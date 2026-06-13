Getty Images Sport
Traduit par
Deux suspects ont été interpellés après le vol des chaussures de Harry Kane et Jude Bellingham au sein de l'équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde
Des suspects ont été interpellés suite à un vol de matériel particulièrement audacieux.
La police de Kansas City, dans le Missouri, a confirmé qu’une enquête était en cours après qu’un véhicule transportant l’équipement de l’équipe d’Angleterre a été pris pour cible. Le vol s’est produit alors que le matériel était en cours de transfert vers le centre de préparation des Three Lions, ce qui a entraîné une intervention rapide des forces de l’ordre dans la région.
Le département de police de Kansas City (Missouri) a déclaré à Sky Sports News : « Nous enquêtons sur un éventuel vol de matériel dans un véhicule de l’équipe qui est arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants. Deux suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente d’une enquête plus approfondie. »
- Getty Images Sport
Les chaussures de Kane et Bellingham figurent parmi les objets manquants.
L’ampleur du cambriolage a provoqué un vif émoi au sein du camp anglais, surtout concernant l’équipement personnel des joueurs stars. D’après les premières informations, des chaussures de football sur mesure appartenant au capitaine Harry Kane et à la pépite du Real Madrid Jude Bellingham figuraient parmi le butin.
La perte de cet équipement hautement personnalisé est un coup dur, car ces chaussures sont conçues pour optimiser confort et performance. Les malfaiteurs auraient également emporté de nombreux ballons de match et du matériel d’entraînement essentiel, contraignant le staff technique à se démener pour trouver des remplacements à Kansas City.
Un véritable casse-tête logistique pour Thomas Tuchel
Le vol a eu lieu pendant le transfert entre le camp d’entraînement d’avant-tournoi de l’équipe d’Angleterre à West Palm Beach, en Floride, et son quartier général officiel au Swope Soccer Village. La disparition du matériel n’a été constatée que lorsque les membres du personnel ont commencé à décharger le véhicule vendredi soir.
Le butin comprenait des outils d’analyse tactique, des tables de massage et divers autres équipements indispensables à la récupération des joueurs. Selon plusieurs sources, la délégation aurait même été momentanément réduite à un seul ballon officiel.
- Getty Images Sport
Une course contre la montre s’engage avant le match d’ouverture face à la Croatie.
À la veille du coup d’envoi de la campagne anglaise, les Three Lions abordent le groupe L en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama, et entameront leur parcours en Coupe du monde face à la Croatie le 17 juin. L’attention se porte désormais sur la question de savoir si les équipements perdus pourront être remplacés à temps ; bien que les sponsors des tenues disposent souvent de solutions de secours, les personnalisations spécifiques requises pour des joueurs comme Kane et Bellingham font que des remplacements directs ne sont pas toujours disponibles rapidement.
Cette crise s’ajoute à une liste croissante de controverses qui minent le tournoi, allant des refus de visa et d’entrée – comme pour l’arbitre somalien Omar Artan, interdit d’accès aux États-Unis, ou le Canadien Thomas Partey, confronté à des problèmes d’entrée dans son propre pays – à de graves alertes en matière de sécurité et d’environnement. Une récente fusillade à Kansas City, près de l’hôtel de l’équipe d’Argentine, a ravivé les craintes pour la sécurité, tandis que certains groupes doivent composer avec des risques environnementaux inattendus : la carte du camp d’entraînement de la Suisse à San Diego avertit officiellement d’une « zone de serpents à sonnettes » voisine, et le Portugal a dû tenir compte de signalements faisant état de trois grands alligators près de son centre d’entraînement en Floride.