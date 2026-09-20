La tension du derby madrilène a débordé dès le coup de sifflet final, Jude Bellingham menant les protestations contre l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. Sur des images qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, l’ancienne star du Borussia Dortmund a été vue en train de s’approcher de l’officiel et de lui crier à plusieurs reprises « Deux cartons rouges ! Deux ! » pour exprimer son incrédulité face aux décisions prises pendant la rencontre. Ce coup de sang a conclu une soirée d’immense frustration pour le Real Madrid, qui estimait que l’arbitrage avait fondamentalement changé le cours du match en faveur de l’équipe de Diego Simeone.

La colère de Bellingham provenait de deux incidents précis en première période, lors desquels il estimait que des joueurs de l’Atlético auraient dû être expulsés prématurément. Le premier concernait un tacle semelle en avant de Cristian 'Cuti' Romero directement sur Bellingham, qui n’a entraîné qu’un carton jaune malgré une vérification de la VAR. Le second moment clé a vu Kang-in Lee échapper à toute sanction après une grosse faute sur Fede Valverde.

Ce sentiment d’injustice a été amplifié lorsque le Real Madrid s’est retrouvé à dix en seconde période, laissant les visiteurs courir après le score en infériorité numérique, un handicap qui s’est finalement avéré trop important à surmonter.