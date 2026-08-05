S'adressant à SveaCasino, Limpar a affirmé qu'Arteta disposait déjà de conditions de travail idéales dans le nord de Londres. Il a souligné que la stature grandissante du club rendait un départ ailleurs totalement inutile.

« Pourquoi Mikel Arteta quitterait-il un jour Arsenal alors que le club est capable de lui recruter les meilleurs joueurs du monde ? C'est la meilleure ou la deuxième meilleure équipe d'Europe », a déclaré Limpar. « Tout le monde veut venir jouer pour Arsenal maintenant. Nous sommes un immense club aujourd'hui.

« Gagner la Premier League et aller si loin dans les quatre compétitions, tout le monde veut jouer pour un club qui peut remporter le quadruplé, et regardez les joueurs qu'il a déjà ! Ce sont tous de très bons joueurs. Si vous n'êtes qu'un bon joueur, vous n'allez pas vous intégrer à Arsenal. Allez jouer à Brighton ou à Fulham, ou ailleurs.

« Arteta ne trouvera pas une meilleure structure au Barça ou à Manchester City que celle qu'il a déjà à Arsenal, et le club continue encore à lui recruter des joueurs encore meilleurs. »