands.

Après la première série de matchs, la star de l’équipe nationale masculine américaine figurait dans la course au Soulier d’or aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane. Après la deuxième série, il a été interviewé par Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry, deux joueurs qu’il considère comme ses « héros ». Tous sont des buteurs d’élite, et, l’espace d’un instant, Balogun s’est taillé une place parmi eux.

Et si cette exposition n’était pas seulement passagère ? Cette Coupe du monde lui a servi de tremplin : ses performances avec l’équipe nationale américaine ont propulsé sa cote de popularité aussi bien aux États-Unis qu’à l’étranger. Après seulement deux matchs, l’attaquant américain s’impose comme l’une des révélations de l’été, et l’histoire montre que pareille éclosion dépasse souvent le simple cadre de la saison estivale.

En Europe, plusieurs clubs le surveilleraient déjà, impressionnés par ses débuts tonitruants dans la compétition. Aux États-Unis, les maillots floqués à son nom se vendent comme des petits pains, faisant de lui la nouvelle coqueluche du football américain.

Quelle suite pour lui ? La question est sur toutes les lèvres. À 24 ans, Balogun est déjà un grand gagnant de ce début d’été, mais la route est encore longue. Quelques performances de haut niveau supplémentaires, et l’attaquant pourrait se rapprocher à vitesse grand V des idoles qu’il admirait encore récemment.

« Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, ils sont tout simplement incontournables », a-t-il déclaré aux journalistes lundi. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau : être incontournable moi aussi, être régulier. Je suis sûr d’avoir le potentiel pour y parvenir. »

Ibrahimovic partage cet avis. Lundi, le légendaire Suédois a lancé un défi à l’Américain, à sa manière cinglante.

« Continue à te battre, ne te repose pas sur tes lauriers », a-t-il lancé sur FOX. « Tu es désormais dans le top 10 de mon classement. Je veux te voir dans le top 5. »

Le chemin est encore long, mais, porté par l’aura d’Ibra et l’engouement américain, Balogun peut, dès cet été, transformer durablement sa carrière et sa vie.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Résultats en Coupe du monde

    Avant l’arrivée de Balogun dans l’équipe nationale américaine en 2023, les observateurs imaginaient déjà le potentiel de l’attaque avec un véritable avant-centre de classe mondiale. En réalité, les États-Unis auraient tout de même pu se présenter à cette Coupe du monde avec un atout similaire, grâce à la progression de Ricardo Pepi au PSV.

    Balogun, cependant, évolue déjà dans une autre dimension : celle qui, cet été, l’alignera parmi les meilleurs buteurs de la planète et propulsera l’équipe nationale américaine vers de nouveaux sommets.

    « Ce gamin est incroyable », a déclaré son coéquipier Christian Pulisic après les débuts de Balogun en Coupe du monde. « Il est redoutable devant le but en ce moment. On a vraiment de la chance de l’avoir. On espère juste que ça continue comme ça. »

    Tout a commencé contre le Paraguay, et très vite. Lors de cette rencontre, l’attaquant de 24 ans a inscrit un doublé en première période, tandis qu’un autre but lui était refusé. Son premier but, une frappe instantanée et limpide, illustrait déjà sa capacité à conclure comme un avant-centre de classe mondiale. Le deuxième ? Il a demandé un peu plus de travail : Balogun a récupéré le ballon, a passé deux défenseurs et a pris son temps avant d’envoyer une frappe fulgurante dans la lucarne. Une finition d’élite.

    « Je m’étais imaginé mes débuts en Coupe du monde en marquant un but », a-t-il confié après la rencontre. « La réalité a dépassé mes attentes, puisque j’en ai inscrit deux. Le deuxième était tout aussi fantastique. C’était une soirée de rêve, un véritable rêve. »

    Sa performance lui permet d’occuper temporairement la tête du classement des buteurs et de briguer le Soulier d’or, avant l’irrésistible ascension de Mbappé, Messi, Haaland et Kane.

    « C’est agaçant », a-t-il lancé en riant lorsqu’on lui a demandé son avis sur ce retard pris dans la course au titre de meilleur buteur.

    Il ne marque pas face à l’Australie, mais il laisse son empreinte sur la rencontre. Dès l’entame de jeu, alors que le public de Seattle était en délire, Balogun a déboulé sur l’aile droite de la défense australienne. Les Socceroos n’ont pu l’arrêter, le voyant gagner la ligne de touche avant de repiquer au centre et d’adresser un caviar dans la surface. Cameron Burgess n’a eu d’autre choix que de détourner le ballon au fond de ses propres filets. Le but a été enregistré comme un csc, mais c’est bien Balogun qui avait initié l’action.

    Après deux rencontres, Balogun a exposé toutes les qualités d’un avant-centre de premier plan : timing, vitesse, dribble, capacité à conserver le ballon et, bien sûr, finition. Il n’est donc pas surprenant que les rumeurs commencent déjà à circuler à son sujet.

    • Publicité
  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    Prétendants potentiels

    En réalité, plusieurs clubs suivent déjà Balogun depuis quelque temps. Pour les formations de Premier League, son recrutement serait particulièrement pertinent, car il serait considéré comme un joueur formé localement, quel que soit le club. Ses 19 buts toutes compétitions confondues avec Monaco la saison passée, ainsi que son palmarès avec l’équipe nationale américaine, l’ont propulsé sur le radar des grands clubs.

