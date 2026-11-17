Le contrat du capitaine emblématique de Manchester United ne court que jusqu’à l’été 2027 . Une option permettant de le prolonger de 12 mois peut être activée, ce qui atténue quelque peu la pression sur le géant de Premier League.

Un transfert dès janvier a toutefois été évoqué. United sait que, si son capitaine indique clairement qu’il ne souhaite pas poursuivre l’aventure, le club devra obtenir le prix le plus élevé possible pour son départ.

Il évolue au « Théâtre des rêves » depuis janvier 2020, date de son transfert en provenance du Sporting, et approche rapidement des 350 apparitions, après avoir déjà franchi la barre des 100 buts .

Il a battu des records la saison dernière en délivrant 21 passes décisives sur une seule saison de Premier League, mais l’exercice 2026-2027 a été difficile pour tout le monde. Michael Carrick a été démis de ses fonctions d’entraîneur , tandis que Mauricio Pochettino se prépare à prendre sa place.

Il reste du temps pour négocier un nouveau contrat avec Fernandes, mais l’intérêt de la Saudi Pro League ne faiblit pas . Des sommes vertigineuses y sont proposées, et le meneur de jeu de 32 ans pourrait préférer décrocher un dernier contrat lucratif au Moyen-Orient plutôt que prolonger son séjour à Manchester.