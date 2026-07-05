Selon The Athletic, Beşiktaş serait sur le point d’enrôler l’attaquant d’Arsenal, Leandro Trossard. Que devient le gardien Alexander Nübel, de retour au FC Bayern Munich après son prêt au VfB Stuttgart ?
Traduit par
Deux transferts majeurs à Istanbul ? Un grand club turc serait sur le point de recruter la star de la Coupe du monde Leandro Trossard, et un international du FC Bayern pourrait également rejoindre le club
Selon The Athletic, Besiktas aurait trouvé un accord avec Arsenal pour le transfert de Trossard. Le club stambouliote devrait verser 20 millions d’euros au club londonien pour le joueur de 31 ans, dont le contrat expire en 2027.
Les Stambouliotes ne récupèrent pas un simple remplaçant, mais un international belge qui a joué un rôle clé dans le parcours des Gunners vers le titre de champion d’Angleterre la saison passée. L’entraîneur Mikel Arteta a souvent fait confiance à ce dribbleur agile en le titularisant ; toutes compétitions confondues, Trossard a inscrit huit buts et délivré onze passes décisives en 50 apparitions lors de l’exercice 2025/26.
Toujours sous contrat avec les Gunners, l’international belge continue par ailleurs de briller lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Titulaire incontournable chez les Diables Rouges, qualifiés pour les huitièmes de finale, il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives en quatre rencontres. Lors des seizièmes face au Sénégal (3-2 a.p.), il s’est d’abord illustré par un accrochage avec son coéquipier Youri Tielemans (Aston Villa). Peu après, Trossard a adressé un centre parfait que Tielemans a converti de la tête à la 89e minute pour égaliser à 2-2 et offrir à la Belgique une qualification in extremis pour les prolongations. C’est finalement un penalty transformé par Tielemans peu avant la fin de la prolongation qui a fait pencher la balance en faveur des Diables Rouges, qui affronteront les États-Unis, co-organisateurs du tournoi, en huitièmes de finale.
- AFP
Avec l’arrivée de Trossard, Besiktas va-t-il retrouver le haut du classement ? Et Nübel rejoindra-t-il lui aussi Istanbul ?
Après une décevante quatrième place en Süper Lig la saison dernière, Beşiktaş entend désormais revenir parmi les meilleurs. Pour y parvenir, le club a fait venir à Istanbul Vincenzo Italiano, un entraîneur de renom qui a mené à bien des projets à l’AC Florence et au FC Bologne ces dernières années.
Le club a déjà enregistré l’arrivée du latéral gauche Kassoum Ouattara, recruté 8 millions d’euros à l’AS Monaco, et a officialisé le transfert définitif du milieu de terrain Orkun Kökçu, déjà prêté par Benfica la saison passée, pour 30 millions d’euros.
Le nom de Trossard circule pour un deuxième renfort majeur, tandis que des rumeurs persistantes envoient le gardien allemand Nübel chez les Aigles Noirs. Selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, un accord serait même trouvé entre le joueur et le club stambouliote. Fin juin, Bild assurait pourtant que le gardien allemand n’était pas intéressé par un départ vers le club stambouliote et visait un grand d’Europe.
Âgé de 29 ans et troisième gardien de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026, le joueur aurait finalement revu sa position. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, il n’entre toutefois pas dans les plans du club bavarois, qui cherche depuis plusieurs mois un club preneur.
Reste à savoir si l’offre actuelle de Beşiktaş sera suffisante : le club stambouliote proposerait un montant initial de cinq millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus pouvant atteindre cinq millions supplémentaires. Le Bayern, lui, espère toujours récupérer environ 20 millions d’euros pour laisser partir son gardien.
- Getty Images
Leandro Trossard devrait s’engager avec Besiktas : retour sur ses étapes clés en tant que professionnel
Période
Club
Matchs disputés
2012, puis de 2016 à 2019
KRC Genk
120 matchs (39 buts)
En prêt de janvier à juin 2013, puis durant les saisons 2014-2015.
Lommel United
54 (24 buts)
2013/14 (prêt)
KVC Westerlo
21 (5 buts)
2015/16 (prêt)
OH Leuven
31 (9 buts)
2019-2023
Brighton & Hove Albion
121 (25 buts)
Depuis 2023
Arsenal FC
174 (36 buts)
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles