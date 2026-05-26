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Kane KompanyGetty Images
Nino Duit

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Deux prestations parfaites, une star qui laisse filer sa grande chance : le bilan de la saison du FC Bayern Munich

Bundesliga
Bayern Munich
V. Kompany
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
M. Neuer
J. Urbig
K. Laimer
J. Stanisic
J. Tah
D. Upamecano
S. Gnabry
J. Musiala
L. Diaz
N. Jackson
L. Karl
L. Goretzka
A. Pavlovic
R. Guerreiro
T. Bischof
S. Boey
A. Davies
H. Ito
M. Kim

Le FC Bayern a réalisé le doublé national, mais s'est incliné de manière cruelle face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions. Quelles ont été les performances des joueurs ?

Après le doublé de 2019 et l’historique sextuplé de 2020, le FC Bayern a traversé une phase plus creuse au regard de ses exigences élevées et de l’image qu’il souhaite projeter. Hormis l’année 2024, où il est resté bredouille, le leader du football allemand a certes conservé la Bundesliga, mais sans briller davantage. 

Après une saison de Bundesliga à sens unique, le champion en titre a retrouvé la capitale et décroché à Berlin le doublé championnat-Coupe d’Allemagne. Seules l’élimination dramatique en demi-finale de Ligue des champions et une unique défaite en Bundesliga, concédée fin janvier face au FC Augsbourg, assombrissent une campagne autrement exceptionnelle, portée par deux figures majeures. En revanche, un joueur très bien rémunéré a incarné la principale déception de l’exercice.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes de jeu ne reçoivent pas de note.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, gardien : Manuel Neuer

    Combien d’agitation peut-on supporter en une saison ? Manuel Neuer : « Oui ! » Le capitaine munichois a réalisé des performances exceptionnelles, comme lors de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le PSG ou lors du match aller des quarts de finale au Real Madrid. Mais il a aussi commis des erreurs coûteuses, notamment lors du match retour contre les Merengues. Dans l’ensemble, les impressions positives l’emportent. Entre-temps, le gardien a manqué plusieurs rencontres en raison de pépins musculaires, notamment la finale de la Coupe d’Allemagne, et fêté ses 40 ans. Après des mois de négociations, il a prolongé son contrat et fait son retour en équipe nationale pour la Coupe du monde, malgré un débat récurrent sur sa condition. Note : 2,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes jouées : 3 210
    • Buts encaissés : 40
    • Clean sheets : 11
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  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, gardien : Jonas Urbig

    Il a disputé un nombre étonnamment élevé de matches en raison des problèmes de santé récurrents de Neuer et s'est montré à la hauteur avec des performances solides, voire exceptionnelles à certains moments (Eindhoven, Wolfsburg). Aujourd'hui, ce joueur de 22 ans est considéré comme le gardien titulaire désigné. La seule question est de savoir quand son heure viendra. Note : 2,5.

    • Matchs : 20
    • Minutes jouées : 1 650
    • Buts encaissés : 21
    • Clean sheets : 7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défense : Dayot Upamecano

    Sous la houlette de l'ancien défenseur Vincent Kompany, le Français de 27 ans a presque entièrement corrigé ses défauts et s'est imposé parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a ainsi été récompensé par une prolongation de contrat très lucrative jusqu'en 2030. Note : 2.

    • Matchs : 42
    • Minutes : 3 341
    • Buts : 2
    • Passes décisives : 3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défenseur : Jonathan Tah

    Après une brève phase d’adaptation, Tah a rapidement formé une association solide avec Upamecano. Le défenseur central s’est souvent distingué comme un véritable sauveur dans les moments chauds : aucun joueur du Bayern n’a réalisé davantage d’interceptions ni bloqué plus de tirs que lui. Cette recrue estivale, arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, s’est révélée être un coup de maître. Note : 2.

    • Matchs : 49
    • Minutes jouées : 3 769
    • Buts : 3
    • Passes décisifs : 2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, défense : Min-Jae Kim

    N°3 incontesté dans l’axe défensif, il a néanmoins essentiellement occupé un rôle de remplaçant lors de la phase retour de Bundesliga, se montrant très solide. Le défenseur sud-coréen de 29 ans reste néanmoins sur le marché. Note : 3,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes : 2 051
    • Buts : 1
    • Passes décisifs : 1
  • hiroki itoGetty Images

    FC Bayern Munich – Défense : Hiroki Ito

    De retour en novembre après avoir soigné sa fracture du métatarse, il n’a toutefois pas réussi à s’imposer au-delà du rôle de simple remplaçant. Au printemps, le milieu de terrain japonais de 27 ans a de nouveau été écarté pendant environ un mois en raison d’une déchirure musculaire. Note : 4.

