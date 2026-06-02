Selon Fabrizio Romano, contrairement aux récentes rumeurs, la priorité absolue de Palhinha est de s’engager définitivement avec Tottenham Hotspur. Les Spurs disposent d’une option d’achat de 30 millions d’euros. Seul un éventuel échec du transfert pourrait offrir au Sporting CP une chance de rapatrier son ancien joueur cet été.
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Deux options, une priorité claire : le FC Bayern s’attend à une manne financière grâce à ses joueurs prêtés
Selon le quotidien portugais A Bola, Palhinha privilégiait un retour au Sporting plutôt qu’un engagement permanent avec les Spurs, et il aurait même poussé pour un transfert afin de se rapprocher de sa famille au Portugal. Pour faciliter un accord, le milieu de terrain se disait prêt à réduire son salaire au strict minimum.
Pour le Bayern, c’est une bonne nouvelle : Palhinha privilégie désormais les Spurs comme futur employeur. En effet, contrairement au club londonien, qui peut simplement activer l’option d’achat de 30 millions d’euros, le club bavarois aurait dû rouvrir des négociations avec le Sporting. Selon certaines sources, un prêt avec option d’achat obligatoire était envisagé. Reste à savoir si cette formule aurait permis au Bayern de réaliser une opération financière satisfaisante au regard des sommes déjà investies sur le joueur.
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Palhinha coûte les yeux de la tête au FC Bayern et offre à Tottenham un maintien précieux en Premier League.
Pour s’attacher les services de Palhinha, le Bayern Munich a déboursé 50 millions d’euros auprès du FC Fulham lors du mercato estival 2024. Un investissement qui, finalement, ne s’est pas révélé rentable. À son arrivée, Thomas Tuchel, grand défenseur du milieu de terrain portugais, avait déjà quitté son poste d’entraîneur. Son successeur, Vincent Kompany, a certes tenté de lui trouver une place dans son système, mais le joueur, aujourd’hui âgé de 30 ans, a été constamment freiné par des blessures récurrentes durant sa première saison catastrophique au Bayern.
Finalement, Leon Goretzka, déjà sur le départ, s’est imposé comme titulaire aux côtés de Joshua Kimmich, tandis qu’Aleksandar Pavlovic, lui aussi souvent blessé, était absent. Après seulement une saison, Palhinha a donc été prêté à Tottenham, où il a joué un rôle clé dans la lutte pour le maintien. En 45 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives. Son but de la victoire lors de la dernière journée contre Everton s’est révélé particulièrement précieux, puisqu’il a permis aux Spurs de se maintenir en première division.
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Grâce aux fonds libérés par le départ de Palhinha, le FC Bayern s’apprête à investir sur des renforts de premier plan.
Le champion d’Allemagne en titre a bien besoin des millions que pourrait rapporter Palhinha. Selon kicker, le FC Bayern doit d’abord tirer au moins 40 millions d’euros de la vente de ses joueurs actuellement prêtés – outre Palhinha, il s’agit notamment d’Alexander Nübel, de Sacha Boey et de Bryan Zaragoza – afin de porter son budget transferts à 100 millions d’euros.
Selon le magazine allemand, le club se concentre sur deux priorités : recruter un latéral gauche et un milieu défensif. Alphonso Davies, titulaire habituel sur le côté gauche, ne fait plus l’unanimité en raison de problèmes récurrents de blessures consécutifs à sa rupture des ligaments croisés l’an dernier.
Le club bavarois a récemment été associé à Nathaniel Brown, latéral gauche allemand révélé lors de la Coupe du monde. Selon The Athletic, l’intérêt du FCB s’est renforcé et Arsenal suivrait également le joueur. D’après Sport1, les dirigeants bavarois auraient déjà rencontré les représentants du Francfortais de 22 ans, que l’Eintracht valoriserait à au moins 60 millions d’euros.
Outre un arrière gauche, le club cherche un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche et dans l’axe. Plusieurs noms circulent à la Säbener Straße, surtout depuis le transfert d’Anthony Gordon, cible du FCB, vers le FC Barcelone.
La tz évoque Junior Kroupi (AFC Bournemouth), dont le prix pourrait atteindre 80 millions d’euros. Selon Fabrizio Romano, Ismael Saibari (PSV Eindhoven) serait désormais la priorité offensive. Selon Fabrizio Romano, des discussions sont déjà en cours entre le Bayern et Saibari, et elles se seraient intensifiées après le refus de Gordon. Le Marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », précise-t-on.