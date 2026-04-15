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Jonas Rütten

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Deux erreurs et une course au record : Manuel Neuer vit un véritable ascenseur émotionnel face au Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
M. Neuer
L. Messi
I. Casillas

Pour l’instant, la durée de carrière de Manuel Neuer reste indéterminée. Toutefois, s’il prolonge d’une saison au FC Bayern, le gardien allemand pourrait s’emparer d’un record historique.

Lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, le légendaire gardien du FC Bayern a pris place pour la 137e fois dans le onze de départ du FCB en Ligue des champions, dépassant ainsi Lionel Messi (136). Iker Casillas reste pour l’instant le leader incontesté de ce classement, avec 149 titularisations en C1 sous les couleurs du Real Madrid. 

Ce match « record » a pourtant mal commencé pour le gardien allemand : après seulement 35 secondes, sans être véritablement sous pression, il a adressé une passe directe dans les pieds d’Arda Güler. L’international turc, sans hésiter, a lobé le capitaine bavarois d’une frappe subtile à environ 30 mètres, ouvrant le score pour les Madrilènes. Sur le 1-2 également, Neuer a semblé moins en réussite après un coup franc de Güler. 

Déjà en difficulté à l’aller lorsqu’il tentait d’accélérer les transitions, le gardien allemand a toutefois sauvé les siens à plusieurs reprises, contribuant ainsi de manière décisive à la victoire 2-1 et à son élection comme homme du match par l’UEFA.

  • Si Neuer prolongeait son contrat d’une saison avec le club le plus titré d’Allemagne et gardait les cages dès le coup d’envoi d’une éventuelle demi-finale et finale cette année, le record absolu de Casillas serait sérieusement menacé.

    Avec huit rencontres déjà assurées en phase de groupes de Ligue des champions, plus d’éventuels matchs à élimination directe, le gardien de 40 ans a donc l’occasion d’espérer effacer le record du gardien espagnol.

    Néanmoins, le gardien de 40 ans a déjà précisé mardi, en conférence de presse veille du choc contre le Real, que la perspective d’un nouveau titre ne sera pas décisive dans sa réflexion sur son avenir, toujours en suspens.

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  • Urbig NeuerGetty Images

    Neuer devrait prolonger son contrat avec le FC Bayern, tandis qu’Urbig devrait obtenir davantage de temps de jeu.

    Manuel Neuer a indiqué que sa décision concernant son avenir sera bientôt communiquée conjointement avec le club. « Je ne pense pas que cela prendra encore très longtemps, a-t-il précisé. Je vais d’abord écouter mon corps, puis j’en parlerai avec le club. »

    Les dirigeants bavarois ont récemment fait savoir qu’ils étaient prêts à prolonger d’une saison le contrat du gardien de 40 ans, si ce dernier donnait son feu vert. Neuer a répété qu’il prendrait sa décision après avoir écouté son corps.

    Selon Sport Bild, une prolongation d’un an est désormais « probable ». Dans ce scénario, les dirigeants bavarois souhaiteraient toutefois limiter le nombre de matchs du champion du monde 2014 la saison prochaine. Son remplaçant, Jonas Urbig, bénéficierait ainsi de davantage de temps de jeu pour se préparer au mieux à l’ère post-Neuer. Le gardien de 22 ans pourrait ainsi disputer environ 20 matchs.

    Cette saison, Urbig a déjà gardé les buts lors de 14 rencontres, profitant notamment de l’indisponibilité de Neuer en début d’année (deux blessures musculaires, six matchs manqués).

  • Ligue des champions : Manuel Neuer en quête du record de Casillas

    PosteJoueursSélections en Ligue des championsClub
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelone
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelone
    Raúl 6RaúlRaúl 123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelone
    8Gerard Piqué120FC Barcelone
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
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