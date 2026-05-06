D’une part, les exigences financières du joueur auraient été exorbitantes : Williams aurait réclamé un salaire fixe de 22 millions d’euros par an, auquel s’ajouteraient des primes et des bonus.

Max Eberl l’avait confirmé l’été dernier, juste après la prolongation surprise de Williams avec Bilbao : « Quand nous avons découvert les exigences salariales juste pour entamer des discussions, le Bayern s’est rapidement retiré en disant : “D’accord, alors nous ne le ferons pas” », avait expliqué le directeur sportif du FCB.

Outre ces écarts financiers, un autre élément aurait pesé dans le refus de recruter le joueur de 23 ans : selon Sport-Bild, Williams ne correspondait pas au profil de poste défini par Eberl avec l’appui d’une société spécialisée dans l’analyse de données.