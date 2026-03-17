Deuxième coup de chance pour Arsenal ! Brighton s'est vu refuser à tort un penalty lors de sa courte défaite face aux Gunners, une erreur du VAR ayant été confirmée

Cet incident controversé s'est produit dans le temps additionnel de la première mi-temps à l'Amex Stadium, alors que Brighton était mené au score suite à un but précoce de Bukayo Saka. Le milieu de terrain des Seagulls, Mats Wieffer, a tenté de reprendre un centre venu de la gauche, mais il a été plaqué au sol par l'attaquant d'Arsenal Gabriel Martinelli.

Malgré les protestations virulentes des joueurs et des supporters locaux, l'arbitre Chris Kavanagh a laissé le jeu se poursuivre. Le responsable du VAR, Michael Salisbury, a choisi de ne pas intervenir ni de recommander une révision sur le terrain, une décision qui a désormais été officiellement examinée et infirmée par le comité indépendant de la ligue.