Deuxième journée de la Ligue des champions : voici le match en clair sur TV8

Sur quelle affiche s’est donc porté le choix pour le deuxième grand match de la première phase 2026/27 ? Le match qui sera accessible à tous les passionnés est celui que l’on peut définir comme une finale avant l’heure. Manchester City et le Paris Saint-Germain s’affronteront en effet, avec deux cadors candidats à la qualification hors de leur groupe et à un long parcours dans la compétition, même si, comme nous l’avons vu ces dernières années, les surprises ne sont jamais loin.