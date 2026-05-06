Selon Sport Bild, deux facteurs précis auraient empêché l’ailier de 23 ans de l’Athletic Bilbao de signer finalement un contrat avec le club le plus titré d’Allemagne.
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Deux éléments jouaient en sa défaveur. De nouveaux détails expliquent pourquoi le FC Bayern Munich a finalement renoncé à recruter Nico Williams, pourtant initialement ciblé
D’une part, les exigences financières du joueur auraient été exorbitantes : Williams aurait réclamé un salaire fixe de 22 millions d’euros par an, auquel s’ajouteraient des primes et des bonus.
Max Eberl l’avait confirmé l’été dernier, juste après la prolongation surprise de Williams avec Bilbao : « Quand nous avons découvert les exigences salariales juste pour entamer des discussions, le Bayern s’est rapidement retiré en disant : “D’accord, alors nous ne le ferons pas” », avait expliqué le directeur sportif du FCB.
Outre ces écarts financiers, un autre élément aurait pesé dans le refus de recruter le joueur de 23 ans : selon Sport-Bild, Williams ne correspondait pas au profil de poste défini par Eberl avec l’appui d’une société spécialisée dans l’analyse de données.
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Le Bayern Munich a choisi Luis Diaz plutôt que Nico Williams.
Les données défensives de l’ailier ont surtout suscité des interrogations chez les dirigeants bavarois, qui doutaient de sa capacité à s’adapter au système de pressing haut et de défense avancée mis en place par l’entraîneur Vincent Kompany. Conclusion : le profil de Williams présentait un risque trop élevé pour le jeu ultra-offensif du coach munichois.
Le profil recherché a finalement été identifié chez Luis Díaz, recruté auprès du FC Liverpool pour environ 70 millions d’euros afin de remplacer Williams. Le Colombien s’est immédiatement imposé comme un titulaire incontournable dans le onze de Kompany, se distinguant par des statistiques et des performances de premier plan.
Williams, lui, reste sous contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’en 2035. Mais ses statistiques actuelles (13 participations à des buts en 31 matchs) pourraient entraîner une baisse significative de sa valeur marchande l’été prochain.