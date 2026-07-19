Deux mauvaises nouvelles pour l’Argentine… La solidité de l’Espagne met à rude épreuve les coéquipiers de Messi

Selon l’indice xG (expected goals), les deux formations se tiennent dans un mouchoir de poche au niveau de la création : 17,1 tirs pour l’Espagne, 14,6 pour l’Argentine, et un xG quasi identique (1,91 contre 1,87 toutes les 90 minutes).

La différence majeure se situe toutefois dans la conversion : l’Argentine a transformé ses occasions en 19 buts, contre 13 pour l’Espagne, soit un écart de 6 réalisations malgré un nombre de tirs inférieur, témoignant d’une efficacité remarquable dans la finition. Les buts ont été répartis sur toutes les lignes, alors que, lors de la phase de groupes, l’équipe souffrait d’une dépendance excessive à Messi. Nico González constitue toutefois l’exception, avec 7 tirs et 0,8 xG sans avoir trouvé le chemin des filets.

En défense, le gardien espagnol Unai Simón n’a encaissé qu’un seul but, contre sept pour Emiliano Martínez. Les statistiques confirment cette tendance : l’Espagne n’a concédé que 6,3 tirs pour un xG de 0,30, tandis que l’Argentine en a concédé 7,1 pour un xG de 0,52.

Simón n’a dû faire face qu’à 11 tirs tout au long du tournoi, pour la plupart à faible probabilité, avec un bilan de buts évités modeste (+0,7) par rapport à Oliver Kahn (finale de 2002) qui en avait évité 3,5, mais Simon s’est distingué par son jeu au pied, tandis que la légende allemande a commis une erreur fatale lors de cette finale.

La Roja a ainsi bâti la meilleure défense du tournoi sans que son gardien n’ait besoin de se surpasser.

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