    D’autres rumeurs, parfois fantaisistes, circulent également.

    Selon l’analyse de la société SciSports, Balogun serait le profil quasi idéal pour Barcelone, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski. L’étude, qui croise style de jeu, potentiel, temps de jeu et compatibilité tactique, valide statistiquement cette piste et souligne l’impact que l’Américain pourrait avoir dans l’effectif catalan.

    Selon Football Insider, Everton serait sur les rangs, tandis que L’Équipe évoque l’intérêt de plusieurs autres formations de Premier League. La suite des événements promet donc d’être suivie de près par de nombreux clubs.

    Une situation dont Balogun pourrait tirer profit. Son club actuel, Monaco, a manqué la Ligue des champions et la Ligue Europa à cause de son classement en Ligue 1 et devra se contenter de la Ligue des conférences la saison prochaine. Balogun, lui, a déjà démontré son niveau Ligue des champions en inscrivant cinq buts dans la compétition l’an passé.

    Monaco pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Le club avait déboursé un peu moins de 35 millions de dollars pour le recruter auprès d’Arsenal en 2023. Selon The Athletic, il réclame désormais au moins 57 millions de dollars et, son contrat courant jusqu’en 2028, espère réaliser une plus-value d’environ 22 millions de dollars. Si Balogun continue de briller lors de la Coupe du monde, ce chiffre pourrait même grimper.

    Et si ses buts sont évidemment décisifs, son impact va bien au-delà des statistiques pures.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ce que Balogun apporte

    Interrogés sur la prestation de Balogun face au Paraguay, Pulisic et Weston McKennie ont immédiatement détourné l’attention des seules actions de finition. « Les buts, tout le monde les voit, a expliqué l’attaquant de l’USMNT, mais il faut souligner la manière dont il combat les défenseurs centraux, dont il fixe le ballon et dont il obtient des fautes. »

    « Tout le monde retiendra ses buts », a analysé la star de la sélection américaine, « mais il faut surtout souligner la manière dont il a combattu les défenseurs centraux, dont il a conservé le ballon et provoqué des fautes. »

    « On a découvert une autre facette de Flo aujourd’hui, a ajouté McKennie. Celui qui fait le sale boulot, qui s’investit à 100 % pour l’équipe et qui reste redoutable devant le but. »

    Contre le Paraguay, les buts ont été au rendez-vous, mais, comme l’ont souligné ses coéquipiers, les détails comptaient tout autant : il a réalisé dix touches dans la surface adverse, tiré cinq fois au but et provoqué deux fautes, déclenchant ainsi le pressing qui a fini par écraser le Paraguay.

    Contre l’Australie, sa vitesse a fait la différence : il a éliminé deux défenseurs pour ouvrir le score et a failli percer à nouveau en début de seconde période, alors que l’Australie tentait de sortir de sa coquille. Il a totalisé six touches dans la surface adverse, provoqué deux nouvelles fautes et maintenu un pressing constant, offrant à ses coéquipiers des récupérations rapides.

    Les avant-postes modernes ne se contentent pas de marquer : ils font office de pivot offensif, de lien entre les lignes et de premier défenseur. Si la finition de Balogun attire les projecteurs, c’est ce complet éventail de qualités qui le rend si précieux aux yeux des observateurs.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’opportunité qui s’offre à nous

    Un tweet de @JoshChavis65 est devenu viral cette semaine, non pas parce que son auteur était une célébrité, mais parce qu’il exprimait ce que beaucoup de gens aux États-Unis vivent actuellement.

    « Mon fils de 7 ans, accro au baseball, n’avait jamais touché un ballon de foot de sa vie, et voilà qu’il passe désormais ses soirées dans le jardin à imiter Flo Balogun », a-t-il expliqué.

    C’est l’effet bien connu d’un été de Coupe du monde. Un effet d’autant plus puissant pour les supporters américains que le pays accueille cette année la compétition. En 1994, lors de la précédente organisation états-unienne, une équipe d’outsiders était devenue une icône nationale. Que peut donc espérer l’édition 2026, qui regorge de talents de haut niveau ?

    La réponse est simple : tout. Il y a quelques semaines, Balogun était encore l’un des chouchous des fans américains les plus avertis ; aujourd’hui, il est sur toutes les lèvres dans les émissions matinales, dans les bars et, oui, dans les jardins où les enfants tirent au but dans tout ce qui leur sert de cage. Une nouvelle génération va courir partout en imitant le numéro 20 de l’équipe nationale américaine, et elle continuera de le suivre bien après la fin de cet été.

    En somme, Balogun a soudainement le monde à ses pieds. Ce Mondial peut – et devrait – transformer la vie des 26 joueurs américains, mais nul doute que le jeune attaquant en tirera le plus de bénéfice, surtout si ces deux premières sorties ne sont que le début d’une aventure encore plus grandiose.

Coupe du monde
Turquie crest
Turquie
TUR
États-Unis crest
États-Unis
E-U