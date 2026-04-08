Selon les informations exclusives de Sport Bild, le directeur sportif Max Eberl et le responsable du recrutement Christoph Freund explorent actuellement le marché des transferts à la recherche d’un nouvel arrière droit ainsi que d’un remplaçant capable d’évoluer sur le côté gauche de l’attaque et de pallier l’absence de Luis Diaz. Les deux dirigeants disposeraient d’un enveloppe financière avoisinant les 80 millions d’euros pour régler ces deux priorités absolues du mercato estival. Cette somme importante témoigne de la volonté du club de renforcer immédiatement son arrière-garde et son secteur offensif, afin de rester compétitif sur la scène nationale et européenne. Si le nom du futur latéral droit reste confidentiel pour l’instant, plusieurs profils seraient déjà sur les radars des recruteurs, dont celui d’un jeune international prometteur évoluant dans un grand championnat étranger. En attaque, la direction sportive cherche un joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien en soutien de l’attaquant de pointe qu’en ailier, pour offrir à l’entraîneur des solutions variées lors des matches à haut enjeu. Reste à savoir si ces deux dossiers aboutiront avant la clôture du mercato, prévue fin août. En tout état de cause, Max Eberl et Christoph Freund disposent désormais d’un levier financier conséquent pour concrétiser leurs cibles et offrir à l’équipe un effectif encore plus équilibré et profond.
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Deux postes à pourvoir, une pléthore de candidats : le FC Bayern prévoirait, selon les dernières indiscrétions, d’injecter jusqu’à 80 millions d’euros dans son mercato estival afin de renforcer son effectif et de rester compétitif sur tous les tableaux. Cette enveloppe, parmi les plus importantes de Bundesliga, doit permettre au club bavarois de recruter un ou plusieurs joueurs capables de répondre aux exigences élevées de la Ligue des champions et de la sélection nationale. Les dirigeants munichois, connus pour leur prudence financière, ont toutefois l’intention de cibler des profils précis plutôt que de multiplier les opérations, afin de préserver l’équilibre sportif et économique du club. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales pour suivre les mouvements entrants et sortants, alors que la fenêtre de transfert s’ouvre officiellement le 1er juillet
Pour financer ses futurs investissements, le champion d’Allemagne en titre mise avant tout sur des ventes de joueurs. Selon les informations de Sky, le club espère que les Spurs, actuellement sous la menace d’une relégation, lèveront l’option d’achat de 30 millions d’euros sur Joao Palhinha, prêté par le club bavarois jusqu’en juin. Le milieu portugais a livré des performances solides en début de saison, inscrivant même plusieurs buts décisifs, ce qui conforte les dirigeants londoniens dans leur intention de le conserver.
Bryan Zaragoza, actuellement prêté à l’AS Rome, devrait également rapporter de l’argent au club munichois, mais cette opération s’annonce un peu plus complexe. Le contrat de prêt de l’Espagnol avec le Celta Vigo a été résilié en février, avant que le joueur ne rejoigne la capitale italienne contre un prêt onéreux de deux millions d’euros.
Selon les termes du contrat, les Giallorossi seraient tenus de lever l’option d’achat si l’attaquant dispute au moins 50 % des minutes théoriques d’ici la fin de la saison et si la Louve se qualifie pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Cette seconde hypothèse apparaît aujourd’hui bien plus probable : la Roma pointe actuellement à la sixième place, mais accuse déjà un retard de quatre points sur les places qualificatives pour la C1.
Pour l’instant, l’attaquant de 24 ans, après trois sorties convaincantes et ses premières titularisations, est revenu à un rôle de simple figurant : il est resté sur le banc pendant quatre matchs consécutifs en Serie A, à chaque fois pendant 90 minutes. Au vu de cette utilisation limitée, certains observateurs doutent que la Roma active bien l’option d’achat cet été.
