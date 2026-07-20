Alors que ses coéquipiers du FC Bayern, membres de la sélection allemande, ont déçu les uns après les autres lors de la Coupe du monde et ont été éliminés dès les seizièmes de finale face au Paraguay, Bischof a d’abord profité de longues vacances. La veille de l’élimination allemande, il a fêté ses 21 ans. Depuis, il peaufine sa préparation à Marbella, en Espagne, au moyen d’un programme individuel, et documente régulièrement ses séances sur les réseaux sociaux. Lors de la reprise officielle, ce lundi à la Säbener Straße, Bischof devrait donc arriver en pleine forme. Une situation rare.

Dix-huit joueurs du Bayern Munich ont pris part à la Coupe du monde, et les internationaux allemands, dont le « gardien d’entraînement » Jonas Urbig, ne retrouveront le groupe que lundi prochain, à l’ouverture du stage au Tegernsee (du 27 au 30 juillet). Ils auront besoin d’un travail de reconstruction physique et mentale après leurs déconvenues. Jamal Musiala, qui a subi une petite intervention chirurgicale après la Coupe du monde, manquera aussi la tournée asiatique (du 1er au 8 août).

Michael Olise, Dayot Upamecano et Harry Kane, qui ont disputé le match pour la troisième place samedi, ne partiront qu’après la finale et manqueront donc aussi le voyage en Asie. De même, la nouvelle recrue Ismael Saibari, toujours blessé, ainsi qu’Alphonso Davies, Lennart Karl et Serge Gnabry seront absents. Les deux derniers poursuivent leur rééducation après les blessures qui les ont privés de Coupe du monde.