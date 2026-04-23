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Deux raisons pour lesquelles le retour de Cristiano Ronaldo en Europe « serait inutile », selon une ancienne star du Moyen-Orient, qui livre également ses pronostics sur les transferts de Mohamed Salah et Lionel Messi
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Combien de temps Ronaldo restera-t-il encore à Al-Nassr ?
Depuis combien de temps encore Ronaldo restera-t-il sous contrat avec Al-Nassr ? Il a rejoint le club en 2023, après la résiliation de son contrat avec le géant de la Premier League Manchester United, juste avant la Coupe du monde 2022.
Il a alors signé le contrat le plus lucratif de la planète, et d’autres cadors, comme Karim Benzema et Sadio Mané, ont emprunté la même voie.
Il a maintenu un niveau de performance exceptionnel, ajoutant deux nouveaux Soulier d’or à sa collection. En février toutefois, il a mené une grève pour contester la répartition des fonds entre les clubs contrôlés par le PIF.
Il a depuis repris du service, alors qu’Al-Nassr est en lice pour le titre de la Saudi Pro League, et son contrat court jusqu’en été 2027. À 41 ans, il reste à voir quand il devra accepter à contrecœur de prendre sa retraite.
CR7 pourrait-il relever un nouveau défi en Europe ?
Certains observateurs estiment que Cristiano Ronaldo pourrait relever un dernier défi, peut-être en revenant au Sporting CP, le club où il a émergé. Toutefois, l’ancien joueur M’Poku, qui a évolué aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite avant de rejoindre la Baller League UK avec l’équipe Yanited d’Angry Ginge, n’est pas convaincu. Selon lui, le quintuple Ballon d’Or ne renoncera probablement pas aux conditions très avantageuses qui lui sont proposées au Moyen-Orient.
M’Poku, formé à Tottenham et passé par Abu Dhabi et l’Arabie saoudite en tant que joueur, évolue aujourd’hui au sein de l’équipe Yanited d’Angry Ginge dans la Baller League UK. Interrogé par GOAL sur l’avenir immédiat de Ronaldo, il a tranché : « Je ne pense pas qu’il reviendra en Europe. Je ne vois aucune raison pour qu’il revienne en Europe, surtout au vu de son salaire et de la façon dont on le traite là-bas.
Quand on a son âge, on se passe de certains tracas. Je le vois disputer une dernière Coupe du monde, puis retourner en Arabie saoudite. Reste à savoir quand il mettra un terme à sa carrière. »
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L’icône de Liverpool, Mohamed Salah, pourrait-il suivre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ?
Al-Nassr souhaite évidemment conserver Ronaldo, atout sportif et commercial majeur, et entend renforcer son effectif pour répondre aux attentes de son emblématique numéro 7.
L’une de ces recrues pourrait-elle être Mohamed Salah, l’attaquant égyptien qui devrait quitter Liverpool en tant qu’agent libre ? M’Poku a répondu à cette question en ces termes : « Je pense que Mo Salah ira probablement en Arabie saoudite.
Je ne sais pas si ce sera à Al-Nassr, mais oui, il partira. Par ailleurs, le PIF cherche actuellement à vendre le club. Si un propriétaire arrive et déclare : « Je veux acheter Al-Nassr », puis recrute des joueurs, cela pourrait se concrétiser. »
Beckham parviendra-t-il à réunir Messi et Ronaldo en MLS ?
Si Ronaldo pourrait avoir l’occasion de jouer aux côtés de Salah, des doutes subsistent quant à la possibilité de le voir un jour évoluer aux côtés de son éternel rival, Messi. L’icône argentine est en effet sous contrat avec l’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, jusqu’en 2028.
Beaucoup se demandent si Sir David Beckham, copropriétaire des Herons et légende de Manchester United, pourrait réunir ces deux « GOAT » sur le sol américain. M’Poku a toutefois tempéré les attentes : « Je ne pense pas que cela arrivera.
Personnellement, je ne suis pas sûr qu’il soit judicieux de les voir évoluer dans la même équipe, car ce sont deux très grandes stars et il faut choisir : on est soit pro-Messi, soit pro-Ronaldo. Je ne pense pas qu’il soit bénéfique pour un club de les avoir tous les deux. »
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Les GOAT à la chasse aux 1 000 buts en carrière
Bien que ce rêve se soit presque évanoui avant même de prendre forme, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semblent destinés à faire vibrer encore quelque temps les supporters. Les deux stars devraient briller lors de la Coupe du monde cet été et pourraient même franchir le seuil symbolique des 1 000 buts en carrière chacun.
M’Poku figurera parmi les observateurs qui suivront ces deux légendes en train d’écrire les derniers chapitres de leurs carrières mythiques. L’ancien international congolais se réjouit d’avoir tourné le dos aux pressions du sport professionnel pour se lancer dans le six-à-six aux côtés de quelques visages célèbres à la Copper Box Arena de Londres.
La Baller League est diffusée en direct chaque lundi à partir de 17 h sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.