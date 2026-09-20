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« Deux cartons rouges ! » - Jude Bellingham perd patience avec l'arbitre après la défaite renversante du Real Madrid dans le derby face à l'Atlético Madrid
Bellingham laisse éclater sa colère contre Ortiz Arias
La tension du derby madrilène a débordé dès le coup de sifflet final, Jude Bellingham menant les protestations contre l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. Sur des images qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, l’ancienne star du Borussia Dortmund a été vue en train de s’approcher de l’officiel et de lui crier à plusieurs reprises « Deux cartons rouges ! Deux ! » pour exprimer son incrédulité face aux décisions prises pendant la rencontre. Ce coup de sang a conclu une soirée d’immense frustration pour le Real Madrid, qui estimait que l’arbitrage avait fondamentalement changé le cours du match en faveur de l’équipe de Diego Simeone.
La colère de Bellingham provenait de deux incidents précis en première période, lors desquels il estimait que des joueurs de l’Atlético auraient dû être expulsés prématurément. Le premier concernait un tacle semelle en avant de Cristian 'Cuti' Romero directement sur Bellingham, qui n’a entraîné qu’un carton jaune malgré une vérification de la VAR. Le second moment clé a vu Kang-in Lee échapper à toute sanction après une grosse faute sur Fede Valverde.
Ce sentiment d’injustice a été amplifié lorsque le Real Madrid s’est retrouvé à dix en seconde période, laissant les visiteurs courir après le score en infériorité numérique, un handicap qui s’est finalement avéré trop important à surmonter.
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Mourinho fustige le niveau de l’arbitrage
Si Bellingham a exprimé ses plaintes sur le terrain, l’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, s’est montré tout aussi cinglant dans son analyse d’après-match. Le technicien portugais, jamais du genre à fuir la controverse, a mis en cause l’expérience du corps arbitral et a suggéré l’existence d’un biais systémique contre son équipe.
Mourinho s’est montré particulièrement critique à l’égard de la désignation d’Ortiz Arias, déclarant : « L’arbitre n’avait pas l’expérience nécessaire pour diriger un derby. Il a 41 ans. C’est un mauvais arbitre qui n’a dirigé que des matches mineurs. Félicitations à la commission d’arbitrage pour cette désignation. Mais M. Trujillo a un passif avec le Real Madrid.
Mourinho relance la controverse Negreira
La tirade de l’entraîneur ne s’est pas arrêtée au personnel en question, puisqu’il a ensuite laissé entendre que le fantôme des scandales d’arbitrage passés hantait toujours l’élite du football espagnol. En faisant référence à la tristement célèbre affaire Negreira, Mourinho a remis en cause l’intégrité de l’environnement actuel, en déclarant : « Des choses se passent dans ce stade qui ne sont pas normales. Le but refusé à Osasuna est une blague, ce qui s’est passé à Saint-Sébastien... La Liga est la même que lorsque je l’ai quittée. Nous allons nous battre. Mes garçons repartent tristes. Negreira n’est pas ici, si ? Ou il y est encore ?
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Le Real Madrid dépose une plainte officielle
La colère au sein du club a été officialisée dans un communiqué publié peu après le match, dans lequel le Real Madrid a qualifié l'arbitrage de « catastrophique ». Le club a exposé ses griefs, en se concentrant sur ce qu'il considérait comme un manque de cohérence dans la manière dont ses joueurs ont été traités par rapport à leurs homologues de l'Atletico.
La direction du Bernabeu a également détaillé les incidents précis qu'elle estimait avoir été mal gérés, en commençant par le duel de la 35e minute impliquant Cuti Romero. Le communiqué officiel du club a expliqué la séquence des événements : « À la 35e minute, sur un ballon disputé, Bellingham a touché le ballon avant Romero, qui lui a commis une faute du pied gauche. Ortiz Arias a d'abord sorti un carton jaune, mais Trujillo Suarez l'a ensuite appelé à venir revoir l'action sur le moniteur de la VAR. »
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