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« Deux joueurs viennent me marquer ! » - Gabriel analyse la force d’Arsenal sur les corners et dévoile ce qui lui traverse l’esprit à chaque coup de pied arrêté
La philosophie qui sous-tend ces objectifs
Gabriel s’est imposé comme une figure majeure du nord de Londres, aussi bien pour sa solidité défensive que pour son efficacité redoutable dans la surface adverse. Après avoir récemment dépassé la barre des 250 matchs avec les Gunners, le Brésilien se rapproche du record de buts marqués par un défenseur d’Arsenal, détenu par Laurent Koscielny. Pour lui, tout vient d’un instinct d’attaquant forgé durant sa formation en Amérique du Sud.
« Je pense que c’est plutôt bien », a déclaré Gabriel sur le site officiel des Gunners. « Je suis heureux de marquer quand je le peux, je sais que je suis désormais proche du record à Arsenal. Je veux entrer dans l’histoire de ce club, donc j’aimerais beaucoup atteindre cet objectif aussi. Quand j’étais jeune, je jouais en attaque, donc je marquais beaucoup de buts. C’est évidemment plus difficile en tant que défenseur, mais j’y ai travaillé et j’ai beaucoup appris. Je m’entraîne beaucoup à ça à l’entraînement, comme nous le faisons tous. Les gens parlent peut-être de Gabi qui marque sur corners, mais c’est un travail d’équipe. Nous travaillons tous ensemble sur les coups de pied arrêtés et ils m’aident tous, tout comme j’essaie de les aider. »
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Gérer les doublons
Devenu l’équipe la plus efficace des cinq grands championnats sur coups de pied arrêtés, Arsenal voit désormais les défenses adverses marquer de très près les déplacements de Gabriel dans la surface. Une surveillance accrue qui, selon le défenseur, profite finalement aux Gunners : « Oui, bien sûr, c’est de plus en plus difficile, car quand j’entre dans la surface, il y a souvent deux joueurs pour me marquer », explique-t-il.
« Oui, bien sûr, ça devient de plus en plus difficile, car quand j’arrive dans la surface, il y a souvent deux joueurs qui viennent me marquer », explique le défenseur. « Mais c’est une bonne chose pour nous, car je ne suis pas le seul à pouvoir marquer. Cela crée des espaces pour les autres, qui peuvent aussi conclure. À chaque coup franc ou corner, je sais que c’est une grande occasion pour nous. Je me dis : “Je peux marquer celui-là.” C’est ma mentalité à chaque corner. »
L'évolution de l'entraînement aux coups de pied arrêtés
Sous la houlette de Nicolas Jover, l’entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés, les Gunners ont élevé ces phases de jeu au rang de science. Gabriel souligne que l’intensité de cet entraînement spécifique est sans équivalent dans sa carrière. Si les enchaînements peuvent sembler chaotiques à un observateur extérieur, le défenseur brésilien insiste sur le fait que chaque mouvement est calculé et communiqué avant même que le ballon ne soit centré dans la surface.
« On a généralement un plan », explique Gabriel. « Mais parfois, il faut prendre une décision sur le terrain. En réalité, avant même que l’action ne se déclenche, j’ai déjà en tête ce que l’on va faire. On travaille ensemble et chacun sait exactement ce qu’il doit faire sur le terrain. Je ne vais pas vous révéler nos secrets, mais il ne s’agit pas seulement d’être physique et d’être le premier sur le ballon : il faut aussi de la concentration et un bon timing pour aller chercher le ballon. Je n’avais jamais autant travaillé les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas spécifique à Arsenal : toutes les équipes y consacrent beaucoup d’efforts, car toutes veulent marquer sur ces phases. Nous possédons la qualité nécessaire pour centrer et conclure, alors nous devons en tirer profit. »
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Partenariat officialisé avec « mon frère » Saliba
Si ses apports offensifs font souvent la une, le rôle principal de Gabriel demeure celui de pilier de la défense la plus solide de Premier League, aux côtés de William Saliba. Le duo a développé une complicité quasi télépathique, véritable socle de la course au titre d’Arsenal, le Brésilien décrivant leur relation comme bien plus qu’une simple collaboration professionnelle. « C’est mon frère », déclare Gabriel à propos de son partenaire français. « Depuis son arrivée et nos premiers pas ensemble, nous avons beaucoup mûri. Nous nous comprenons à merveille, nos performances sont au rendez-vous et nous travaillons chaque saison pour progresser. Je suis donc très heureux de jouer à ses côtés. »