Deux prestations parfaites, une star qui laisse filer sa grande chance : le bilan de la saison du FC Bayern Munich

Après le doublé de 2019 et l’historique sextuplé de 2020, le FC Bayern a traversé une phase plus creuse au regard de ses exigences élevées et de l’image qu’il souhaite projeter. Hormis l’année 2024, où il est resté bredouille, le leader du football allemand a certes conservé la Bundesliga, mais sans briller davantage.

Après une saison de Bundesliga à sens unique, le champion en titre a retrouvé la capitale et décroché à Berlin le doublé championnat-Coupe d’Allemagne. Seules l’élimination dramatique en demi-finale de Ligue des champions et une unique défaite en Bundesliga, concédée fin janvier face au FC Augsbourg, assombrissent une campagne autrement exceptionnelle, portée par deux figures majeures. En revanche, un joueur très bien rémunéré a incarné la principale déception de l’exercice.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes de jeu ne reçoivent pas de note.