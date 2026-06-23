« Devenir une évidence » : entre le cosignage de Zlatan et une valeur estimée à 57 millions de dollars alors que les rumeurs de transfert vont bon train, la star de l'équipe nationale américaine Folarin Balogun a tout à gagner après ses débuts fulgurants en Coupe du monde

Depuis une semaine et demie, Folarin Balogun croise sans cesse la route de véritables légendes. Certaines de ces rencontres se sont traduites par des échanges verbaux, d’autres se sont réglées sur le tableau d’affichage. Quoi qu’il en soit, le nom de Balogun figure désormais régulièrement parmi celui des plus grands.

Après la première série de matchs, la star de l’équipe nationale masculine américaine figurait dans la course au Soulier d’or aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane. Après la deuxième série, il a été interviewé par Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry, deux joueurs qu’il considère comme ses « héros ». Tous sont des buteurs d’élite, et, l’espace d’un instant, Balogun s’est taillé une place parmi eux.

Et si cette exposition n’était pas seulement passagère ? Cette Coupe du monde lui a servi de tremplin : ses performances avec l’équipe nationale américaine ont propulsé sa cote de popularité aussi bien aux États-Unis qu’à l’étranger. Après seulement deux matchs, l’attaquant américain s’impose comme l’une des révélations de l’été, et l’histoire montre que pareille éclosion dépasse souvent le simple cadre de la saison estivale.

En Europe, plusieurs clubs le surveilleraient déjà, impressionnés par ses débuts tonitruants dans la compétition. Aux États-Unis, les maillots floqués à son nom se vendent comme des petits pains, faisant de lui la nouvelle coqueluche du football américain.

Quelle suite pour lui ? La question est sur toutes les lèvres. À 24 ans, Balogun est déjà un grand gagnant de ce début d’été, mais la route est encore longue. Quelques performances de haut niveau supplémentaires, et l’attaquant pourrait se rapprocher à vitesse grand V des idoles qu’il admirait encore récemment.

« Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, ils sont tout simplement incontournables », a-t-il déclaré aux journalistes lundi. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau : être incontournable moi aussi, être régulier. Je suis sûr d’avoir le potentiel pour y parvenir. »

Ibrahimovic partage cet avis. Lundi, le légendaire Suédois a lancé un défi à l’Américain, à sa manière cinglante.

« Continue à te battre, ne te repose pas sur tes lauriers », a-t-il lancé sur FOX. « Tu es désormais dans le top 10 de mon classement. Je veux te voir dans le top 5. »

Le chemin est encore long, mais, porté par l’aura d’Ibra et l’engouement américain, Balogun peut, dès cet été, transformer durablement sa carrière et sa vie.