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Deux raisons expliquent la forme exceptionnelle d’Harry Kane en Coupe du monde, alors que le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre fait taire les « critiques » formulées lors des précédents grands tournois
Kane continue de réécrire les livres d'histoire
Les exploits historiques ne sont pas nouveaux pour Kane, devenu le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham après ses débuts chez les seniors à Londres. À l’été 2023, il a cherché un nouveau défi pour enfin conquérir des titres majeurs.
Au Bayern Munich, il a maintenu des statistiques impressionnantes, inscrivant 146 buts en 147 matchs, dont 61 la saison passée, et a conquis deux titres de Bundesliga à l’Allianz Arena.
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Le GOAT anglais : Kane en route pour le sommet
Avec l’Angleterre, Kane totalise désormais 119 sélections – soit six de moins que le record détenu par Peter Shilton – et a trouvé le chemin des filets à 85 reprises. Ses six buts marqués lors de la Coupe du monde 2026 ont permis aux Three Lions d’accéder une nouvelle fois aux quarts de finale, où ils affronteront la Norvège samedi.
Ce buteur prolifique de 32 ans a souvent paru intenable au cours des douze derniers mois. Il est considéré comme étant à deux doigts d’accéder au statut de « plus grand de tous les temps » au sein de l’équipe nationale masculine d’Angleterre. Remporter le titre mondial en Amérique du Nord l’aiderait à franchir ce cap, et une nomination au Ballon d’Or pourrait également se dessiner à l’horizon.
Les raisons de la forme exceptionnelle de Kane expliquées
Interrogé sur les raisons pour lesquelles tout semble sourire à Kane, l’ancien milieu de terrain des Three Lions, Murphy – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « Je pense que le timing est essentiel dans le football quand on joue autant. Il faut être au sommet de sa forme au bon moment.
Lors des compétitions précédentes, il semblait traîner une blessure ou un surplus de poids ; cette fois, il a été épargné par les pépins physiques. Il a évolué dans une équipe qui a souvent dominé ses adversaires, ce qui lui a évité de fournir les efforts colossaux qu’il devait déployer à Tottenham, par exemple.
« Un joueur de sa carrure – et j’ai souvent fait ce constat avec les grands attaquants – doit être au sommet de sa condition pour rester vif.
« Maintenant, c’est un finisseur incroyable et un technicien brillant – il peut marquer même à 50 ou 60 % de ses capacités – mais il est en excellente forme, n’a pas été blessé et joue dans une équipe où il n’a pas à fournir autant d’efforts ni à presser autant, donc il a tout simplement l’air en très bonne forme physique. »
Murphy a poursuivi : « Pour ce qui est de sa technique et de son talent, personne n’en a jamais douté. Son talent de finisseur et sa maîtrise technique sont avérés. La seule inconnue, c’était sa condition physique.
Pourquoi n’était-il pas prêt ? Pourquoi traînait-il une blessure à la cheville ? Les blessures qu’il a subies au fil des années. Cette saison s’est tout simplement très bien passée pour lui. Il a donc abordé le tournoi en pleine forme physique. Sans doute plus confiant que jamais grâce au nombre de buts qu’il a marqués.
On le voit sur le terrain : il paraît libéré, en phase avec son corps. C’est une belle réponse aux critiques du passé, et il récolte enfin les applaudissements qu’il mérite.
« Parfois, tout est simplement une question de timing et de chance : arriver à un tournoi en pleine forme physique et dans un très bon état d’esprit. »
- GOAL
Coupe du monde 2026 : la Norvège se présente en quart de finale
Kane et l’Angleterre espèrent que la chance continuera de les accompagner, alors que Thomas Tuchel, en raison de blessures et de suspensions, dispose de peu d’options à droite de la défense, avant d’affronter Erling Haaland et ses coéquipiers à Miami.
Déterminés à mettre fin à près de 60 ans de jeûne, les Three Lions ont d’abord brillé en arrachant une victoire au Mexique dans l’emblématique Azteca Stadium, mais d’autres tests majeurs les attendent et leur emblématique numéro 9 devra encore mener la charge.
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