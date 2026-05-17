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Deux obstacles pourraient contrarier les ambitions de Manchester United, prêt à débourser 100 millions de livres pour recruter Fede Valverde, d’après les dernières informations concernant l’avenir du milieu de terrain du Real Madrid, notamment après son altercation avec Aurélien Tchouameni
Tensions en interne à Valdebebas
L’ambiance est devenue délétère au Real Madrid après une altercation physique entre Valverde et Tchouameni, laquelle a divisé le vestiaire. L’incident a été suffisamment grave pour que l’Uruguayen doive recevoir des soins à l’hôpital ; malgré des excuses publiques, il semble de plus en plus marginalisé depuis cet affrontement.
Si la direction du club est furieuse contre le double vainqueur de la Ligue des champions, elle a déjà pris des mesures pour régler l’affaire en interne en lui infligeant une amende d’environ 550 000 dollars. Pour Manchester United, ce chaos représente une opportunité de recruter un talent de classe mondiale qui a disputé 371 matches pour les Blancos, mais la voie vers un transfert estival est loin d’être toute tracée.
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Le PSG occupe la première place du groupe de poursuivants.
Selon AS, le Paris Saint-Germain a pris les devants en ouvrant des contacts informels ce week-end pour évaluer la disponibilité de Valverde. Un tel démarchage, déjà source de frustration à Old Trafford, témoigne de l’admiration de longue date des champions de France pour le milieu de terrain, même si un transfert semblait jusqu’ici hors d’atteinte. Les récents rebondissements incitent désormais le club parisien à se positionner comme première alternative au cas où le Real Madrid déciderait de céder son joueur. Les Parisiens savent que le milieu de terrain est actuellement en convalescence à son domicile, le staff médical lui ayant prescrit entre dix et quatorze jours de repos suite aux blessures subies lors de la bagarre. Si le club de la capitale possède la puissance financière nécessaire pour rivaliser avec toute offre de Premier League, il se contente pour l’instant de préparer le terrain, attendant de voir si la position « intouchable » du Real concernant le joueur évoluera réellement dans les semaines à venir.
United doit franchir le cap des 100 millions de livres sterling de valorisation
Le coût astronomique de l’opération complique encore davantage tout accord potentiel. Sous contrat jusqu’en 2029, le Real Madrid n’a aucune intention de brader son joueur. Les experts estiment sa valeur marchande entre 95 millions d’euros (83 millions de livres sterling / 110 millions de dollars) et 114 millions d’euros (100 millions de livres sterling / 132 millions de dollars). Les recruteurs de Sir Jim Ratcliffe devraient ainsi soumettre une offre nettement supérieure à 92 M€ (80 M£/107 M$) juste pour inciter le géant espagnol à entamer des discussions.
Manchester United, qui prévoit une profonde refonte de son milieu de terrain avec le départ attendu du vétéran Casemiro, devrait néanmoins accepter de consacrer une part significative de son budget à un seul joueur, ce qui demeure un pari financier. Si Manchester City s’est aussi renseigné sur Valverde par le passé, les Red Devils, en quête d’un relayeur capable de dynamiser leur entrejeu, apparaissent comme la destination la plus probable en Premier League, à condition que le prix puisse être négocié.
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Le joueur demeure fidèle à son club
Le deuxième obstacle, et non des moindres, pour Manchester United, tient à la volonté même de Valverde. Malgré les gros titres et la tension qui règne dans la capitale espagnole, le milieu de terrain ne pense qu’à retrouver le terrain pour le club qu’il aime. Selon l’article de l’AS, des sources proches du joueur indiquent qu’il veut rester et se battre pour sa place plutôt que de chercher un nouveau départ en Angleterre ou en France.
Le Real Madrid a déjà évité des départs majeurs en s’appuyant sur la loyauté de ses cadres, et Valverde ne semble pas faire exception. À moins que la direction merengue ne l’inscrive explicitement sur la liste des transferts, United pourrait constater qu’une offre record ne suffira pas à convaincre le héros du milieu de terrain, en pleine quête de relance, d’échanger Madrid contre Manchester cet été.