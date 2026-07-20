Alors que la compétition phare de la FIFA touchait à sa fin en Amérique du Nord, Mbappé semblait bien parti pour prétendre sérieusement à un deuxième titre mondial dans sa brillante carrière, ainsi qu’à son premier Ballon d’Or. Ces rêves ont été anéantis par l’Espagne en demi-finale.

Le Real ayant échoué à remporter le moindre titre majeur en 2025-2026, sur la scène nationale comme européenne, Mbappé devait briller en sélection pour espérer grimper au sommet du Ballon d’Or, où figurent déjà plusieurs cadors. Il devra désormais patienter au moins douze mois de plus avant de pouvoir prétendre au trophée.

Il se pourrait que 2027 soit l’année où sa collection de médailles prestigieuses sera au complet, avec l’arrivée de José Mourinho, un vainqueur confirmé, aux commandes du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Mbappé espère que le « Special One » pourra l’aider à mettre fin à une période de disette en Ligue des champions – une frustration exacerbée par les deux victoires consécutives remportées par son ancien club, le Paris Saint-Germain.