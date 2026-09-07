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Deux arrières droits au milieu de terrain ?! Pourquoi l’expérience de Xabi Alonso à Chelsea a échoué à l’épreuve ultime face à Arsenal
Alonso subit sa première défaite contre les champions
Chelsea a subi une défaite 2-1 contre Arsenal à l'Emirates Stadium, marquant la première défaite d'Alonso en tant qu'entraîneur de Chelsea. Malgré 349 M£ dépensés pendant le mercato estival, Chelsea a terminé le match avec deux latéraux droits de métier se partageant les tâches au milieu de terrain.
Reece James n'a pas suivi le capitaine Martin Odegaard lorsque celui-ci a inscrit le but de la victoire pour les locaux. Le milieu de terrain Romeo Lavia a été remplacé en seconde période par Malo Gusto, un autre latéral droit de métier, créant un duo axial de fortune. Un marquage laxiste a contribué directement au but décisif d'Odegaard, tandis qu'un manque d'options créatives sur le banc a laissé Chelsea en difficulté pour réagir. À l'inverse, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a vu ses remplaçants aider l'équipe à domicile à se guider vers la victoire.
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Des inquiétudes soulevées au sujet de la profondeur du milieu de terrain de Chelsea
Cette configuration inhabituelle au milieu de terrain a immédiatement soulevé des questions sur la structure de l’effectif de Chelsea après ses énormes dépenses estivales. Avant le match, Alonso a insisté sur le fait que James avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, après avoir passé près de la moitié de la saison dernière à ce poste.
L’ancien défenseur de Premier League Ashley Young a mis en avant ces préoccupations liées au positionnement en s’exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final. Il s’est demandé pourquoi un effectif ayant bénéficié d’un investissement aussi important avait terminé un match crucial contre le champion avec deux latéraux droits dans l’axe du terrain.
« Chelsea ne joue pas de compétition européenne cette saison, donc l’équipe dispute moins de matches et peut se concentrer sur la Premier League », a expliqué Young. « Mais ce qui inquiète, c’est que vous terminez un match contre le champion avec deux latéraux droits au milieu de terrain.
« Regardez Lavia, qui a souvent été blessé la saison dernière. La ligne d’attaque va semer la peur dans tout le championnat, mais derrière, on voit le milieu de terrain et ce sont des latéraux droits qui y jouent. »
L’approche tactique met en lumière une vulnérabilité défensive
Le dispositif tactique de Chelsea a lui aussi été passé au crible, l’équipe laissant le contrôle à Arsenal et s’en remettant principalement aux opportunités de contre-attaque. Sa menace offensive est restée limitée tout au long de la rencontre, ne profitant de la transition qu’à une seule reprise lorsque Pedro Neto a débordé sur le côté droit. Young a souligné que les adversaires identifieront rapidement les lacunes structurelles de l’équipe d’Alonso lorsqu’elle tentera de rester regroupée bas et d’absorber la pression.
« Les équipes verront le match d’aujourd’hui, verront que Chelsea va rester regroupé et mettre du monde derrière le ballon, mais il y a quand même des espaces entre les lignes, et Arsenal l’a bien vu », a ajouté Young.
« Chelsea abandonne beaucoup la possession et pratique un football de contre-attaque. Aujourd’hui, il n’y a probablement eu qu’une seule fois, avec [Pedro] Neto sur le côté droit, où ils ont su profiter du contre. »
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Alonso attend une réaction immédiate en coupe
Après ce revers dans le nord de Londres, Chelsea se concentrera sur la nécessité de réagir immédiatement en coupe nationale. Chelsea se déplacera pour affronter Leeds United au troisième tour de la Coupe de la Ligue, avec l’objectif de retrouver de l’élan.
Après ce rendez-vous de coupe en milieu de semaine, l’équipe d’Alonso retrouvera la Premier League à Stamford Bridge. Elle recevra Hull City ce week-end, avec l’ambition de rebondir devant ses supporters et de remonter au classement.
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