    • Matchs : 23
    • Minutes jouées : 1 049
    • Buts : 1
    • Passes décisives : 2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défenseur : Konrad Laimer

    Lors de sa troisième saison au FC Bayern, le milieu de terrain autrichien s’est imposé comme un joueur clé. Polyvalent et fiable, il a brillé défensivement sur les deux flancs tout en apportant un dynamisme constant vers l’avant. Âgé de 28 ans, il serait toutefois en désaccord avec le club au sujet de la prolongation de son contrat, qui expire en 2027, en raison d’exigences jugées trop élevées. Note : 2.

    • Matchs : 47
    • Minutes : 3297
    • Buts : 3
    • Passes décisives : 13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich – Défense : Josip Stanisic

    Partenaire idéal de Laimer à l’autre extrémité de la défense. Après une première partie de saison déjà solide, Stanisic a véritablement éclaté au printemps. Ce pur produit du centre de formation, âgé de 26 ans, a abordé son rôle d’arrière latéral avec une approche légèrement plus défensive que son compère, mais il a tout de même amassé de nombreux points. Les rares passages à vide, comme lors du match aller contre le PSG, sont restés l’exception. Note : 2.

    • Matchs : 43
    • Minutes : 3153
    • Buts : 3
    • Passes décisives : 7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, défense : Alphonso Davies

    Le défenseur gauche canadien de 25 ans a vécu une saison extrêmement frustrante. Après une longue absence suite à une rupture des ligaments croisés, Davies n’a fait son retour qu’en décembre, avant d’être à nouveau écarté des terrains à plusieurs reprises. Actuellement à l’arrêt en raison d’une lésion musculaire à la cuisse, il manquera au moins le coup d’envoi de la Coupe du monde à domicile. Quand il a tout de même été aligné, il n’a guère convaincu, même lors de sa titularisation surprise au match aller contre le PSG, où il a provoqué un penalty. Note : 4,5.

    • Matchs : 23 
    • Minutes : 841
    • Buts : 1
    • Passes décisives : 5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, défense : Sacha Boey

    En raison du manque d'effectifs sur les ailes défensives, Boey a bénéficié d'un temps de jeu étonnamment important en début de saison. Il a livré des performances correctes, sans toutefois se démarquer particulièrement. Vers la fin de l'année, il a été absent pendant plusieurs semaines pour cause de maladie, puis il est retourné à Istanbul, prêté à son ancien club, Galatasaray. Son avenir reste incertain. Note : 4.

    • Matchs : 15
    • Minutes : 630
    • Buts : 0
    • Passes décisives : 1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Défenseur : Tom Bischof

    Recruté gratuitement en provenance du TSG Hoffenheim, le jeune défenseur a souvent été aligné comme arrière gauche, un rôle inhabituel pour lui, et a démontré des qualités intéressantes. À 20 ans, Bischof rappelle Joshua Kimmich et pourrait suivre une trajectoire comparable. Note : 3.

    • Matchs : 38
    • Minutes : 1 655
    • Buts : 3
    • Passes décisifs : 3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Joshua Kimmich

    Meneur de jeu incontesté dans le 4-2-3-1 de Kompany, Kimmich (31 ans) a dirigé le jeu munichois depuis l’arrière, s’est montré dangereux dans le dernier tiers et a réalisé plus de passes que tout autre joueur. Un seul bémol : il a manqué d’impact lors des deux demi-finales de Ligue des champions contre le PSG. Note : 2.

    • Matchs : 49
    • Minutes : 4 073
    • Buts : 2
    • Passes décisives : 13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Aleksandar Pavlovic

    Indiscutable aux côtés de Kimmich dans les grandes rencontres, ce joueur de 22 ans, formé au club, n’a certes pas atteint le niveau de brillance de son partenaire, mais il s’est révélé un atout majeur grâce à ses passes intelligentes et précises. Note : 2,5.

    • Matchs : 44
    • Minutes : 3 086
    • Buts : 4
    • Passes décisives : 2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Leon Goretzka

    Après un retour en fanfare la saison passée, Leon Goretzka a livré des performances plus irrégulières pour sa dernière année à Munich. Ancre défensive incontestée du milieu de terrain, il a tout de même profité d’un temps de jeu conséquent en fin de saison, la Bundesliga étant déjà jouée, et a contribué au compteur de points de son équipe. Pour son ultime sortie à domicile face à Cologne, le public bavarois lui a offert un adieu chaleureux. Note : 3,5.

    • Matchs : 48
    • Minutes jouées : 2 349
    • Buts : 5
    • Passes décisives : 5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, milieu de terrain : Raphael Guerreiro

    Pour sa dernière saison, Raphael Guerreiro a rendu une copie conforme à son image. Dans des rencontres sans grand enjeu, le Portugais de 32 ans a multiplié les postes et s’est même révélé un buteur fiable. Son contrat de trois ans expire et ne sera pas renouvelé. Note : 3,5.

