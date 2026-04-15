Deux erreurs et une course au record : Manuel Neuer vit un véritable ascenseur émotionnel face au Real Madrid

Lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, le légendaire gardien du FC Bayern a pris place pour la 137e fois dans le onze de départ du FCB en Ligue des champions, dépassant ainsi Lionel Messi (136). Iker Casillas reste pour l’instant le leader incontesté de ce classement, avec 149 titularisations en C1 sous les couleurs du Real Madrid.

Ce match « record » a pourtant mal commencé pour le gardien allemand : après seulement 35 secondes, sans être véritablement sous pression, il a adressé une passe directe dans les pieds d’Arda Güler. L’international turc, sans hésiter, a lobé le capitaine bavarois d’une frappe subtile à environ 30 mètres, ouvrant le score pour les Madrilènes. Sur le 1-2 également, Neuer a semblé moins en réussite après un coup franc de Güler.

Déjà en difficulté à l’aller lorsqu’il tentait d’accélérer les transitions, le gardien allemand a toutefois sauvé les siens à plusieurs reprises, contribuant ainsi de manière décisive à la victoire 2-1 et à son élection comme homme du match par l’UEFA.