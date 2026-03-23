Deux habitants de Brentford « couverts de sang » après s'être précipités pour venir en aide à un homme victime d'une agression présumée à caractère raciste vers 2 heures du matin à Londres

La police métropolitaine a confirmé qu’elle menait une enquête sur les circonstances de cette altercation, bien qu’aucune arrestation n’ait encore été effectuée. Un porte-parole a déclaré : « La police est intervenue suite à un signalement d’agression sur Queen’s Road, à Richmond, vers 2 h du matin le dimanche 22 mars. Les agents ont pris contact avec la victime. L’enquête est en cours et aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant. »

Les joueurs qui auraient été impliqués faisaient partie des membres de l'équipe autorisés à organiser eux-mêmes leur retour depuis Elland Road. Le club leur a accordé cette permission car il s'agissait du dernier match avant la trêve internationale, et de nombreux joueurs devaient se rendre à l'étranger pour représenter leur pays respectif.