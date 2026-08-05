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« Deuxième meilleure équipe d'Europe » : pourquoi Mikel Arteta ne trouvera pas de meilleur cadre à Barcelone ou à Manchester City qu'à Arsenal
Arteta à Arsenal pour le long terme malgré la taille du club
Limpar insiste sur le fait qu'Arteta n'a aucune raison de quitter Arsenal pour des clubs comme le Barça ou Manchester City. Limpar estime que le club du nord de Londres s'est imposé parmi l'élite européenne. Selon l'ancien international suédois, l'attractivité d'Arsenal sur le marché des transferts et son statut de prétendant dans quatre compétitions font du poste d'entraîneur à l'Emirates Stadium l'un des meilleurs du football mondial. Alors que le club continue de soutenir Arteta sur le marché, Limpar ne voit aucun scénario dans lequel l'Espagnol déciderait de s'éloigner de son projet actuel.
- AFP
Tout le monde veut jouer pour Arsenal désormais
S'adressant à SveaCasino, Limpar a affirmé qu'Arteta disposait déjà de conditions de travail idéales dans le nord de Londres. Il a souligné que la stature grandissante du club rendait un départ ailleurs totalement inutile.
« Pourquoi Mikel Arteta quitterait-il un jour Arsenal alors que le club est capable de lui recruter les meilleurs joueurs du monde ? C'est la meilleure ou la deuxième meilleure équipe d'Europe », a déclaré Limpar. « Tout le monde veut venir jouer pour Arsenal maintenant. Nous sommes un immense club aujourd'hui.
« Gagner la Premier League et aller si loin dans les quatre compétitions, tout le monde veut jouer pour un club qui peut remporter le quadruplé, et regardez les joueurs qu'il a déjà ! Ce sont tous de très bons joueurs. Si vous n'êtes qu'un bon joueur, vous n'allez pas vous intégrer à Arsenal. Allez jouer à Brighton ou à Fulham, ou ailleurs.
« Arteta ne trouvera pas une meilleure structure au Barça ou à Manchester City que celle qu'il a déjà à Arsenal, et le club continue encore à lui recruter des joueurs encore meilleurs. »
L’entraîneur face au test du maître psychologue
Malgré ses éloges sur la trajectoire du club, Limpar a averti que gérer un effectif rempli de talents de classe mondiale mettra les qualités de leader d'Arteta à rude épreuve cette saison.
« Pour avoir une équipe de classe mondiale, il faut dix joueurs de champ de classe mondiale, mais il faut aussi avoir plus de dix joueurs de classe mondiale qui sont sur le banc ou qui ne jouent même pas », a expliqué Limpar. « C'est le travail le plus difficile pour un entraîneur. Cela a été difficile pour des gens comme Pep Guardiola et Jurgen Klopp. Ce sera difficile aussi pour Mikel Arteta de garder son effectif heureux. C'est la chose la plus difficile. Le vrai travail d'Arteta ne commence que maintenant. Il doit être un maître psychologue s'il veut garder tout le monde mobilisé sous sa bannière. »
Il a ajouté : « C'est un métier difficile d'être entraîneur dans un grand club, je peux vous le dire, mais c'était le rêve de Mikel Arteta, avoir les dix meilleurs joueurs disponibles à chaque match, et il y aura des blessures, des cartons rouges et des changements de forme. Si vous regardez le banc à ces moments-là et que les joueurs ne sont toujours pas contents, peu importe qui vous êtes.
« Peu importe si c'est gênant d'entrer en jeu dans des matches comme ça. Les joueurs doivent canaliser cela. Entrer en se disant : “Je vais courir pour cet enfoiré et lui montrer” ; c'est là que la psychologie du football entre en jeu quand vous représentez un danger. Il est dans une position dangereuse s'il se trompe. »
- Getty Images
La pré-saison continue pour Arsenal
Arsenal a déjà entamé de la meilleure des manières sa préparation pour la saison à venir. Le club a lancé son programme de pré-saison par une nette victoire 4-1 contre Girona samedi soir. L’effectif va désormais se concentrer sur le travail physique et l’intégration de nouvelles approches tactiques avant une saison exigeante. Les hommes de Mikel Arteta affronteront ensuite le Betis Séville à Dublin le 5 août, avant de recevoir le Borussia Dortmund et Côme à l’Emirates Stadium.
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