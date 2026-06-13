Deux suspects ont été interpellés après le vol des chaussures de Harry Kane et Jude Bellingham au sein de l'équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde

À la veille du coup d’envoi de la campagne anglaise, les Three Lions abordent le groupe L en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama, et entameront leur parcours en Coupe du monde face à la Croatie le 17 juin. L’attention se porte désormais sur la question de savoir si les équipements perdus pourront être remplacés à temps ; bien que les sponsors des tenues disposent souvent de solutions de secours, les personnalisations spécifiques requises pour des joueurs comme Kane et Bellingham font que des remplacements directs ne sont pas toujours disponibles rapidement.

Cette crise s’ajoute à une liste croissante de controverses qui minent le tournoi, allant des refus de visa et d’entrée – comme pour l’arbitre somalien Omar Artan, interdit d’accès aux États-Unis, ou le Canadien Thomas Partey, confronté à des problèmes d’entrée dans son propre pays – à de graves alertes en matière de sécurité et d’environnement. Une récente fusillade à Kansas City, près de l’hôtel de l’équipe d’Argentine, a ravivé les craintes pour la sécurité, tandis que certains groupes doivent composer avec des risques environnementaux inattendus : la carte du camp d’entraînement de la Suisse à San Diego avertit officiellement d’une « zone de serpents à sonnettes » voisine, et le Portugal a dû tenir compte de signalements faisant état de trois grands alligators près de son centre d’entraînement en Floride.