- AFP
Selon les dernières informations circulant dans la presse spécialisée, le FC Bayern Munich et le défenseur sud-coréen Min-Jae Kim pourraient mettre un terme à leur collaboration à l’issue de la saison estivale. Arrivé en Bavière avec l’étiquette de jeune talent prometteur, le joueur de 26 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, ce qui pousserait les dirigeants bavarois à envisager une séparation. D’après les observateurs, plusieurs facteurs expliqueraient cette possible rupture. D’une part, le club cherche à rajeunir son effectif tout en réduisant sa masse salariale. D’autre part, Min-Jae Kim aurait exprimé son souhait de jouer davantage afin de conserver sa place au sein de l’équipe nationale en vue des compétitions internationales à venir. Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’a été émise par le FC Bayern ou par l’entourage du joueur. Toutefois, les spéculations vont bon train sur le nom de son éventuel successeur, tandis que plusieurs clubs asiatiques et européens suivraient avec attention l’évolution de ce dossier. Reste à savoir si cette rupture annoncée se concrétisera lors du mercato estival ou si les deux parties trouveront un accord pour prolonger leur aventure commune.
De plus, Min-Jae Kim devrait rapporter une somme considérable au club le plus titré de l’histoire lors du mercato estival. Lors des rencontres de haut niveau, le Sud-Coréen se contente de chauffer le banc, Dayot Upamecano et Jonathan Tah étant désormais des titulaires indiscutables. Malgré tout, il affiche un temps de jeu tout à fait respectable en Bundesliga ; toutefois, le FC Bayern dispose déjà de deux autres options solides pour la charnière centrale, en la personne d’Hiroki Ito et de Josip Stanisic.
Depuis l’arrivée de Jonathan Tah l’été dernier, le Coréen est considéré comme un candidat au départ. Son contrat court jusqu’en 2028, mais peu d’observateurs imaginent qu’il le respectera jusqu’au bout. Selon Calciomercato, l’AC Milan s’intéresserait de près à son profil. D’après Bild, le FC Bayern serait disposé à ouvrir des négociations dès qu’une offre concrète supérieure à 30 millions d’euros sera déposée. L’été dernier, le joueur de 29 ans avait refusé de quitter le FCB, mais sa position pourrait désormais évoluer.
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FC Bayern : les candidats présumés au transfert Le FC Bayern Munich, toujours à l’affût de renfort de premier plan, aurait selon plusieurs sources spécialisées identifié plusieurs joueurs susceptibles de renforcer son effectif lors du prochain mercato. Si le club bavarois garde comme à son habitude une stricte confidentialité sur ses cibles, la presse sportive européenne évoque déjà plusieurs noms. En attaque, les observateurs citent régulièrement {nom de l’attaquant en vogue}, auteur d’une saison éclatante sous les couleurs de {club actuel}. Âgé de {âge} ans, ce dernier correspond au profil recherché par Julian Nagelsmann : puissance, vitesse et capacité à jouer dos au but. Son arrivée permettrait au Bayern de pallier le départ à la retraite de Robert Lewandowski tout en apportant une nouvelle dimension au jeu bavarois. Au milieu de terrain, les regards se tournent vers {nom du milieu relayeur}, international {nationalité} évoluant actuellement dans un grand championnat européen. Âgé de {âge} ans, il se distingue par sa capacité à récupérer le ballon, sa vision du jeu et sa précision dans les passes longues. Ses qualités pourraient compléter celles de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, formant ainsi un trio redoutable au cœur du jeu. Enfin, la défense pourrait accueillir {nom du défenseur central}, jeune talent coté à plusieurs dizaines de millions d’euros. Solide dans les duels, à l’aise balle au pied et déjà expérimenté malgré son jeune âge, il représenterait l’avenir de la charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano. Pour l’heure, ces noms restent au stade de rumeurs. Mais les supporters du Bayern savent qu’une chose est sûre : le club fera tout pour rester compétitif sur tous les fronts, et ces candidats présumés pourraient bien devenir, dès la saison prochaine, les nouveaux visages d’un projet sportif toujours plus ambitieux.
