Getty Images Sport
Traduit par
Deux habitants de Brentford « couverts de sang » après s'être précipités pour venir en aide à un homme victime d'une agression présumée à caractère raciste vers 2 heures du matin à Londres
Deux personnes interviennent lors d'une agression à Richmond
Selon des informations publiées par The Telegraph, deux joueurs de Brentford, dont l'identité n'a pas été révélée, rentraient chez eux depuis Elland Road vers 2 heures du matin dimanche lorsqu'ils ont été témoins de l'agression d'un homme sur Queen's Road. Cette agression aurait été motivée par le racisme. L'article indique que les joueurs se sont immédiatement précipités pour venir en aide à la victime, intervenant physiquement dans la confrontation avant l'arrivée de la police. Alors que des témoins ont déclaré que les deux hommes étaient « couverts de sang » à la suite de l'altercation, il semblerait qu'aucun d'entre eux n'ait subi de blessures suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux supplémentaires et qu'ils aient tous deux été déclarés « en parfaite santé » dimanche.
- Getty Images Sport
La police confirme que l'enquête est en cours
La police métropolitaine a confirmé qu’elle menait une enquête sur les circonstances de cette altercation, bien qu’aucune arrestation n’ait encore été effectuée. Un porte-parole a déclaré : « La police est intervenue suite à un signalement d’agression sur Queen’s Road, à Richmond, vers 2 h du matin le dimanche 22 mars. Les agents ont pris contact avec la victime. L’enquête est en cours et aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant. »
Les joueurs qui auraient été impliqués faisaient partie des membres de l'équipe autorisés à organiser eux-mêmes leur retour depuis Elland Road. Le club leur a accordé cette permission car il s'agissait du dernier match avant la trêve internationale, et de nombreux joueurs devaient se rendre à l'étranger pour représenter leur pays respectif.
Les Bees continuent de déjouer les pronostics
Alors que l'on prédisait largement sa relégation en début de saison, l'équipe de Keith Andrews a déjoué les pronostics pour s'imposer comme un véritable prétendant à une place européenne. Le match nul 0-0 contre Leeds United samedi a marqué une nouvelle étape dans la bonne direction, permettant aux Bees de gagner un point sur Chelsea et Liverpool, qui les devancent au classement, ces deux équipes ayant subi des défaites ce week-end.
- AFP
Une fin de mois d'avril décisive
La trêve internationale permettra désormais à l'équipe première et au staff technique de Brentford de se ressourcer avant le sprint final de la Premier League en avril. Les Bees devront relever une série de défis de taille, notamment un match décisif contre Manchester United, alors qu'ils cherchent à décrocher une place en compétitions européennes pour la saison 2026-2027.
Publicité