Devant Luis Suarez ! Erling Haaland fait-il partie des cinq meilleurs attaquants de l’histoire de la Premier League ? L’ancienne star de Manchester City, Micah Richards, se prononce sur ce classement et fait part de son espoir concernant le record de buts d’Alan Shearer
Combien de buts la star de Manchester City Haaland a-t-elle marqués en Premier League ?
L’attaquant norvégien Haaland a rejoint l’Etihad Stadium en 2022 à la faveur d’un transfert de 51 millions de livres sterling (68 millions de dollars) en provenance du Borussia Dortmund. Ce montant est aussitôt apparu comme une véritable bonne affaire, avec 52 buts inscrits lors d’une première saison conclue par un triplé. Ces performances ont placé le numéro 9 de Manchester City parmi les prétendants au Ballon d’Or, seule l’icône argentine Lionel Messi l’ayant devancé pour cette distinction.
L’énigmatique joueur de 26 ans a continué de se montrer prolifique, avec 176 buts inscrits pour Manchester City en 211 matches toutes compétitions confondues. Sur ce total, 121 ont été marqués en Premier League. Il se rapproche ainsi rapidement du top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’élite du football anglais.
Shearer, Kane et Rooney occupent les trois premières places de ce classement, tandis qu’Aguero et Henry figurent dans le top 10. Suarez n’a marqué que 69 buts en trois ans et demi à Liverpool, mais a eu un impact remarquable dans le Merseyside.
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Haaland fait-il partie des cinq plus grands attaquants de l’histoire de la Premier League ?
Haaland devance-t-il l’imprévisible Uruguayen et occupe-t-il une place dans le top 5 ? Lorsque la question a été posée à Richards, l’ancien défenseur de Manchester City, qui s’est de nouveau associé à Specsavers pour participer à son dernier projet « Best Worst Team », a confié à GOAL : « Oh, mais il est différent. C’est une bonne question, vous avez raison. »
« Tout dépend de ce qu’on attend du jeu, parce qu’il y a les statistiques, les chiffres. On pourrait le mettre dans la même catégorie qu’Alan Shearer en tant que buteur. Et Alan Shearer ne se limitait pas à ça : il savait conserver le ballon dos au but et marquer de loin. Mais quand on regarde le jeu de Haaland, on voit qu’on ne veut pas vraiment qu’il participe à la construction. »
« Il a commencé à le faire un peu la saison dernière et a énormément progressé dans ce domaine. Mais quand on a des joueurs comme [Rayan] Cherki et [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye et [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez], [Elliot] Anderson, capables de vous servir, son rôle consiste essentiellement à bien synchroniser son appel et à être au bon endroit quand le ballon arrive dans la surface. »
« Si on regarde la liste, en matière de buts, c’est l’un des meilleurs buteurs que j’aie jamais vus, pas seulement en Premier League, mais dans le football en général. Mais si on considère l’ensemble du jeu, un joueur comme Suarez, capable d’éliminer quatre adversaires avant de loger le ballon dans la lucarne, est un joueur d’un autre genre. »
« Si on s’en tient aux statistiques, oui, Haaland serait déjà dans le top 5, sans aucun doute, même aujourd’hui. Mais si on considère l’ensemble du jeu, Suarez avait cette palette, et il n’y a rien de controversé à dire qu’il est plus complet que Haaland : il décroche, il peut éliminer ses adversaires et marquer toutes sortes de buts. Mais en tant que pur buteur, Haaland est déjà dans le top 5. »
Pourquoi Haaland est différent de joueurs comme Suarez et Aguero
Richards a poursuivi, lorsqu’on lui a demandé si Haaland aurait joué un rôle aussi déterminant pour Liverpool que Suarez s’il avait fait partie de l’effectif de Liverpool entre 2011 et 2014 : « Peut-être pas. C’est ce que je veux dire, parce que ce sont des joueurs différents. Aguero aussi. »
« Beaucoup de gens parlent d’Aguero. Il savait bien conserver le ballon. Ses déplacements étaient incroyables. Sa frappe de balle était formidable, tout comme sa capacité à donner de l’effet au ballon. Sa technique de frappe, je ne dirais pas qu’elle était meilleure que celle de Haaland, mais elle était peut-être plus variée. »
« Haaland est tout simplement un tueur. Il est à la réception d’absolument tous les ballons. Et son sens du timing, ses déplacements dans la surface, comptent parmi les meilleurs que j’aie jamais vus dans le football. Il ne lui faut qu’une ou deux secondes pour accélérer et se créer une occasion. D’autres peuvent mettre un peu plus de temps, aller de l’avant vers l’arrière ou attendre. Lui, il part, et quand il part, on ne peut plus le rattraper. Voilà à quel point il est fort. »
- Specsavers
Haaland battra-t-il le record de buts d’Alan Shearer en Premier League ?
