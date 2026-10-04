AFP
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Deuxième fois en une semaine : les joueurs de l’Irlande refusent les poignées de main et baissent la tête avant le match nul 1-1 contre Israël
Manifestations répétées en Serbie
Les joueuses de la République d’Irlande ont repris la position qu’elles avaient adoptée le week-end dernier en baissant la tête pendant l’hymne national israélien et en refusant de participer aux poignées de main d’avant-match. Kelleher et Peretz ne se sont pas serré la main avant le coup d’envoi. Le match de Ligue des nations, disputé quelques jours après la victoire 3-0 de l’Irlande contre le même adversaire, a été délocalisé à la TSC Arena de Backa Topola. Il s’est joué à huis clos en raison des sensibilités politiques persistantes et de l’immense pression pour boycotter les rencontres.
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Le penalty de Parrott débloque la situation
Le début du match a vu les deux équipes peiner à trouver leur rythme dans le stade vide. Israël s'est procuré la première occasion franche lorsque Liel Abada a obligé Kelleher à réaliser un bel arrêt. Cependant, la République d'Irlande a commencé à prendre le contrôle et a fini par débloquer la situation. Après une tentative plongeante d'Adam Idah qui a mis à contribution le gardien Assaf Tzur, la sélection irlandaise a obtenu un penalty après vérification de la VAR. Troy Parrott s'est présenté à la 39e minute et a expédié le ballon au fond avec assurance, donnant à son équipe un mince avantage à la pause.
Peretz riposte pour Israël
Israël a réagi immédiatement après la pause en égalisant à la 47e minute. Oscar Gloukh a vu son tir contré retomber parfaitement dans la course de Peretz, qui a poussé le ballon au fond à bout portant. Les deux équipes ont poussé pour inscrire un but victorieux en fin de match lors d’une dernière période ouverte. Gloukh et Omri Gandleman ont tous deux trouvé les montants pour Israël, tandis que Tzur a réalisé un arrêt spectaculaire pour détourner au-dessus de la barre transversale une frappe puissante de Chiedozie Ogbene, permettant aux deux équipes de se partager les points au terme d’une fin de match tendue.
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Quel est le prochain match du groupe B3 ?
Ce match nul laisse l’Autriche en tête du groupe B3 avec huit points, devant le Kosovo et l’Irlande, qui en comptent cinq, tandis qu’Israël est dernier avec deux unités. L’Irlande comme Israël ont encore deux matches à disputer lors de la prochaine fenêtre internationale, contre l’Autriche et le Kosovo, afin de déterminer leur classement final en Ligue des nations.
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