Deux raisons expliquent la forme exceptionnelle d’Harry Kane en Coupe du monde, alors que le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre fait taire les « critiques » formulées lors des précédents grands tournois

Interrogé sur les raisons pour lesquelles tout semble sourire à Kane, l’ancien milieu de terrain des Three Lions, Murphy – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « Je pense que le timing est essentiel dans le football quand on joue autant. Il faut être au sommet de sa forme au bon moment.

Lors des compétitions précédentes, il semblait traîner une blessure ou un surplus de poids ; cette fois, il a été épargné par les pépins physiques. Il a évolué dans une équipe qui a souvent dominé ses adversaires, ce qui lui a évité de fournir les efforts colossaux qu’il devait déployer à Tottenham, par exemple.

« Un joueur de sa carrure – et j’ai souvent fait ce constat avec les grands attaquants – doit être au sommet de sa condition pour rester vif.

« Maintenant, c’est un finisseur incroyable et un technicien brillant – il peut marquer même à 50 ou 60 % de ses capacités – mais il est en excellente forme, n’a pas été blessé et joue dans une équipe où il n’a pas à fournir autant d’efforts ni à presser autant, donc il a tout simplement l’air en très bonne forme physique. »

Murphy a poursuivi : « Pour ce qui est de sa technique et de son talent, personne n’en a jamais douté. Son talent de finisseur et sa maîtrise technique sont avérés. La seule inconnue, c’était sa condition physique.

Pourquoi n’était-il pas prêt ? Pourquoi traînait-il une blessure à la cheville ? Les blessures qu’il a subies au fil des années. Cette saison s’est tout simplement très bien passée pour lui. Il a donc abordé le tournoi en pleine forme physique. Sans doute plus confiant que jamais grâce au nombre de buts qu’il a marqués.

On le voit sur le terrain : il paraît libéré, en phase avec son corps. C’est une belle réponse aux critiques du passé, et il récolte enfin les applaudissements qu’il mérite.

« Parfois, tout est simplement une question de timing et de chance : arriver à un tournoi en pleine forme physique et dans un très bon état d’esprit. »