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Deux supporters d’Arsenal ont été interpellés pour s’être « fait passer pour des agents de sécurité », dans le but de pénétrer illégalement sur la pelouse de Crystal Palace lors de la remise du trophée de Premier League
Des supporters ont été interpellés après un stratagème de sécurité.
Deux supporters d’Arsenal ont été arrêtés dimanche après-midi pour s’être fait passer pour des agents de sécurité lors de la victoire des Gunners à Selhurst Park. Désespérés d’assister à la remise historique du trophée d’après-match, ces deux hommes, âgés de 35 et 37 ans, avaient enfilé des gilets haute visibilité pour s’introduire dans le stade. Ils ont été interceptés par le personnel d’exploitation du stade aux tourniquets et immédiatement placés en garde à vue par la police, suite aux avertissements sévères lancés par le club concernant les supporters visiteurs tentant de se procurer des billets destinés aux supporters locaux.
- AFP
Fraude : la Metropolitan Police met en garde
La police métropolitaine a confirmé que les deux hommes avaient rapidement été poursuivis après que leur tentative d’entrer frauduleusement dans le stade a été déjouée aux portes. Dans un communiqué, la police a déclaré : « Deux hommes, âgés de 35 et 37 ans, ont été arrêtés pour suspicion de fraude par fausse déclaration. Cette arrestation fait suite à l’intervention des agents de sécurité de Selhurst Park, qui ont intercepté ces deux hommes alors qu’ils tentaient de pénétrer dans le stade le dimanche 24 mai. Ils ont été placés en garde à vue et ont depuis reçu un avertissement. »
Des arrestations viennent gâcher les célébrations du titre
Si l’incident survenu au stade a été rapidement maîtrisé, des troubles à l’ordre public bien plus importants se sont produits simultanément dans le nord de Londres, où des milliers de supporters s’étaient rassemblés. Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à MyLondon : « Des agents ont été déployés autour de l’Emirates Stadium et dans les environs le dimanche 24 mai, alors que de grandes foules s’étaient rassemblées pour célébrer le titre de champion d’Angleterre remporté par Arsenal.
En amont de la soirée, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Arsenal et nos partenaires des services de secours pour mettre en place un dispositif visant à gérer les foules attendues. Vers 18 h, nous avons installé des cordons de sécurité afin de bloquer l’accès au périmètre du stade et de prévenir tout risque de surcharge, dans le but de garantir la sécurité des personnes présentes sur place.
« Si la soirée s’est globalement déroulée sans incident majeur, nous avons procédé à 17 interpellations aux abords du stade pour des infractions telles que des bagarres, des troubles à l’ordre public sous l’emprise de l’alcool et des agressions contre des secouristes », a-t-on ajouté.
- AFP
Des sanctions se profilent tandis que les instances mènent leurs évaluations de sécurité.
Le club devrait appliquer des sanctions internes sévères, après avoir déjà prévenu : « Tout supporter surpris en train de partager son billet se verra interdire l'achat d'un abonnement ou d'une carte de membre la saison prochaine. »
Par ailleurs, la police métropolitaine et les services de sécurité du club procéderont à une réévaluation approfondie des mesures de sécurité liées au protocole des gilets haute visibilité en amont des prochaines rencontres.