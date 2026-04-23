Depuis combien de temps encore Ronaldo restera-t-il sous contrat avec Al-Nassr ? Il a rejoint le club en 2023, après la résiliation de son contrat avec le géant de la Premier League Manchester United, juste avant la Coupe du monde 2022.

Il a alors signé le contrat le plus lucratif de la planète, et d’autres cadors, comme Karim Benzema et Sadio Mané, ont emprunté la même voie.

Il a maintenu un niveau de performance exceptionnel, ajoutant deux nouveaux Soulier d’or à sa collection. En février toutefois, il a mené une grève pour contester la répartition des fonds entre les clubs contrôlés par le PIF.

Il a depuis repris du service, alors qu’Al-Nassr est en lice pour le titre de la Saudi Pro League, et son contrat court jusqu’en été 2027. À 41 ans, il reste à voir quand il devra accepter à contrecœur de prendre sa retraite.