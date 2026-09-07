Cette configuration inhabituelle au milieu de terrain a immédiatement soulevé des questions sur la structure de l’effectif de Chelsea après ses énormes dépenses estivales. Avant le match, Alonso a insisté sur le fait que James avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, après avoir passé près de la moitié de la saison dernière à ce poste.

L’ancien défenseur de Premier League Ashley Young a mis en avant ces préoccupations liées au positionnement en s’exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final. Il s’est demandé pourquoi un effectif ayant bénéficié d’un investissement aussi important avait terminé un match crucial contre le champion avec deux latéraux droits dans l’axe du terrain.

« Chelsea ne joue pas de compétition européenne cette saison, donc l’équipe dispute moins de matches et peut se concentrer sur la Premier League », a expliqué Young. « Mais ce qui inquiète, c’est que vous terminez un match contre le champion avec deux latéraux droits au milieu de terrain.

« Regardez Lavia, qui a souvent été blessé la saison dernière. La ligne d’attaque va semer la peur dans tout le championnat, mais derrière, on voit le milieu de terrain et ce sont des latéraux droits qui y jouent. »