Selon les dernières informations, le FC Bayern disposerait d’un budget transfert d’environ 80 millions d’euros, fonds provenant directement de la vente de plusieurs joueurs. Cette manne financière, bien que encore soumise à la validation définitive du conseil d’administration, permet au club bavarois d’envisager sereinement le renforcement de son arrière-garde. Dans ce contexte, deux noms reviennent avec insistance pour occuper le couloir droit de la défense : Givairo Read, actuellement sous contrat avec le Feyenoord Rotterdam, et Josh Acheampong, jeune talent du Chelsea FC. Le premier, formé aux Pays-Bas, est réputé pour sa solidité défensive et sa capacité à monter en soutien des attaquants. Le second, issu du vivier londonien, séduit par sa polyvalence et sa maîtrise technique. Les observateurs s’accordent à dire que les deux profils présentent un rapport qualité-prix intéressant, élément déterminant dans le contexte économique post-pandémie.
Au poste d’ailier offensif, derrière Luis Díaz, la short-list s’allonge et aligne plusieurs profils de premier plan : Nico Williams, Said El Mala, Rayane Messi, Malick Fofana, Bazoumana Touré et Kevin Schade. Yan Diomande et Phil Foden figurent aussi dans la short-list, mais leur arrivée semble peu probable : le premier pour des raisons budgétaires, le second parce qu’il occuperait un poste déjà trusté par Diaz.
Enfin, Arijon Ibrahimovic, qui revient cet été d’un prêt au 1. FC Heidenheim et qui est devenu pour la première fois de sa carrière professionnelle un titulaire indiscutable, pourrait constituer une alternative interne moins coûteuse. Vincent Kompany se montrerait d’ailleurs « favorable » à l’évolution de ce jeune international allemand, dont le profil polyvalent pourrait s’avérer utile à moyen terme.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB Voici le programme des prochaines rencontres du FC Bayern Munich. Cette fiche présente, de façon claire et concise, les dates, heures et compétitions dans lesquelles le club bavarois est engagé. Elle constitue un outil indispensable pour les supporters souhaitant planifier leurs déplacements ou réserver leurs places à l’avance. Le calendrier ci-dessous est mis à jour régulièrement afin d’intégrer toute modification de dernière minute, qu’il s’agisse d’un changement d’horaire ou d’un report lié aux instances organisatrices. Les abonnés reçoivent même une notification instantanée sur leur téléphone, ce qui garantit une information en temps réel. Pour chaque rencontre, vous trouverez également le nom de l’adversaire, le stade accueillant la rencontre ainsi que le numéro de la journée de championnat ou le tour de coupe concerné. Les rencontres de Ligue des champions sont bien entendu indiquées en évidence, afin de souligner l’importance de chaque rendez-vous continental. Enfin, ce calendrier n’est pas seulement un simple listing : il s’inscrit dans une démarche globale d’information et de service envers la communauté des fans. Il suffit d’un clic pour accéder aux statistiques des deux équipes, à l’historique des confrontations directes et aux conseils pratiques pour se rendre au stade. Une véritable mine de données, pensée pour les passionnés et conçue pour simplifier leur quotidien.
La date du match, élément crucial pour les clubs, les joueurs et les supporters, doit être fixée avec précision afin d’optimiser la logistique, la préparation sportive et la mobilisation du public. Elle est généralement arrêtée plusieurs mois à l’avance par les instances organisatrices, puis communiquée aux parties prenantes pour permettre une organisation sans accroc. Heure Rencontre Samedi 11 avril 18h30 FC Saint-Pauli – FC Bayern Munich (Bundesliga). Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern – Real Madrid (Ligue des champions) Dimanche 19 avril 17 h 30 FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga). Mercredi 22 avril 20h45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne). Ces deux rendez-vous, très attendus par les observateurs, offrent aux Bavarois l’occasion de consolider leur statut de favori dans la course au titre national tout en poursuivant leur aventure en coupe. Le match de Bundesliga, qui se tiendra dans l’antre bouillant de l’Allianz Arena, mettra aux prises une formation munichoise habituée aux hautes sphères et un VfB Stuttgart toujours capable de créer la surprise. Quatre jours plus tard, direction le BayArena pour un quart de finale de Coupe d’Allemagne où le Bayern, malgré son effectif étoilé, devra se méfier d’un Bayer Leverkusen souvent redoutable à domicile. Si les horaires et les enjeux diffèrent, l’objectif reste le même pour les hommes de Thomas Tuchel : enchaîner les victoires pour rester sur deux tableaux et nourrir leurs ambitions de doublé national.