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Deux numéros 9 ? Alexander Isak, à 125 M£, est trop bon pour « s’asseoir sur votre banc », explique un ancien de Liverpool, qui détaille ce qui se passera quand Hugo Ekitike reviendra de blessure
Liverpool a beaucoup investi dans des talents offensifs en 2025
De somptueuses dépenses à l’été 2025 ont permis à Liverpool de rafraîchir un effectif qui savourait encore son titre de Premier League. Florian Wirtz a été recruté pour 116 M£ (157 M$), Ekitike pour 69 M£ (94 M$) et Isak est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en quittant St James’ Park pour Anfield.
Le meneur de jeu allemand Wirtz a eu du mal à avoir l’impact espéré, Ekitike a subi une blessure au tendon d’Achille en avril et Isak, qui a manqué la pré-saison avant de se casser la jambe, n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues.
Le joueur de 26 ans a fait l’objet de davantage de questions au début de la saison 2026-2027, mais il a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses deux dernières apparitions en Premier League. Une étincelle perdue a peut-être été ravivée, et Iraola n’a, pour le moment, pas à se demander qui doit mener l’attaque.
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Isak a-t-il eu de la chance de ne pas être devenu un remplaçant à 125 M£ ?
Ekitike devrait être de retour aux alentours du passage à la nouvelle année. Isak a-t-il été chanceux dans le sens où il n’a pas eu à faire face à une concurrence féroce pour sa place alors qu’il cherchait encore sa forme ?
En réponse à cette question, l’ancien ailier de Liverpool Pennant, qui s’exprimait en association avec NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « Je ne dirais pas chanceux, parce que je pense qu’ils auraient peut-être trouvé un moyen de les faire jouer tous les deux.
« Le timing de la blessure d’Ekitike, [Cody] Gakpo n’était pas performant. On sait qu’Ekitike aime dézoner vers la gauche, donc cela ne m’aurait pas surpris si, à un moment donné, Isak avait commencé dans l’axe, Ekitike aurait pu aller sur le côté gauche et repiquer sur son pied droit comme le fait Gakpo, et parfois se retrouver comme deux numéros neuf.
« Mais ce sont deux bons joueurs, de grands joueurs, et on ne peut pas avoir un joueur comme ça assis sur son banc. Ils auraient trouvé un moyen, je pense, de les faire jouer tous les deux à un moment donné. »
Isak doit être à la hauteur des attentes à Anfield en 2026-2027
À l’aube de la nouvelle saison, la légende de Liverpool Robbie Fowler, toujours affectueusement surnommé « Dieu » par la moitié rouge du Merseyside, a admis à GOAL qu’il était préoccupé par la condition physique d’Isak et par sa capacité à répondre aux attentes.
Il a déclaré au sujet du Suédois, qui doit réussir sa saison afin que toute idée de renfort supplémentaire soit écartée : « Absolument. Et c’est aussi le cas pour les entraîneurs. L’entraîneur [Arne Slot] n’a évidemment pas répondu aux attentes lors de sa deuxième année, donc les gens l’ont remis en question. Et comme nous le savons tous, si les gens commencent à remettre les choses en question, alors il n’y a qu’une seule issue. »
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Isak parmi les buteurs alors que Barcola rejoint le secteur offensif
Isak a trouvé le chemin des filets face à Nottingham Forest et Ipswich, mais est de nouveau resté muet lors du match d’ouverture de Liverpool en Ligue des champions 2026-2027, les Reds ayant renversé l’Atletico Madrid pour s’imposer 2-1 à Anfield.
Une autre grosse somme a été investie sur l’ailier international français Bradley Barcola, avec 123 M£ (167 M$) déboursés, et il ajoute un élément supplémentaire au casse-tête de sélection auquel l’entraîneur de Liverpool, Iraola, sera confronté à un moment ou à un autre dans un avenir proche.
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