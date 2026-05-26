Si l’incident survenu au stade a été rapidement maîtrisé, des troubles à l’ordre public bien plus importants se sont produits simultanément dans le nord de Londres, où des milliers de supporters s’étaient rassemblés. Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à MyLondon : « Des agents ont été déployés autour de l’Emirates Stadium et dans les environs le dimanche 24 mai, alors que de grandes foules s’étaient rassemblées pour célébrer le titre de champion d’Angleterre remporté par Arsenal.

En amont de la soirée, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Arsenal et nos partenaires des services de secours pour mettre en place un dispositif visant à gérer les foules attendues. Vers 18 h, nous avons installé des cordons de sécurité afin de bloquer l’accès au périmètre du stade et de prévenir tout risque de surcharge, dans le but de garantir la sécurité des personnes présentes sur place.

« Si la soirée s’est globalement déroulée sans incident majeur, nous avons procédé à 17 interpellations aux abords du stade pour des infractions telles que des bagarres, des troubles à l’ordre public sous l’emprise de l’alcool et des agressions contre des secouristes », a-t-on ajouté.