    • Matchs : 29
    • Minutes jouées : 1 207
    • Buts : 6
    • Passes décisives : 3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Ailier : Serge Gnabry

    Faute d’alternatives, le joueur de 30 ans s’est vu confier l’été dernier une place de titulaire derrière l’attaquant Kane – et a su saisir cette opportunité de manière impressionnante. Il a été récompensé par un nouveau contrat jusqu’en 2030. Mais, juste avant la phase décisive de la saison, Gnabry s’est blessé aux adducteurs et manquera également la Coupe du monde. Note : 2,5.

    • Matchs : 37
    • Minutes : 2 041
    • Buts : 10
    • Passes décisives : 11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Attaquant : Jamal Musiala

    Il a connu une saison globalement décevante. Après s'être remis d'une fracture du péroné, ce joueur créatif de 23 ans a mis du temps à retrouver son rythme à partir du mois de janvier. En mars, un nouveau pépin médical le contraint à l’arrêt. Son heure de gloire semble pourtant arriver : il éclot soudainement et hérite du onze de départ après la blessure de Gnabry. Mais ses trois sorties ternes lors des deux demi-finales de Ligue des champions face au PSG et en finale de Coupe d’Allemagne laissent filer sa chance de conclure la saison sur une note positive.

    • Matchs : 24
    • Minutes jouées : 1 174
    • Buts : 5
    • Passes décisives : 6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Attaque : Michael Olise

    Élu à juste titre joueur de la saison en Bundesliga, il figure désormais parmi les candidats au Ballon d’Or. Tout au long de l’exercice, ce Français de 24 ans a été aussi spectaculaire qu’efficace. Note : 1.

    • Matchs : 52
    • Minutes jouées : 4 015
    • Buts : 22
    • Passes décisives : 31
  • luis diaz(C)Getty images

    FC Bayern Munich, Attaque : Luis Diaz

    Grâce à son dynamisme, sa détermination et son esprit combatif, la nouvelle recrue du FC Liverpool, achetée 70 millions d’euros, s’est révélée être un véritable atout sur l’aile gauche. Seule sa capacité à concrétiser ses occasions avait suscité quelques inquiétudes en début de saison ; le Colombien de 29 ans s’est toutefois rapidement corrigé. Note : 1,5.

    • Matchs : 51
    • Minutes : 4 060
    • Buts : 26
    • Passes décisives : 23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Attaquant : Lennart Karl

    Révélation et déjà figure controversée de la saison, Karl, 17 ans, a éclaboussé la Ligue des champions à l’automne en enchaînant les titres d’homme du match. Pendant la trêve hivernale, ce dribbleur rêvait du Real Madrid ; en mars, il honorait sa première sélection avec l’équipe nationale allemande. Après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains, il est réapparu sur la pelouse de l’Allianz Arena vêtu d’un costume rose intégral, avant de retrouver sa pleine forme et d’être sélectionné pour la Coupe du monde. Karl devrait encore faire beaucoup parler de lui, sur le terrain comme en dehors. Note : 2,5.

    • Matchs : 40
    • Minutes jouées : 1984
    • Buts : 9
    • Passes décisifs : 8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Attaquant : Harry Kane

    Meilleur buteur de la Bundesliga, vainqueur incontesté du Soulier d’or européen, héros de la finale de la Coupe d’Allemagne – sans oublier ses talents occasionnels de meneur de jeu et de récupérateur. À 32 ans, l’Anglais a réalisé la meilleure saison de sa carrière, mais il devra encore patienter avant de décrocher le titre suprême. Note : 1.

    • Matchs : 51
    • Minutes : 4 050
    • Buts : 61
    • Passes décisives : 7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, Attaque : Nicolas Jackson

    Il a certes marqué un but toutes les 120 minutes, mais la plupart d’entre eux se sont révélés plutôt insignifiants. C’est trop peu au regard du coût colossal de son prêt par le FC Chelsea, qui s’élève au total à environ 25 millions d’euros (frais de transfert et salaire). Comme on pouvait s’y attendre, le Bayern ne s’engage pas définitivement avec le Sénégalais de 24 ans. Note : 4.

    • Matchs : 34
    • Minutes jouées : 1 320
    • Buts : 11
    • Passes décisives : 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : joueurs non évalués

    Outre Karl, l’entraîneur Vincent Kompany a offert à plusieurs jeunes issus du centre de formation l’opportunité de découvrir l’équipe professionnelle : Cassiano Kiala (17 ans), Erblin Osmani (16 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans), Felipe Chavez (19 ans), Filip Pavic (16 ans), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans), Deniz Ofli (19 ans) et Bara Sapoko Ndiaye (18 ans). Le troisième gardien expérimenté, Sven Ulreich (37 ans), a également été sollicité à une occasion.