Pour financer ses futurs investissements, le champion d’Allemagne en titre mise avant tout sur des ventes de joueurs. Selon les informations de Sky, le club espère que les Spurs, actuellement sous la menace d’une relégation, lèveront l’option d’achat de 30 millions d’euros sur Joao Palhinha, prêté par le club bavarois jusqu’en juin. Le milieu portugais a livré des performances solides en début de saison, inscrivant même plusieurs buts décisifs, ce qui conforte les dirigeants londoniens dans leur intention de le conserver.

Bryan Zaragoza, actuellement prêté à l’AS Rome, devrait également rapporter de l’argent au club munichois, mais cette opération s’annonce un peu plus complexe. Le contrat de prêt de l’Espagnol avec le Celta Vigo a été résilié en février, avant que le joueur ne rejoigne la capitale italienne contre un prêt onéreux de deux millions d’euros.

Selon les termes du contrat, les Giallorossi seraient tenus de lever l’option d’achat si l’attaquant dispute au moins 50 % des minutes théoriques d’ici la fin de la saison et si la Louve se qualifie pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Cette seconde hypothèse apparaît aujourd’hui bien plus probable : la Roma pointe actuellement à la sixième place, mais accuse déjà un retard de quatre points sur les places qualificatives pour la C1.

Pour l’instant, l’attaquant de 24 ans, après trois sorties convaincantes et ses premières titularisations, est revenu à un rôle de simple figurant : il est resté sur le banc pendant quatre matchs consécutifs en Serie A, à chaque fois pendant 90 minutes. Au vu de cette utilisation limitée, certains observateurs doutent que la Roma active bien l’option d’achat cet été.