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« Dévasté et furieux » : Kylian Mbappé rêve de suivre les traces de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, tandis qu’un autre Français examine avec attention la perspective d’une collaboration avec José Mourinho
Kylian Mbappé n’a pas encore ajouté la Ligue des champions ni le Ballon d’Or à son palmarès.
Alors que la compétition phare de la FIFA touchait à sa fin en Amérique du Nord, Mbappé semblait bien parti pour prétendre sérieusement à un deuxième titre mondial dans sa brillante carrière, ainsi qu’à son premier Ballon d’Or. Ces rêves ont été anéantis par l’Espagne en demi-finale.
Le Real ayant échoué à remporter le moindre titre majeur en 2025-2026, sur la scène nationale comme européenne, Mbappé devait briller en sélection pour espérer grimper au sommet du Ballon d’Or, où figurent déjà plusieurs cadors. Il devra désormais patienter au moins douze mois de plus avant de pouvoir prétendre au trophée.
Il se pourrait que 2027 soit l’année où sa collection de médailles prestigieuses sera au complet, avec l’arrivée de José Mourinho, un vainqueur confirmé, aux commandes du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Mbappé espère que le « Special One » pourra l’aider à mettre fin à une période de disette en Ligue des champions – une frustration exacerbée par les deux victoires consécutives remportées par son ancien club, le Paris Saint-Germain.
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À quel point Mbappé brûle-t-il d’envie de conquérir enfin un trophée européen ?
Interrogé sur la détermination de Mbappé à remporter un titre continental la saison prochaine, son compatriote Aliadière – s’exprimant en partenariat avec Betinia – a affirmé à GOAL : « À 100 %. Je pense que ça le rongera de l’intérieur, il sera anéanti parce que tu fais un grand pas dans ta carrière, tu marques des buts, tu fais tout ça, et tout est réglé, l’argent est gagné, mais tu veux que ça compte.
On rejoint Madrid pour y devenir une légende et conquérir un trophée, soulever la Ligue des champions à l’image de Cristiano Ronaldo. Il sera donc anéanti, furieux, et se dira : “J’ai hâte de débuter avec Madrid et j’espère que cette année, nous ferons une superbe saison, que nous remporterons la Liga et que nous finirons en beauté en Ligue des champions, car c’est évidemment une compétition dans laquelle le Real Madrid est toujours très performant”.
« Je suis sûr qu’il sera survolté à l’idée de démarrer cette saison en fanfare et de mener le Real Madrid vers le succès. »
La rencontre entre Mbappé et Mourinho à Madrid s’annonce explosive
La capitale espagnole s’apprête à vibrer : l’entraîneur portugais José Mourinho va entamer un deuxième mandat à la tête du Real Madrid, géant de la Liga. Il devra gérer des personnalités affirmées comme Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham.
Interrogé sur la tournure que pourrait prendre ce feuilleton sportif, l’ancien membre des « Invincibles » d’Arsenal, Aliadière, a ajouté : « Je ne connais pas Kylian personnellement, je ne vois que ce que tout le monde voit. Mais d’après mon analyse, il sait à quel point il est bon.
Il a déjà accompli de grandes choses dans le football et affiche une pointe d’arrogance ; il possède un ego, tout comme José Mourinho. La relation peut donc s’avérer positive ou négative. Si le départ est bon, que l’équipe gagne et que tout se passe bien, la saison pourrait être exceptionnelle. Dans le cas contraire, si le début est laborieux et que les résultats se font attendre, la situation risque de tourner au désastre.
« Je me souviens de Mourinho à Manchester United : il n’arrivait pas à s’entendre avec Paul Pogba, qui était alors l’une des grandes stars européennes, et ça n’a pas fonctionné. Je suis donc convaincu que les deux hommes devront régler ça rapidement, s’entendre, faire en sorte que ça marche et se motiver. Sinon, ça pourrait tourner au désastre. »
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Mbappé entre dans l'histoire des buteurs de la Coupe du monde avec l'équipe de France.
Le Real Madrid entend détrôner son rival du Clásico, le FC Barcelone, dans la course au titre de Liga 2026-2027, tout en contenant le PSG pour conquérir une 16e Coupe d’Europe. Kylian Mbappé sera l’un des principaux artisans de ces deux objectifs.
Il a déjà trouvé le chemin des filets à 86 reprises en 103 apparitions sous le maillot madrilène. Malgré sa déception de ne pas avoir brillé davantage avec les Bleus, il peut s’appuyer sur ses exploits en Coupe du monde, où il a dépassé Lionel Messi et inscrit 22 buts en 22 matchs, s’adjugeant un deuxième Soulier d’or.
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