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Deux pour le prix d'un ! Manchester United recrute Andrey Santos et Youri Tielemans pour un montant inférieur à celui des transferts d'Elliot Anderson ou de Sandro Tonali – Michael Owen fait le point sur ces transferts
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Combien ont coûté Santos et Tielemans à Manchester United ?
Le milieu de terrain brésilien Santos a rejoint Old Trafford, las de son rôle de remplaçant à Chelsea. Il a quitté l’ouest londonien pour le nord-ouest dans le cadre d’un transfert estimé à 48 millions de livres sterling (64 millions de dollars).
Le « Théâtre des Rêves » a également accueilli un autre renfort au milieu de terrain avec l’arrivée de l’international belge Tielemans, dont la clause libératoire de 35 millions de livres (47 millions de dollars) avec Aston Villa a été activée.
Les Red Devils se dotent ainsi de deux milieux confirmés en Premier League, après le départ de Casemiro, afin de renforcer l’effectif de Michael Carrick en vue du retour en Ligue des champions.
Anderson, Tonali et Fernandes ont été transférés pour des sommes colossales.
Selon les informations disponibles, Manchester United aurait envisagé de recruter au moins l’un des trois joueurs, Anderson, Tonali ou Fernandes, après leurs performances remarquées à Nottingham Forest, Newcastle et West Ham. Le club a toutefois renoncé, rebuté par des indemnités de transfert jugées exorbitantes.
Anderson a finalement rejoint l’Etihad Stadium pour 116 millions de livres sterling (155 millions de dollars), tandis que Tonali et Fernandes ont coûté respectivement 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) et 85 millions de livres sterling (114 millions de dollars) aux Spurs, qui n’hésitent pas à dépenser sans compter au Tottenham Hotspur Stadium.
En refusant de céder à la pression financière de ses rivaux, Manchester United a fait preuve de sagesse : sa patience sur le marché des transferts pourrait bien s’avérer payante. D’autres mouvements sont attendus à Old Trafford avant la clôture du prochain mercato.
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« Deux pour le prix d'un » : une opération avantageuse pour Manchester United
Interrogé sur le double recrutement de Santos et Tielemans par les Red Devils, l’ancien attaquant Owen – ambassadeur au Royaume-Uni de Casino.org, plateforme qui aide les joueurs à comparer les marques britanniques de casinos en ligne fiables – a confié à GOAL : « On peut le penser, non ? Ils ne sont pas dans la situation d’Arsenal, qui n’a plus vraiment besoin de recruter. Mais quand une occasion d’améliorer l’équipe se présente, il faut la saisir.
« Je continue de penser que Manchester United n’est pas encore tout à fait là. Avec le départ de Casemiro, ils manquent toujours d’effectifs à plusieurs postes. Et avec la Ligue des champions cette année, ils auront besoin de renforts.
Ils n’ont pratiquement pas recruté l’an dernier, donc ils ont aujourd’hui besoin d’effectifs supplémentaires et de qualité. Je comprends leur choix de « deux pour le prix d’un », comme vous dites. Nous connaissons bien Tielemans. »
Les Red Devils se réjouissent d'accueillir Tielemans dans leurs rangs
Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, s'est exprimé au sujet de l'arrivée de Tielemans, dont le transfert a été conclu rapidement dès qu'il est apparu que ce joueur de 29 ans, vainqueur de la FA Cup et de la Ligue Europa, était disponible : « Youri a toujours été l'un des milieux de terrain les plus remarquables de la Premier League au cours des sept dernières années.
« Il possède toutes les qualités techniques, ainsi que l’ambition et la mentalité nécessaires pour s’épanouir à Manchester United. La régularité de Youri est exceptionnelle, et il apportera encore plus de sang-froid, de créativité et de leadership à notre effectif. »
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D’autres transferts devraient intervenir d’ici la clôture estivale du mercato.
Le gardien international brésilien Ederson, fraîchement revenu de la Coupe du monde, a failli s’engager avec Manchester United. Le dossier, estimé à 35 millions de livres (47 millions de dollars), est resté en suspens, mais une source proche du club assure qu’il pourrait être relancé.
Impatients de renforcer leur effectif, les Red Devils élaborent actuellement leur programme de préparation estivale et espèrent finaliser rapidement l’arrivée de nouveaux joueurs afin de convertir leur statut de prétendants au titre en trophées concrets.
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