La première saison de Tom Bischof au FC Bayern, globalement réjouissante, s'est conclue par une grosse déception. Après un nombre surprenant de sélections et un premier doublé, Bischof espérait logiquement être retenu pour la Coupe du monde. Mais le sélectionneur national Julian Nagelsmann a finalement décidé de se passer de ce joueur polyvalent du FC Bayern.
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Deux éléments jouent en sa faveur ! La recrue estivale du FC Bayern est-elle sur le point de s’imposer comme le grand gagnant ?
Sa non-sélection avait déjà fait débat à l’époque ; avec le recul, elle apparaît encore plus discutable. Ses qualités auraient sans doute été plus utiles à l’équipe nationale que celles de certains joueurs retenus à sa place. La saison dernière, au Bayern Munich, il a démontré, tant à gauche qu’à droite, qu’il pouvait défendre à un niveau tout à fait honorable. Avec Bischof dans son effectif, Nagelsmann aurait peut-être même été amené à replacer Joshua Kimmich dans l’axe. Mais cela reste une hypothèse.
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FC Bayern : Tom Bischof en pleine forme pour la reprise de l'entraînement
Alors que ses coéquipiers du FC Bayern, membres de la sélection allemande, ont déçu les uns après les autres lors de la Coupe du monde et ont été éliminés dès les seizièmes de finale face au Paraguay, Bischof a d’abord profité de longues vacances. La veille de l’élimination allemande, il a fêté ses 21 ans. Depuis, il peaufine sa préparation à Marbella, en Espagne, au moyen d’un programme individuel, et documente régulièrement ses séances sur les réseaux sociaux. Lors de la reprise officielle, ce lundi à la Säbener Straße, Bischof devrait donc arriver en pleine forme. Une situation rare.
Dix-huit joueurs du Bayern Munich ont pris part à la Coupe du monde, et les internationaux allemands, dont le « gardien d’entraînement » Jonas Urbig, ne retrouveront le groupe que lundi prochain, à l’ouverture du stage au Tegernsee (du 27 au 30 juillet). Ils auront besoin d’un travail de reconstruction physique et mentale après leurs déconvenues. Jamal Musiala, qui a subi une petite intervention chirurgicale après la Coupe du monde, manquera aussi la tournée asiatique (du 1er au 8 août).
Michael Olise, Dayot Upamecano et Harry Kane, qui ont disputé le match pour la troisième place samedi, ne partiront qu’après la finale et manqueront donc aussi le voyage en Asie. De même, la nouvelle recrue Ismael Saibari, toujours blessé, ainsi qu’Alphonso Davies, Lennart Karl et Serge Gnabry seront absents. Les deux derniers poursuivent leur rééducation après les blessures qui les ont privés de Coupe du monde.
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Tom Bischof sera désormais le premier remplaçant de Joshua Kimmich et d'Aleksandar Pavlovic.
Au final, Bischof est le seul joueur de champ confirmé du FC Bayern à aborder la préparation sans avoir disputé la Coupe du monde ni été blessé au préalable, et avec déjà sa place assurée pour la saison à venir. Outre cet atout, l’évolution de l’effectif bavarois lui ouvre des perspectives intéressantes.
Avec les départs libres de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, ainsi que la cession de Noel Aseko, de retour de prêt à l’Eintracht Francfort, le club n’a pas enregistré d’arrivée dans l’entrejeu et, malgré quelques rumeurs, ne semble pas envisager de recrutement externe. Pour l’instant, Bischof est le premier remplaçant du duo axial défensif formé de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Il pourrait même briguer le poste de titulaire de Pavlovic, lequel a déçu lors de la Coupe du monde. Pour marquer cette nouvelle donne, Bischof a d’ailleurs hérité du numéro 8 laissé par Goretzka ; la saison passée, il portait encore le 20.
La quatrième place au poste de milieu défensif devrait revenir au Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye, âgé de 18 ans. Son transfert définitif à l’issue de son prêt n’a toutefois toujours pas été annoncé. Au besoin, le polyvalent Konrad Laimer pourrait également prêter main forte.
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Tom Bischof suit la trajectoire de Joshua Kimmich
Bischof devrait en tout cas disputer de nombreuses minutes à son poste de prédilection, celui où il s'était autrefois révélé au TSG Hoffenheim. Lors de sa première saison au FC Bayern, il a principalement évolué sur les ailes défensives en raison de la forte concurrence au milieu de terrain central. Sur un total de 1 655 minutes de jeu, il n'en a disputé que 271 au centre.
Les départs récents ont créé un besoin supplémentaire au poste de double six, et le recrutement de l’arrière latéral Nathaniel Brown confirme que Bischof est bien prévu dans l’axe. Il poursuit ainsi la trajectoire tracée par Joshua Kimmich.
Aujourd’hui âgé de 31 ans, Kimmich avait lui aussi débarqué très jeune au Bayern sans que personne ne lui prédise un avenir radieux. Il s’est d’abord illustré comme arrière latéral avant de s’imposer dans l’axe. Aujourd’hui, Kimmich est incontournable au poste de double six et occupe également la fonction de vice-capitaine. « La situation de Tom me rappelle la mienne il y a onze ans », déclarait déjà Kimmich au printemps. Et la comparaison pourrait bientôt se renforcer.
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