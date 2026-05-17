L’ambiance est devenue délétère au Real Madrid après une altercation physique entre Valverde et Tchouameni, laquelle a divisé le vestiaire. L’incident a été suffisamment grave pour que l’Uruguayen doive recevoir des soins à l’hôpital ; malgré des excuses publiques, il semble de plus en plus marginalisé depuis cet affrontement.

Si la direction du club est furieuse contre le double vainqueur de la Ligue des champions, elle a déjà pris des mesures pour régler l’affaire en interne en lui infligeant une amende d’environ 550 000 dollars. Pour Manchester United, ce chaos représente une opportunité de recruter un talent de classe mondiale qui a disputé 371 matches pour les Blancos, mais la voie vers un transfert estival est loin d’être toute tracée.







