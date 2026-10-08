La Ligue des champions est prête à reprendre avec la deuxième journée de la phase de championnat de l’édition 2026/27. Sky sera l’acteur principal absolu de la compétition jusqu’en 2031 en Italie, avec la diffusion de tous les matches en exclusivité, à l’exception des 18 rencontres qu’Amazon Prime Video diffusera au fil de chacune des prochaines saisons : la meilleure affiche du mercredi soir.
Deuxième journée de la Ligue des champions : voici le match en clair sur TV8
Sur quelle affiche s’est donc porté le choix pour le deuxième grand match de la première phase 2026/27 ? Le match qui sera accessible à tous les passionnés est celui que l’on peut définir comme une finale avant l’heure. Manchester City et le Paris Saint-Germain s’affronteront en effet, avec deux cadors candidats à la qualification hors de leur groupe et à un long parcours dans la compétition, même si, comme nous l’avons vu ces dernières années, les surprises ne sont jamais loin.
La rencontre Manchester City-PSG, programmée le mercredi 14 octobre avec un coup d’envoi fixé à 21 heures, sera également visible gratuitement en streaming sur le site de TV8 et permettra aux supporters de voir à l’œuvre deux des équipes annoncées parmi les favorites pour aller jusqu’au bout de la compétition.
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