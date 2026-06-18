Dans le même temps, Reif reconnaît la nécessité de s'adapter aux points forts de l'adversaire. Interrogé sur l'hypothèse d'une défense à cinq, il a expliqué : « Il est clair que les positions doivent être flexibles et que Sané devra davantage se replier face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu’il sera titulaire. Au vu des noms, je pense que la composition sera la même que contre Curaçao. Je pense que c’est logique. »

Pour Sané lui-même, l’enjeu de samedi soir dépasse la simple adaptation à un nouveau rôle tactique. Lors de la large victoire contre Curaçao, l’attaquant de 30 ans est resté dans l’ombre de ses partenaires offensifs malgré plusieurs occasions franches. Ses difficultés devant le but lui ont valu de nombreuses critiques.

Pour Reif, l’attaquant se trouve déjà à un tournant du tournoi. « Je pense que c’est un match décisif pour Sané. Si ça ne se passe pas vraiment bien, Nagelsmann sera à court d’arguments et il faudra alors envisager Leweling ou Undav, ou trouver d’autres solutions », a-t-il déclaré.