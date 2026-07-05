Deux transferts majeurs à Istanbul ? Un grand club turc serait sur le point de recruter la star de la Coupe du monde Leandro Trossard, et un international du FC Bayern pourrait également rejoindre le club

Selon The Athletic, Besiktas aurait trouvé un accord avec Arsenal pour le transfert de Trossard. Le club stambouliote devrait verser 20 millions d’euros au club londonien pour le joueur de 31 ans, dont le contrat expire en 2027.

Les Stambouliotes ne récupèrent pas un simple remplaçant, mais un international belge qui a joué un rôle clé dans le parcours des Gunners vers le titre de champion d’Angleterre la saison passée. L’entraîneur Mikel Arteta a souvent fait confiance à ce dribbleur agile en le titularisant ; toutes compétitions confondues, Trossard a inscrit huit buts et délivré onze passes décisives en 50 apparitions lors de l’exercice 2025/26.

Toujours sous contrat avec les Gunners, l’international belge continue par ailleurs de briller lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Titulaire incontournable chez les Diables Rouges, qualifiés pour les huitièmes de finale, il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives en quatre rencontres. Lors des seizièmes face au Sénégal (3-2 a.p.), il s’est d’abord illustré par un accrochage avec son coéquipier Youri Tielemans (Aston Villa). Peu après, Trossard a adressé un centre parfait que Tielemans a converti de la tête à la 89e minute pour égaliser à 2-2 et offrir à la Belgique une qualification in extremis pour les prolongations. C’est finalement un penalty transformé par Tielemans peu avant la fin de la prolongation qui a fait pencher la balance en faveur des Diables Rouges, qui affronteront les États-Unis, co-organisateurs du tournoi, en huitièmes de finale.