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« Deux ou trois séances » : Milos Kerkez révèle l’impact immédiat de la nouvelle recrue Bradley Barcola
Barcola fait immédiatement forte impression à Liverpool
Le nouvel attaquant de Liverpool Bradley Barcola a rapidement pris ses marques à l’AXA Training Centre après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain lundi. L’international français s’est vite intégré aux séances collectives alors que Liverpool prépare son déplacement de vendredi soir sur le terrain d’Ipswich Town en Premier League.
Après avoir entamé la saison par deux matches nuls consécutifs 2-2 contre Newcastle United et Nottingham Forest, Liverpool est à la recherche de sa première victoire en championnat.
La présence de l’attaquant a insufflé une énergie nouvelle au groupe, en offrant une nouvelle dimension au secteur offensif de l’équipe avant le déplacement à Portman Road.
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Kerkez salue la qualité de son nouveau coéquipier
Le latéral gauche Milos Kerkez a apporté des précisions sur les premières performances de Barcola à l'entraînement, se disant enthousiaste quant à ce que l'ailier apporte sur le terrain. Kerkez a mis en avant sa vitesse, sa capacité en un contre un et son potentiel de progression.
« C'est un grand joueur. Tout le monde le connaît, évidemment, a déclaré Kerkez. Il a eu deux ou trois séances, on peut voir sa qualité et son potentiel pour encore beaucoup progresser. Il peut devenir un très bon joueur. »
« Vraiment rapide, bon dribbleur, donc je pense qu'il va beaucoup nous aider », a ajouté Kerkez.
Des ajustements défensifs en plus d’un élan offensif
Si Barcola apporte un plus offensif, Kerkez a révélé que Liverpool a passé la semaine à travailler sur ses erreurs dans les transitions défensives après avoir encaissé quatre buts lors de ses deux premiers matches. Le secteur défensif a tenu des séances d’analyse vidéo afin d’éliminer les erreurs qui ont forcé l’équipe à courir après le score lors des deux rencontres.
« Pour nous, surtout en tant que défenseurs, nous voulons garder notre cage inviolée et l’objectif, c’est de ne pas les laisser marquer », a expliqué Kerkez. « Nous avons travaillé cette semaine pour corriger ces choses, donc je pense que cela devrait s’améliorer. »
« Nous avons eu des réunions, nous avons toujours eu des analyses vidéo pour les défenseurs », a poursuivi Kerkez. « Évidemment, nous ne voulons pas revenir au score après avoir été menés, nous voulons commencer à gagner dès le début. »
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Le test de Portman Road attend
Liverpool aborde la rencontre de vendredi soir parfaitement préparé pour affronter le promu Ipswich Town, qui a enregistré une victoire et une défaite sous la direction de son entraîneur principal Gary O'Neil. Kerkez a confirmé que le staff avait analysé chaque joueur individuellement ainsi que chaque détail tactique.
« Je pense qu’évidemment, nous analysons tout, donc nous saurons à quoi nous attendre de chaque joueur, sur le plan tactique », a conclu Kerkez. « À chaque match, nous arrivons vraiment bien préparés. »
Avec Barcola qui pousse pour faire ses débuts avec le club et des ajustements défensifs mis en place, Liverpool vise à prendre trois points et à garder sa cage inviolée vendredi.
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