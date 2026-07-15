Deux pour le prix d'un ! Manchester United recrute Andrey Santos et Youri Tielemans pour un montant inférieur à celui des transferts d'Elliot Anderson ou de Sandro Tonali – Michael Owen fait le point sur ces transferts

Le milieu de terrain brésilien Santos a rejoint Old Trafford, las de son rôle de remplaçant à Chelsea. Il a quitté l’ouest londonien pour le nord-ouest dans le cadre d’un transfert estimé à 48 millions de livres sterling (64 millions de dollars).

Le « Théâtre des Rêves » a également accueilli un autre renfort au milieu de terrain avec l’arrivée de l’international belge Tielemans, dont la clause libératoire de 35 millions de livres (47 millions de dollars) avec Aston Villa a été activée.

Les Red Devils se dotent ainsi de deux milieux confirmés en Premier League, après le départ de Casemiro, afin de renforcer l’effectif de Michael Carrick en vue du retour en Ligue des champions.