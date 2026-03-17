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Deuxième coup de chance pour Arsenal ! Brighton s'est vu refuser à tort un penalty lors de sa courte défaite face aux Gunners, une erreur du VAR ayant été confirmée
Les Gunners échappent de justesse à un penalty sur la côte sud
Cet incident controversé s'est produit dans le temps additionnel de la première mi-temps à l'Amex Stadium, alors que Brighton était mené au score suite à un but précoce de Bukayo Saka. Le milieu de terrain des Seagulls, Mats Wieffer, a tenté de reprendre un centre venu de la gauche, mais il a été plaqué au sol par l'attaquant d'Arsenal Gabriel Martinelli.
Malgré les protestations virulentes des joueurs et des supporters locaux, l'arbitre Chris Kavanagh a laissé le jeu se poursuivre. Le responsable du VAR, Michael Salisbury, a choisi de ne pas intervenir ni de recommander une révision sur le terrain, une décision qui a désormais été officiellement examinée et infirmée par le comité indépendant de la ligue.
- AFP
Une commission confirme les erreurs liées au VAR et à l'arbitrage
Selon la BBC, le comité d'arbitrage de la KMI a rendu un verdict sans appel concernant l'arbitrage, estimant à 4 voix contre 1 qu'un penalty aurait dû être accordé sur le terrain. Il a souligné que « Martinelli ne regarde pas le ballon, retient Wieffer dans la surface et empêche le joueur de Brighton de disputer le ballon ».
Le panel a également voté à 3 contre 2 pour estimer que le VAR aurait dû intervenir pour corriger cette erreur manifeste et évidente. Cette nouvelle ne fera guère apaiser le manager de Brighton, Fabian Hurzeler, qui a été vu en train de se disputer vivement avec Arteta sur la ligne de touche après le coup de sifflet final.
Une tendance inquiétante pour les rivaux d'Arsenal
Cette dernière décision marque la deuxième fois cette saison que le comité KMI estime qu'Arsenal a bénéficié d'une absence de penalty. Elle fait suite à un incident similaire survenu en décembre, où Everton s'était vu refuser un penalty suite à une faute de William Saliba. Par ailleurs, au début du mois, le comité a estimé à l'unanimité que Chelsea aurait dû bénéficier d'un penalty pour une main de Declan Rice, mais c'est par un vote de 4 contre 1 qu'il a été jugé que les conditions requises pour une intervention du VAR n'étaient pas réunies. Les Blues ont finalement perdu le match 2-1.
- AFP
Et maintenant ?
Arsenal occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec 70 points en 31 matches, comptant neuf points d'avance sur Manchester City, deuxième, tout en ayant disputé un match de plus. À sept journées de la fin, les Gunners chercheront à conserver leur avance et à décrocher leur premier titre depuis plus de deux décennies. Cependant, avant de reprendre la Premier League contre Bournemouth en avril, les hommes d'Arteta affronteront le Bayer Leverkusen lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue, et Southampton en quarts de finale de la FA Cup.
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