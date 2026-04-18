« Deux joueurs viennent me marquer ! » - Gabriel analyse la force d’Arsenal sur les corners et dévoile ce qui lui traverse l’esprit à chaque coup de pied arrêté

Gabriel s’est imposé comme une figure majeure du nord de Londres, aussi bien pour sa solidité défensive que pour son efficacité redoutable dans la surface adverse. Après avoir récemment dépassé la barre des 250 matchs avec les Gunners, le Brésilien se rapproche du record de buts marqués par un défenseur d’Arsenal, détenu par Laurent Koscielny. Pour lui, tout vient d’un instinct d’attaquant forgé durant sa formation en Amérique du Sud.

« Je pense que c’est plutôt bien », a déclaré Gabriel sur le site officiel des Gunners. « Je suis heureux de marquer quand je le peux, je sais que je suis désormais proche du record à Arsenal. Je veux entrer dans l’histoire de ce club, donc j’aimerais beaucoup atteindre cet objectif aussi. Quand j’étais jeune, je jouais en attaque, donc je marquais beaucoup de buts. C’est évidemment plus difficile en tant que défenseur, mais j’y ai travaillé et j’ai beaucoup appris. Je m’entraîne beaucoup à ça à l’entraînement, comme nous le faisons tous. Les gens parlent peut-être de Gabi qui marque sur corners, mais c’est un travail d’équipe. Nous travaillons tous ensemble sur les coups de pied arrêtés et ils m’aident tous, tout comme j’essaie de les aider. »