Selon l’émission « Reif ist Live », nos reporters ont révélé qu’une variante tactique a été travaillée lors d’une séance à huis clos de la DFB, et que Julian Nagelsmann y réfléchit sérieusement. Au cœur de ces réflexions se trouve Sané, déjà sous les projecteurs après une prestation décevante lors du premier match de groupe contre Curaçao.
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Développement surprenant au sein de l’équipe nationale allemande : Julian Nagelsmann envisagerait « très sérieusement » d’attribuer un rôle inédit à Leroy Sané
Concrètement, l’ailier droit recule profondément en phase défensive pour venir renforcer le bloc arrière. Dès que l’adversaire récupère le ballon, Sané doit ainsi couvrir le côté droit de la défense et transformer la ligne de quatre en une défense à cinq.
Cet ajustement tactique déclenche un effet en chaîne : Jamal Musiala glisse du centre vers la droite pour former, avec Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha, un milieu de terrain à quatre. Devant cette ligne, Kai Havertz conserve son rôle d’unique avant-centre.
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L'Allemagne semble avoir du respect pour Diomande
En phase défensive, l’équipe nationale abandonnera son 4-2-3-1 habituel pour un 5-4-1 plus prudent. Un choix stratégique qui témoigne du profond respect de Nagelsmann pour son adversaire.
La Côte d’Ivoire possède des ailiers fulgurants, notamment le jeune Yan Diomande, 19 ans, du RB Leipzig, capable de sanctionner la moindre perte de balle allemande. Conscient de cette menace, le sélectionneur allemand privilégie donc une défense solide et organisée.
L’expert et ancien commentateur Marcel Reif accueille toutefois cette éventuelle expérience tactique avec un certain scepticisme. Dans son émission, le septuagénaire a rappelé que le schéma de départ n’était, de toute façon, pas si crucial, avant d’ajouter, non sans malice : « Je ne suis pas sûr non plus que Sané soit vraiment un défenseur. »
Reif : « Je considère que ce match constitue un véritable test pour Sané. »
Dans le même temps, Reif reconnaît la nécessité de s'adapter aux points forts de l'adversaire. Interrogé sur l'hypothèse d'une défense à cinq, il a expliqué : « Il est clair que les positions doivent être flexibles et que Sané devra davantage se replier face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu’il sera titulaire. Au vu des noms, je pense que la composition sera la même que contre Curaçao. Je pense que c’est logique. »
Pour Sané lui-même, l’enjeu de samedi soir dépasse la simple adaptation à un nouveau rôle tactique. Lors de la large victoire contre Curaçao, l’attaquant de 30 ans est resté dans l’ombre de ses partenaires offensifs malgré plusieurs occasions franches. Ses difficultés devant le but lui ont valu de nombreuses critiques.
Pour Reif, l’attaquant se trouve déjà à un tournant du tournoi. « Je pense que c’est un match décisif pour Sané. Si ça ne se passe pas vraiment bien, Nagelsmann sera à court d’arguments et il faudra alors envisager Leweling ou Undav, ou trouver d’autres solutions », a-t-il déclaré.