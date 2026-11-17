Deux trophées en six ans ! La frustration de Bruno Fernandes, qui refuse de prolonger, se comprend, mais Michael Owen explique pourquoi Mauricio Pochettino pourrait le convaincre de signer
Le contrat du meneur de jeu portugais expire en 2027
Le contrat du capitaine emblématique de Manchester United ne court que jusqu’à l’été 2027. Une option permettant de le prolonger de 12 mois peut être activée, ce qui atténue quelque peu la pression sur le géant de Premier League.
Un transfert dès janvier a toutefois été évoqué. United sait que, si son capitaine indique clairement qu’il ne souhaite pas poursuivre l’aventure, le club devra obtenir le prix le plus élevé possible pour son départ.
Il évolue au « Théâtre des rêves » depuis janvier 2020, date de son transfert en provenance du Sporting, et approche rapidement des 350 apparitions, après avoir déjà franchi la barre des 100 buts.
Il a battu des records la saison dernière en délivrant 21 passes décisives sur une seule saison de Premier League, mais l’exercice 2026-2027 a été difficile pour tout le monde. Michael Carrick a été démis de ses fonctions d’entraîneur, tandis que Mauricio Pochettino se prépare à prendre sa place.
Il reste du temps pour négocier un nouveau contrat avec Fernandes, mais l’intérêt de la Saudi Pro League ne faiblit pas. Des sommes vertigineuses y sont proposées, et le meneur de jeu de 32 ans pourrait préférer décrocher un dernier contrat lucratif au Moyen-Orient plutôt que prolonger son séjour à Manchester.
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Le Portugais a remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue avec United
Interrogé sur la frustration de Fernandes, qui a donné ses meilleures années à United sans remporter d’autres trophées que la FA Cup et la Coupe de la Ligue, Owen, qui représente Casino.org, une plateforme conçue pour aider les joueurs britanniques à s’y retrouver parmi les différents casinos en ligne présents au Royaume-Uni, a confié à GOAL : « Absolument. Et je pense que c’est pour cela que les supporters de Manchester United l’aiment. Bien sûr, ces dernières semaines, les choses se sont un peu dégradées, mais je pense que les supporters de United voient bien qu’il s’agit de frustration de sa part, et non qu’il cherche à semer la zizanie. »
« Bien sûr, il a été très, très bien rémunéré, et il le mérite, car c’est un joueur de très haut niveau. Il aurait pu gagner autant ailleurs et remporter davantage de trophées, cela ne fait aucun doute. »
« Une carrière dépend beaucoup des circonstances, n’est-ce pas ? Parfois, on est au bon endroit au bon moment. Et malheureusement pour Bruno, il terminera probablement sa carrière avec moins de trophées qu’il aurait peut-être dû en remporter. Mais c’est la vie : beaucoup de joueurs sont dans le même cas. »
« Je suppose aussi qu’il arrive à un stade de sa carrière où son rapport aux trophées change. Il est déjà très riche, donc cela n’a probablement pas d’importance, mais, de manière générale, quand on est jeune, on va là où se présentent les opportunités. Puis, au cœur de sa carrière, on veut gagner des titres. Et en fin de carrière, on pense à l’avenir et peut-être à décrocher un dernier contrat, aussi long que possible, pour vraiment assurer son avenir et celui de sa famille. »
« On traverse différentes phases dans une carrière. Je pense que Bruno entre dans cette dernière phase et que l’aspect financier comptera autant pour lui que la possibilité de remporter encore un ou deux trophées. »
Fernandes sera-t-il encore à Old Trafford après le mercato de janvier ?
Interrogé sur la possibilité de voir Fernandes rester à Old Trafford au-delà de la fin du mercato hivernal 2027, Owen, ancien attaquant de Manchester United, a ajouté : « Oui, je pense que c’est possible, surtout avec l’arrivée du nouvel entraîneur, car il devra tirer le meilleur de tous les joueurs et en rassurer quelques-uns. »
« Et qui sait, leur collaboration pourrait être idéale. Ils pourraient très bien s’entendre, tous les deux. Et nous savons tous que lorsque Bruno est au meilleur de sa forme, c’est le meilleur joueur de Manchester United. Le club aura absolument besoin de très bons joueurs pour sauver sa saison. »
« Oui, je peux tout à fait les imaginer très bien s’entendre et Bruno finir par signer un nouveau contrat. Mais, pour l’instant, il n’est pas en odeur de sainteté au club, à cause de sa sortie d’il y a quelques semaines. Je pense toutefois que la situation peut facilement s’arranger. »
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Pochettino espère inverser la tendance à son arrivée
Juste après la lourde défaite de United contre Côme en Ligue des champions (4-1), Fernandes avait déclaré au sujet d’une tactique contestable : « Le staff a décidé de ne pas presser individuellement et de laisser parfois des espaces derrière pour essayer de récupérer le ballon. Mais parfois, quand on laisse trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance. » Lorsqu’on lui avait demandé si Carrick, alors entraîneur, s’était trompé dans son approche, il avait ajouté : « C’est à l’entraîneur et au staff de le voir, pas à moi. »
Ces propos ont suscité de nombreuses critiques et alimenté les discussions sur un départ. Reste à savoir si l’arrivée de Pochettino, qui s’apprête à affronter Liverpool dimanche, permettra à Manchester United de redresser la barre et à son capitaine, qui entraîne l’équipe dans son sillage, de changer d’avis.
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