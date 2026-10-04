Deuxième fois en une semaine : les joueurs de l’Irlande refusent les poignées de main et baissent la tête avant le match nul 1-1 contre Israël

Le début du match a vu les deux équipes peiner à trouver leur rythme dans le stade vide. Israël s'est procuré la première occasion franche lorsque Liel Abada a obligé Kelleher à réaliser un bel arrêt. Cependant, la République d'Irlande a commencé à prendre le contrôle et a fini par débloquer la situation. Après une tentative plongeante d'Adam Idah qui a mis à contribution le gardien Assaf Tzur, la sélection irlandaise a obtenu un penalty après vérification de la VAR. Troy Parrott s'est présenté à la 39e minute et a expédié le ballon au fond avec assurance, donnant à son équipe un mince avantage à la pause.