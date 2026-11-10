Haaland devance-t-il l’imprévisible Uruguayen et occupe-t-il une place dans le top 5 ? Lorsque la question a été posée à Richards, l’ancien défenseur de Manchester City, qui s’est de nouveau associé à Specsavers pour participer à son dernier projet « Best Worst Team », a confié à GOAL : « Oh, mais il est différent. C’est une bonne question, vous avez raison. »

« Tout dépend de ce qu’on attend du jeu, parce qu’il y a les statistiques, les chiffres. On pourrait le mettre dans la même catégorie qu’Alan Shearer en tant que buteur. Et Alan Shearer ne se limitait pas à ça : il savait conserver le ballon dos au but et marquer de loin. Mais quand on regarde le jeu de Haaland, on voit qu’on ne veut pas vraiment qu’il participe à la construction. »

« Il a commencé à le faire un peu la saison dernière et a énormément progressé dans ce domaine. Mais quand on a des joueurs comme [Rayan] Cherki et [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye et [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez], [Elliot] Anderson, capables de vous servir, son rôle consiste essentiellement à bien synchroniser son appel et à être au bon endroit quand le ballon arrive dans la surface. »

« Si on regarde la liste, en matière de buts, c’est l’un des meilleurs buteurs que j’aie jamais vus, pas seulement en Premier League, mais dans le football en général. Mais si on considère l’ensemble du jeu, un joueur comme Suarez, capable d’éliminer quatre adversaires avant de loger le ballon dans la lucarne, est un joueur d’un autre genre. »

« Si on s’en tient aux statistiques, oui, Haaland serait déjà dans le top 5, sans aucun doute, même aujourd’hui. Mais si on considère l’ensemble du jeu, Suarez avait cette palette, et il n’y a rien de controversé à dire qu’il est plus complet que Haaland : il décroche, il peut éliminer ses adversaires et marquer toutes sortes de buts. Mais en tant que pur buteur, Haaland est déjà dans le top 5. »