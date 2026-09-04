« Deux ou trois séances » : Milos Kerkez révèle l’impact immédiat de la nouvelle recrue Bradley Barcola

Le nouvel attaquant de Liverpool Bradley Barcola a rapidement pris ses marques à l’AXA Training Centre après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain lundi. L’international français s’est vite intégré aux séances collectives alors que Liverpool prépare son déplacement de vendredi soir sur le terrain d’Ipswich Town en Premier League.

Après avoir entamé la saison par deux matches nuls consécutifs 2-2 contre Newcastle United et Nottingham Forest, Liverpool est à la recherche de sa première victoire en championnat.

La présence de l’attaquant a insufflé une énergie nouvelle au groupe, en offrant une nouvelle dimension au secteur offensif de l’équipe avant le déplacement à Portman Road.