Haaland compte déjà trois Souliers d’or de Premier League à son palmarès, autant que Shearer et Kane. Seuls Henry et Mohamed Salah en ont remporté davantage, mais ils pourraient être rejoints cette saison dans le cercle des quadruples lauréats.
Manchester City a lié son attaquant vedette par un contrat courant jusqu’en 2034, mais reste à savoir combien de temps il restera au club, alors que les rumeurs de transfert ne semblent jamais bien loin et que de possibles sanctions liées au fair-play financier (FPF) planent sur l’Etihad.
S’il passe encore quatre ou cinq ans à Manchester, le statut de Shearer comme roi des buteurs de Premier League pourrait être menacé. Richards a plaisanté lorsqu’on lui a demandé si Haaland pouvait détrôner l’ancien capitaine de l’Angleterre : « Je veux qu’il y arrive ! J’en ai assez d’entendre Alan parler de ses 260 buts ! »
« Il en parle, je n’exagère pas, au moins une fois par semaine. Je le vois chaque semaine quand je travaille avec lui, et il en parle au moins une fois. S’il est en retard, 260. S’il a une mauvaise opinion, il a marqué 260 buts et peut dire ce qu’il veut. Je veux tellement que Haaland le dépasse. Je pense sincèrement que c’est un joueur incroyable, mais j’en ai assez qu’il m’en parle ! »
Richards travaille avec une équipe qui a perdu un match 31-1 la saison dernière
Consultant pour la Premier League et la Ligue des champions, Richards aurait bien besoin d’un Haaland ou d’un Shearer à sa disposition après avoir accepté de mettre une nouvelle fois ses compétences d’entraîneur à l’épreuve. Il s’est associé à Bollington United Sunday Blues, une équipe qui a perdu tous ses matches la saison dernière et qui a désespérément besoin d’un nouvel élan.
« Coach Meeks » cherche à faire appel à d’anciens internationaux, à des spécialistes et à de fortes personnalités pour remédier aux plus gros problèmes de l’équipe, des coups de pied arrêtés à la maîtrise de soi sous pression. Colmater les brèches en défense constitue son plus grand défi : Bollington a notamment subi une cuisante défaite 31-1 en 2025-26.
Richards a déclaré à propos de ce nouveau défi pour ses compétences et son carnet d’adresses : « La saison dernière, avec Warley, nous avons eu de mauvais résultats. Cette année, avec Bollington, c’est difficile. Nous devons accepter que ce sera difficile. »
« Perdre 31-1 ! Le gardien de but, c’était l’entraîneur, Darryll Joynes. Je lui ai dit : “Allez, il faut faire mieux que ça.” Nous avons donc trouvé de nouveaux joueurs. Specsavers est de la partie avec Big Meeks ! Nous avons désormais réuni l’équipe de rêve. Ça ne peut que s’améliorer, non ?
« Je ne vais pas promettre monts et merveilles, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas me lancer dans des pronostics extravagants. Mais avec l’énergie, le sens tactique et le pressing en match, nous ferons mieux, disons. Un 31-1, je n’avais jamais entendu parler de ça de ma vie ! Je peux vous assurer que cette saison, il ne se passera rien de tel. Ne vous inquiétez pas. »
Le football hors des divisions de la Football League et Manchester City continuent d’intéresser Richards
Bollington a remporté cinq de ses sept matches cette saison, ne concédant qu’une seule défaite, avec 29 buts marqués contre neuf encaissés. Le club est clairement sur la bonne voie et occupe la quatrième place de la quatrième division de la Stockport District Sunday Football League.
Richards continuera de suivre l’équipe, tout en observant comment Manchester City et Haaland réagiront à leurs trois défaites consécutives en Premier League. Ils retrouveront la compétition le 21 novembre, à domicile face à Fulham.
Suivez le parcours de Bollington United dans Specsavers’ Best Worst Team : saison 5, une série YouTube haletante en huit épisodes qui retrace chaque raté sur coup de pied arrêté, chaque erreur défensive et chaque éclair de génie inattendu, alors que l’équipe se lance dans une saison pas comme les autres, avec un petit coup de pouce des experts. Recherchez Specsavers’ Best Worst Team sur YouTube pour suivre la série et voir comment Bolly s’en sort.
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