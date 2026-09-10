De somptueuses dépenses à l’été 2025 ont permis à Liverpool de rafraîchir un effectif qui savourait encore son titre de Premier League. Florian Wirtz a été recruté pour 116 M£ (157 M$), Ekitike pour 69 M£ (94 M$) et Isak est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en quittant St James’ Park pour Anfield.

Le meneur de jeu allemand Wirtz a eu du mal à avoir l’impact espéré, Ekitike a subi une blessure au tendon d’Achille en avril et Isak, qui a manqué la pré-saison avant de se casser la jambe, n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues.

Le joueur de 26 ans a fait l’objet de davantage de questions au début de la saison 2026-2027, mais il a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses deux dernières apparitions en Premier League. Une étincelle perdue a peut-être été ravivée, et Iraola n’a, pour le moment, pas à se demander qui doit mener l’attaque.