Le champion d’Allemagne en titre a bien besoin des millions que pourrait rapporter Palhinha. Selon kicker, le FC Bayern doit d’abord tirer au moins 40 millions d’euros de la vente de ses joueurs actuellement prêtés – outre Palhinha, il s’agit notamment d’Alexander Nübel, de Sacha Boey et de Bryan Zaragoza – afin de porter son budget transferts à 100 millions d’euros.

Selon le magazine allemand, le club se concentre sur deux priorités : recruter un latéral gauche et un milieu défensif. Alphonso Davies, titulaire habituel sur le côté gauche, ne fait plus l’unanimité en raison de problèmes récurrents de blessures consécutifs à sa rupture des ligaments croisés l’an dernier.

Le club bavarois a récemment été associé à Nathaniel Brown, latéral gauche allemand révélé lors de la Coupe du monde. Selon The Athletic, l’intérêt du FCB s’est renforcé et Arsenal suivrait également le joueur. D’après Sport1, les dirigeants bavarois auraient déjà rencontré les représentants du Francfortais de 22 ans, que l’Eintracht valoriserait à au moins 60 millions d’euros.

Outre un arrière gauche, le club cherche un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche et dans l’axe. Plusieurs noms circulent à la Säbener Straße, surtout depuis le transfert d’Anthony Gordon, cible du FCB, vers le FC Barcelone.

La tz évoque Junior Kroupi (AFC Bournemouth), dont le prix pourrait atteindre 80 millions d’euros. Selon Fabrizio Romano, Ismael Saibari (PSV Eindhoven) serait désormais la priorité offensive. Selon Fabrizio Romano, des discussions sont déjà en cours entre le Bayern et Saibari, et elles se seraient intensifiées après le refus de Gordon. Le Marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », précise-t-on.